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Китай не мог допустить у себя "проклятия Чубайса"
00:21 04.09.2023

Си Цзиньпин консолидирует электроэнергетику, а не потрошит, как в России

Дмитрий Капустин

Глобальное потепление открывает для Китая новые возможности. Китайцы уже сейчас лидеры в "зеленой" энергетике, которая всего через несколько десятилетий останется единственной в мире. Нефть и уж тем более уголь уйдут в прошлое. Перспективы природного газа и даже АЗС весьма сомнительны. А вот солнечная и ветряная энергетика уж точно будут только развиваться.

Правда, пока что нужно пережить период климатических катастроф. Из-за глобального потепления и природного явления Эль-Ниньо средняя глобальная температура в июле года побила рекорд, достигнув 17,2°С. Отразилось это, конечно, и на Китае, где во многих провинциях из-за жары резко выросло потребление электроэнергии.

В крупнейшем экономическом регионе страны "Пекин - Тяньцзинь - Хэбэй" пиковые летние нагрузки начались намного раньше. А нагрузка на электросети выросла более чем на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом из-за пересохших рек и озер выработка гидроэлектроэнергии снизилась на четверть. Китайцам эти глобальные катаклизмы напомнили лето 2022 года, когда в Сычуани и Чунцине произошла серия блэкаутов.

Сейчас правительство Ли Цяна ищет способы, как сбалансировать электроэнергетику.

Си Цзиньпин поручил построить единую энергосистему к 2030 году

Реформа электроэнергетики в Китае началась в 2015 году. Проводилась она с точностью до наоборот в сравнении с российской. Анатолий Чубайс и его команда методично разваливали "Единую энергетическую систему". РАО "ЕЭС" была уничтожена, и вместо нее появилось более 20 независимых компаний. Правда, очень быстро разрушительная суть реформы Чубайса стала понятна, и государство вновь принялось консолидировать активы.

Из 16 территориальных генерирующих компаний были упразднены 2 (активы "КЭС-Холдинг").

Из 6 оптовых генерирующих компаний (ОГК) фактически перестали существовать 2: контролируемая "Газпромом" ОГК-2 поглотила еще одну, а контроль над ОГК-1 и ОГК-3 получила "Интер РАО".

В электросетевом хозяйстве были снова объединены "Россети" и "Федеральная сетевая компания".

При этом на реформе обогатились многие приближенные к Чубайсу. Например, один из самых высокопоставленных коррупционеров в новейшей России, федеральный министр Михаил Абызов. Именно он скупил скупил инжиниринговые подразделения РАО "ЕЭС", создав "Группу Е" (обанкротилась в 2016 году).

Китайцы делают все вопреки Чубайсу и его прихвостням: не распродают и растаскивают, а консолидируют. По требованию Си Цзиньпина в Китае строят "Национальную единую систему энергетического рынка", которая должна быть завершена уже в 2030 году.

Китай будет жить без блэкаутов, низкого напряжения в сети и вредного угля

Согласно плану Си Цзиньпина, общая установленная мощность ветровой и солнечной энергетики в стране к 2030 году превысит 1,2 миллиарда кВт. Это вдвое больше, чем сейчас. По оценкам, доля потребления ископаемых источников энергии (а это газ, нефть, уголь) сократится до 20% в 2060 году. Главным же источником жизни для Китая станет "зеленая" энергетика.

Создание единой энергосистемы позволит свободно торговать электроэнергией, как товаром. Появится, например, спотовый (мгновенный) рынок электроэнергии. Только так можно будет реагировать, например, на блэкауты. Сейчас генерация в Китае в основном сосредоточена в регионе Трех ущелий, где расположены ГЭС "Гэчжоуба" и ГЭС "Санься". Однако из-за низкой интенсивности нагрузки в прилегающих районах общее потребление ограничено.

Чэнь Цисинь из Университета Цинхуа считает, что только единый рынок позволит оптимизировать такое неравномерное распределение ресурсов, а также унифицировать технические и экологические стандарты.

- Раньше существовало два крупных региональных центра торговли электроэнергией в Пекине и Гуанчжоу. Но первый в основном занимается продажами в государственной энергосистеме, а второй - в южных регионах Китая. Ни один из них не может четко видеть общую ситуацию. национального рынка, - объясняет в интервью Xinhua Ду Чжунмин, президент Электроэнергетического проектно-проектного института.

План энергореформы Си Цзиньпина предусматривает также защиту от аварий, пишет Xinhua. Факторов риска слишком много: перегрузки в электросетях из-за летней жары и зимних похолоданий на фоне стремительного сокращения доли угольной генерации, Сбалансировать предложение и спрос может только национальный рынок электроэнергии, которой на равных условиях будут торговать и старые угольные ТЭЦ, и новенькие ветряные станции.

Чжан Цзыцзы, профессор Северо-Китайского университета электроэнергетики, говорит, что единый энергетический рынок в стране должен развиваться в нескольких направлениях. Первое - это расширение географии: Китай сейчас - один из крупнейших рынков электроэнергии, ее закупают почти все соседи, от Вьетнама до Непала.

Второй тренд, по мнению профессора Чжана, - это появление специальных сделок, например, конкретно, для "зеленой" энергетики.

- Цель реформы - восстановить товарные свойства электроэнергии, - объясняет Ду Чжунмин. - Рынок должен предлагать, например, разумную цену за снижение пиковых нагрузок. Или за экологически чистую и низкоуглеродную "зеленую" энергию, которой требуются инвестиции.

Источник - СвободнаяПресса
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