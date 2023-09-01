В шведском Мальме вновь публично сожгли Коран на городской площади

21:37 03.09.2023

В Швеции снова сожгли Коран - зрители не оценили



Иммигрант иракского происхождения Салван Момика провел еще одну акцию с сожжением священной книги мусульман. На этот раз кощунственный перформанс прошел в шведском городе Мальме, передает телеканал SVT.



На акции, которая состоялась на одной из городских площадей, присутствовали около 200 человек, обстановка на месте была напряженной. Несколько присутствующих попытались прорваться к организатору манифестации, но были, как и раньше, задержаны полицией.



Сам Момика вынужден был завершить акцию раньше и покинуть площадь в сопровождении полицейских.



Как сообщало EADaily , ранее организатор акций с сожжением Корана в Швеции мигрант Салван Момика отправил властям королевства 12 заявок на проведение своих акций в Стокгольме, Мальме и Эребру. При этом поданные 21 августа заявки на данный момент еще не одобрены. Сам организатор оправдывает свои действия тем, что является членом Фонда свободы выражения мнений.