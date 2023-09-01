Шавкат Мирзиеев посетил мавзолей Ислама Каримова

22:10 03.09.2023

Президент посетил мавзолей Ислама Каримова



Президент Шавкат Мирзиеев 2 сентября посетил мавзолей Ислама Каримова в Самарканде и возложил цветы к его могиле. В составе делегации также были руководители правоохранительных органов, представители парламента и другие.



