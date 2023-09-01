|Как задерживали Игоря Коломойского. Видео
12:38 03.09.2023
Появились кадры момента задержания украинского бизнесмена Игоря Коломойского
Служба безопасности Украины подозревает бизнесмена Игоря Коломойского в мошенничестве и отмывании денег. Максимальное наказание по каждой из них - 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Шевченковский суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского с возможностью внесения залога в размере 509 млн грн ($13,7 млн). Бизнесмен заявил, что вносить его не будет.