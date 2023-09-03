Гастарбайт-бизнес готов выйти из тени, - Екатерина Трифонова

00:06 04.09.2023

Версия для печатиОбсудить на форумеАгентства по найму мигрантов предлагают объединить в формате саморегулируемых организаций

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

03.09.2023



Иностранные работники попадают в РФ и по организованному набору, и самотеком.

В России может появиться саморегулируемая организация (СРО) работодателей, которым необходимы мигранты. Структура должна заниматься сбором заявок на требуемое количество гастарбайтеров, что, дескать, позволит государству принимать сбалансированные решения по импортируемой рабочей силе. Ряд экспертов настаивает, что это выведет данный сектор из тени и поспособствует привлечению более квалифицированных кадров. Но есть и такое мнение, что тогда число приезжих только возрастет. Тем более что не объясняется, какой будет механизм ответственности и всей СРО, и ее участников по отдельности, например, за правонарушения и преступления, совершенные нанятыми работниками.



Только в прошлом году в России официально насчитывалось более 3,3 млн гастарбайтеров. И на сегодняшний день содействием иностранным гражданам (ИГ) в трудоустройстве может заниматься кто угодно, этот вопрос законами никак не урегулирован. Поэтому-то многие приезжие в поисках заработка обращаются к теневым посредникам, которые, понятное дело, не несут никакой ответственности ни перед работодателем, ни перед самим работником. При этом таким образом часть ИГ не попадает в систему налогообложения, а часть оказывается в руках недобросовестных нанимателей, которые их эксплуатируют за гроши.



То есть создание официальной СРО, по мнению ряда экспертов, которые высказывались за это в ходе слушаний в Общественной палате (ОП) РФ, поможет покончить с так называемым теневым рекрутингом, который "ориентирован на максимальную прибыль от продажи и перепродажи трудовых мигрантов". СРО, мол, будет аккумулировать заявки от работодателей и еще проверять уровень квалификации приезжих. Затем на основе этих заказов от бизнеса СРО четко определит – где нужна рабочая сила и в каком количестве. И уже с учетом такого подсчета властями будут приниматься решения о регулировании миграционного потока. А еще, дескать, немаловажно, что выход из тени поможет обеспечивать защиту трудовых прав ИГ.



По информации "НГ", идея с созданием СРО и соответствующий законопроект поддержаны не только в Госдуме и в Федеральной службе по труду и занятости. Как сообщил в своем Telegram-канале первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (ЛДПР) – один из авторов инициативы, единый орган, который занимался бы распределением мигрантов по российским предприятиям, – это "необходимость, от которой никуда не уйти". "Зачем плодить бесконечных таксистов, которым нужно указывать дорогу, и дворников, не говорящих по-русски, если эти вакансии могут заинтересовать и российского гражданина", – вернулся к знакомой теме этот депутат, который вообще-то возглавляет партию "Родина".



При этом данная инициатива действительно предметно обсуждалась в ОПРФ в рамках круглого стола по вопросам привлечения квалифицированных иностранных работников. Общественники подтвердили, что рынок посреднических услуг по подбору и привлечению трудовых мигрантов в настоящее время никак не регулируется, хотя во всем мире компании – это лицензируемая деятельность. Один из участников мероприятия в ОПРФ – глава союза экспертов "Международный альянс "Трудовая миграция" Николай Курдюмов привел пример, когда работодатели, желая нанять десять ИГ, приглашают в РФ 100 человек, чтобы отбор среди них провести тут. В итоге те 90, что отсеиваются, остаются в стране в серой зоне. По его мнению, агентствам по найму иностранцев нужно дать возможность создавать СРО, тогда "с рынка трудовой миграции будут вытеснены все теневые посредники, а оказавшиеся на территории РФ ИГ не смогут уходить в тень". Курдюмов сообщил на слушаниях в ОПРФ, что в целом уже началось реформирование миграционного законодательства, медленно, но все же создаются площадки по предвыездной подготовке в странах исхода мигрантов.



Член президентского Совета по правам человека Александр Брод считает саму инициативу о СРО целесообразной. Рынку труда необходимы подготовленные и профессиональные трудовые мигранты, но, "как видим, ни одна структура не смогла справиться с этой задачей – ни Минэкономики, ни Минтруда и пр.". По его словам, есть НКО, которые успешно занимаются подбором и подготовкой приезжих и которые готовы брать на себя ответственность за них. Другое дело, готово ли государство делиться полномочиями с гражданским сектором? Ведь если оно и готово, то скорее всего "поделится ими с лояльными, но не слишком эффективными организациями, которые только и умеют, что ловко осваивать бюджеты и гранты".



Как, в свою очередь, подчеркнул доцент РАНХиГС, член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда, организованное привлечение иностранных работников – это значит, что конкретный работник для конкретного работодателя, которого нельзя изменить, нанимается на конкретный срок при обязательном возврате домой после прекращения трудовых отношений. "Схема простая, надежная. Однако, чтобы она заработала так, как должна, необходимы ограничительные механизмы для общей, а по сути – неконтролируемой массовой миграции неквалифицированной рабочей силы извне. Но таких механизмов практически нет", – напомнил он. Сегодня любой ИГ может приехать в РФ, оформить патент и искать работу. При сохранении такой системы, уверен Бурда, никогда никакого оргнабора не будет.



"Может быть, надо вернуть для этого принцип квотирования, усовершенствовав его, а одновременно сократить сроки временного пребывания с нынешних 90 дней до 30", – подчеркнул он. Более активно должны действовать и главы субъектов РФ, используя свое право на введение ограничений для устройства приезжих в отдельных отраслях или профессиях. Но рассматривать СРО как новый подход к органабору, по его мнению, нельзя. Потому что члены такой СРО изначально заинтересованы в росте миграции, а тут еще произойдет монополизация оргнабора в виде некоего глобального оператора. Какую же ответственность будут нести СРО и ее члены за нанятых работников? У него вызывает опасение, что именно этот проблемный момент старательно обходят. Бурда пояснил "НГ", что, по его мнению, механизмом реализации оргнабора должны стать не "непонятные синекуры миграционных лоббистов", а межправительственные соглашения, где будут указаны все этапы процесса, набор требований к мигрантам, их права, обязанности работодателей и, самое главное, их ответственность. "Для работодателей же можно создать специальный реестр, который должен вести орган власти в сфере занятости совместно с МВД и Минцифрой", – настаивает эксперт. И указывает, что база для реализации такого подхода уже есть – это заключенные соглашения с Узбекистаном и Таджикистаном. Но пока они рамочные и, конечно, требуют глубокой переработки, чтобы все важные аспекты были там отражены.



--------------------------------------------------------------------------------