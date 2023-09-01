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    Узбекистан   | 
Шавкат Мирзиеев посетил мавзолей Ислама Каримова
22:10 03.09.2023

Президент посетил мавзолей Ислама Каримова

Президент Шавкат Мирзиеев 2 сентября посетил мавзолей Ислама Каримова в Самарканде и возложил цветы к его могиле. В составе делегации также были руководители правоохранительных органов, представители парламента и другие.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 2 сентября посетил мавзолей Ислама Каримова в комплексе Хазрати Хизр в Самарканде и возложил цветы к его могиле, сообщила пресс-служба главы государства.

"Ислам Абдуганиевич Каримов провозгласил независимость Узбекистана, восстановил государственность, в трудный период нашей истории сохранил стабильность и обеспечил интересы нашего народа… Наш народ, который почитает своих выдающихся сынов, с уважением вспоминает имя первого президента. Эта церемония поминовения также является данью памяти ушедшим и примером для подрастающего поколения", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие члены парламента и правительства, представители общественных организаций, ветераны труда. В частности, в составе делегации были председатель Службы государственной безопасности Абдусалом Азизов, экс-глава СГБ и бывший советник президента Рустам Иноятов, министр внутренних дел Пулат Бобожонов, генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев, спикер законодательной палаты. Нурдинжон Исмаилов, первый замглавы Сената Садык Сафаев, заместитель секретаря Совета безопасности при президенте Абдулазиз Камилов, глава Федерации профсоюзов Кудратилла Рафиков, бывший советник министра по поддержке махалли и старшего поколения Ботир Парпиев и другие.

2 сентября 2022 года Шавкат Мирзиеев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте.

Источник - Газета.uz
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