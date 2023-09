Геополитика подводных коммуникаций, - Леонид Савин

00:16 04.09.2023 ГЕОПОЛИТИКА ПОДВОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ



Леонид Савин

01.09.2023



Почти весь мировой интернет-трафик проходит по дну океанов.

Мир опутан линиями самых различных коммуникаций - электрические провода, трубопроводы, автомобильные шоссе и железные дороги пролегают по суше и видимы невооруженным глазом. Однако моря и океаны также служат для транспортировки не только товаров и ресурсов на кораблях, но также информации и энергии под водой. Помимо трубопроводов речь идет о подводных кабелях, которые соединяют участки суши между континентами и островами.



Подводные кабеля можно разделить на две основные категории - силовые, по которым передается электричество, и коммуникационные, служащие для интернет-связи и заменившие устаревшие телеграфные (телефонные) линии. Первый силовой кабель был проложен в 1965 году, чтобы соединить континентальную часть Канады (Британская Колумбия) с несколькими островами. Последний был проложен между Пелопонесским полуостровом и островом Крит в 2021 году. Что касается России, в 2015 году был построен энергомост в Крым, но он пролегает над водой. Балтийское, Северное и Средиземное моря таят в своих глубинах электрические провода. Но также в Тихоокеанском регионе и Атлантике есть подводные коммуникации, а новые планируются к вводу. Через Черное море планируется проложить кабель с пропускной способностью в 1 ГВт, который будет подавать электричество из Азербайджана через Грузию в Румынию, Молдову и страны ЕС. Его ввод запланирован на 2029 год [1].



На дне морей и океанов, в основном, пролегают кабеля, которые используются для передачи данных: через них проходит примерно 99% интернет-трафика. Если десять лет назад прокладкой подводных интернет-кабелей занимались специализированные IT-компании, то сейчас в мире наблюдается инвестиционный бум в эту отрасль. Предполагается, что в следующие два года в этом бизнесе будет потрачено 10 миллиардов долларов США. Существует огромная конкуренция, так как каждый год крупные и молодые фирмы пытаются предложить новые проекты и удовлетворить растущий спрос на обеспечение трафика.



Только в 2022 году пропускная способность транстихоокеанского канала выросла на 35% в годовом исчислении, достигнув чуть более 250 Тбит в секунду. [2].



Новые технологии становятся гораздо эффективнее. Например, самый быстрый, недавно завершенный трансатлантический кабель под названием Amitié ad толщиной с садовый шланг, финансируемый Microsoft, Meta и другими компаниями, может передавать 400 терабит данных в секунду [3].



Для подводных кабелей, чтобы передавать огромные объемы данных с континента на континент, применяется так называемое темное волокно. Эти оптоволоконные сети, как правило, принадлежат консорциумам международных телекоммуникационных компаний и отдельным крупным компаниям - поставщикам облачных услуг и медиасервисным компаниям. Например, подводная кабельная система 2Africa, предназначенная для опоясывания Африканского континента - это результат сотрудничества между Meta Platforms (ранее Facebook) и телекоммуникационными компаниями, включая MTN GlobalConnect, Orange и Vodafone. Подводный кабель 2Africa рассчитан на подключение до 16 пар волокон, при этом некоторые темные или "неиспользуемые" пары волокон зарезервированы для дальнейшего расширения [4].



Сейчас в мире насчитывается более 552 подводных интернет-кабелей, хотя всего десять лет назад их было почти в три раза меньше.



Современные методы их прокладки мало отличаются от эпохи середины XIX века, когда был проложен первый трансатлантический телеграфный кабель - их разматывают с судов. Поскольку большинство кабелей лежат в нейтральных водах, то их прокладка и обслуживание несут определенные геополитические риски.



Среди них - шпионаж. Шпионская деятельность, связанная с подводными кабелями, официально ведет отсчет с секретной операции под кодовым названием Ivy Bells подводной лодки США Halibut в Охотском море в 1971 году, которая обнаружила военный телекоммуникационный кабель Советского Союза, проходивший по дну Охотского моря с Камчатки на континент.



Серьезный скандал разгорелся между США и ЕС после того, как было обнаружено, что разведывательные службы США и Великобритании были причастны к промышленному шпионажу в отношении европейских концернов. Для этого была использована система радиоэлектронной разведки "Эшелон", которая ранее предназначалась для СССР и его союзников. Европейский парламент в 1999 году учредил специальную комиссию по этому вопросу, так как обоснованно предполагалось, что разведка США и Великобритании передает важные данные конкурентам европейских фирм, из-за чего они несли многомиллионные убытки. Комиссия подготовила доклад на 194 страницах, где была выражена озабоченность нарушениями права частной жизни и различных последствий для коммерческих организаций в связи с работой подобного рода систем [5].



В 2005 году ВМС США приняли на вооружение атомную подводную лодку USS Jimmy Carter (SSN-23), в функции которой, по мнению аналитиков из разведывательного сообщества США, также входит выявление подводных кабелей и их прослушивание.



В свою очередь военные США проявляют беспокойство по поводу активности российских исследовательских кораблей. В частности, в октябре 2015 году контр-адмирал Уильям Маркс заявлял, что "отмечена возросшая активность российского флота возле маршрутов подводных кабелей, которые являются венами глобальных электронных коммуникаций и коммерции" [6].



Особенно США обеспокоил маршрут российского судна "Янтарь", которое осенью 2015 года на медленном ходу прошло вдоль восточного побережья США на Кубу. За кораблем постоянно шло наблюдение с помощью американских спутников-разведчиков, кораблей и самолетов. Представители ВМС США заявили, что на российском судне находятся специальные подводные аппараты, которые могут быть опущены на дно, чтобы перерезать подводный кабель.



В последнее время аналогичные заявления высказываются по поводу интернет-кабелей у европейского побережья, но теперь гипотетическая деятельность со стороны России аргументируется желанием отомстить за подрывы газопроводов "Северный поток".



После начала Специальной военной операции в ЕС стали обсуждать тему критической инфраструктуры [7]. Атака на "Северный поток" в сентябре 2022 года вынудила Европейский Совет опубликовать план из пяти пунктов по повышению осведомленности в октябре этого же года [8]. За этим последовала директива Европейского Совета в декабре 2022 года о "повышении устойчивости критически важной инфраструктуры", включая подводные кабели [9].



При этом ни одна организация ЕС не является ведущей в этом вопросе и не ставит перед собой явных задач по защите подводных кабелей. В целом безопасность на море в ЕС обеспечивается тремя техническими ведомствами, не входящими в состав вооруженных сил его государств-членов: Европейским агентством по контролю за рыболовством (EFCA), Европейским агентством по безопасности на море (EMSA) и Европейским агентством пограничной и береговой охраны FRONTEX, причем только последнее обладает значимыми правоохранительными возможностями. Европейская система наблюдения за границами (EUROSUR), которой управляет FRONTEX, объединяет такие средства, как беспилотные летательные аппараты, радары и самолеты, но они, в основном, используются для противодействия нелегальной миграции [10].



Отсутствие политических механизмов для этого направления привело к тому, что тема безопасности подводных кабелей в ЕС была милитаризирована. В июне 2023 года НАТО открыла новый центр в Нортвуде (Англия), который специально посвящен инфраструктуре подводных кабелей [11]. Очевидно, что локация выбрана не случайно, поскольку Британия является островным государством (Sea Power) и зависит от надежности работы подводной инфраструктуры.



В целом апеллирование к подобным угрозам искусственного характера и ранее исходило от англосаксонских стран. Так, в 2012 году Белферский центр Гарвардского Университета в США издал исследование, где предполагалось, что современные технологии могут использоваться для глубоководных разрывов кабелей. Поскольку трансокеанские кабели, которые были проложены относительно недавно, идут практически теми же маршрутами, что и их предшественники, для компетентных органов обнаружить их основные трассы не составит труда [12].



И если ранее повреждения случались на небольшой глубине и на расстоянии нескольких морских миль от берега по причине случайного трала, попадания на кабель корабельного якоря или природного катаклизма (также были зафиксированы случаи перегрызания кабелей акулами), то глубоководные диверсии могут принести много хлопот по починке и привести к значительным издержкам.



На глубине свыше 300 метров подводные трансокеанские кабели обычно укладываются прямо на океанское дно (дополнительную защиту они имеют только у берега). Следовательно, их относительно легко повредить, а для считывания с них информации необходимы лишь особые устройства.



Хотя через подводные кабеля проходит ток высокого напряжения, их порча возможна не только специально обученными диверсантами, но и "любителями". В марте 2013 года неизвестные злоумышленники в Египте обрезали подводный кабель SMW4 в 750 метрах от берега города Александрии [13]. В результате обрыва скорость интернета в Египте упала на 60% до тех пор, пока линия не была восстановлена.



Природные катаклизмы, особенно в зоне вулканической активности, также относятся к рискам. В 2006 году землетрясения у берегов Тайваня вызвали перебои в работе интернета на Тайване, в Южной Корее и Юго-Восточной Азии в целом. Ремонт на тот момент занял почти два месяца. А в 2021 году извержение вулкана и последующие землетрясения разорвали подводные кабели, протянутые на Тонгу. Более трех недель страна оставалась без высокоскоростного интернета, почти полностью переключившись лишь на сети мобильной связи.



Коллективный Запад в отношении безопасности подводных коммуникаций беспокоит не только Россия, но и Китай. Хотя контекст несколько другой, а именно - конкуренция. Министерство юстиции США сделало заявление по поводу кабельной сети Pacific Light, где указано на нежелательность присутствия китайских граждан среди возможных подрядчиков и инвесторов [14]. Высказываются опасения по поводу доступа к данным и конфиденциальности. Дело в том, что законы о конфиденциальности в разных странах отличаются, а подходы Пекина и Вашингтона, а также ЕС, которые являются крупнейшими игроками в рассматриваемой отрасли, отличаются.



Наконец, сам интерес Китая к подводным коммуникациям и активное участие в их прокладке уже является поводом для озабоченности США, которые теряют свою монополию.



Hengtong Group является крупнейшей китайской фирмой по производству кабелей и владеет более чем 70 различными дочерними компаниями. В 2020 году Hengtong Group приобрела Huawei Marine Networks, переименовав ее в HMN Technologies. В 2021 году Министерство торговли США внесло фирму в черный список юридических лиц США за поддержку "военной модернизации Народно-освободительной армии". Это запрещает Hengtong Group получать некоторые товары, подпадающие под действие правил экспортного администрирования без лицензии. Но поскольку у нее много дочерних компаний, то для США было сложно отслеживать передачу технологий.



Huawei также находится в санкционном списке США. А из проектов по прокладке подводных кабелей с участием КНР Huawei участвовала примерно в 45%. Остальные 55% кабельных проектов в КНР были разделены между China Unicom, China Telecom и China Mobile [15].



Россия не имеет большой доли присутствия в подводных интернет-коммуникациях. Сахалин, а также Курильские острова, Северный морской путь и Калининградская область связаны с континентальной частью. При этом первый автономный кабель в Калининградскую область был проложен относительно недавно - в 2021 году [16]. Из международных линий Россия имеет кабельные связи с Финляндией, Грузией и Японией. Это сравнительно мало, учитывая размеры нашей страны, но это также значительно снижает возможные риски. Хотя в других странах практически нет нашего присутствия в этой отрасли, с собственным технологическим опытом мы могли бы потеснить западные компании в этой перспективной отрасли, по крайней мере, в дружественных государствах.



Более десяти лет назад обсуждался вопрос о межконтинентальном кабеле БРИКС, но потом эта тема исчезла из повестки. Возможно, не хватило средств для такого грандиозного проекта - или политической воли. Однако с расширением этого клуба и все большим количеством стран, заинтересованных в создании многополярного мироустройства [17], тема подводных коммуникаций и обеспечения их безопасной работы, будет довольно актуальной.



Сноски:



[1], [2] - news.cn

[3] - cnet.com

[4] - dgtlinfra.com

[5] - отчет комиссии: Report on the existence of a global system for the interception of private and commercial communications (ECHELON interception system) (2001/2098(INI))

[6] - David E. Sanger and Eric Schmitt, Russian Ships Near Data Cables Are Too Close for U.S. Comfort // The New York Times, OCT. 25, 2015

[7] - europarl.europa.eu

[8] - ec.europa.eu

[9] - consilium.europa.eu

[10] - dgap.org

[11] - pbs.org

[12] - Michael Sechrist, New Threats, Old Technology: Vulnerabilities in Undersea Communication Cable Network Management Systems. Belfer Center Discussion Paper, No. 2012-03, Harvard Kennedy School, February 2012.

[13] - Al-Masry Al-Youm, Internet saboteur caught, says Telecom Egypt CEO // Egypt Independent, 27/03/2013

[14] - justice.gov

[15] - thediplomat.com

[16] - ria.ru

[17] - Леонид Савин. "Ordo Pluriversalis. Возрождение многополярного мироустройства". PDF Источник - katehon.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693775760





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Фракция партии "AMANAT" заслушала информацию Правительства об исполнении Посланий Президента

- Решения Совета ЕЭК устраняют барьеры в госзакупках и техрегламентах для сельхозтехники

- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и Таджикистана

- Кадровые перестановки

- Постановление ЦИК РК от 31 августа 2023 года №83/780

- 1 сентября ждем с содроганием

- Расследование почти тысячи дел в отношении организаторов незаконного игорного бизнеса завершили в АФМ

- Руководитель департамента фармконтроля подозревается в получении взяток

- Рабочий график главы государства