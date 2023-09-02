Эсхатологии многополярного мира, - А.Дугин

00:26 04.09.2023 ЭСХАТОЛОГИИ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА



Александр Дугин



На XV саммите БРИКС фактически завершилось формирование ядра многополярного мира



БРИКС: творение многополярности



XV саммит БРИКС: многополярный мир учрежден



На XV саммите стран БРИКС было принято историческое решение о приеме в эту организацию еще шести стран - это Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Таким образом фактически завершилось формирование ядра многополярного мира.



Хотя БРИКС, ранее БРИК, было условным объединением стран полупериферии (по Валлерстайну) или "второго мира", постепенно диалог между этими странами, не входящими в структуру коллективного Запада (НАТО и других жестко однополярных организаций с доминацией США) обозначил контуры альтернативного миропорядка. Если западная цивилизация считает себя единственной, а в этом и состоит суть глобализма и однополярности, то страны БРИКС представляли собой суверенные и самостоятельные цивилизации, отличные от западной, имеющие долгую историю и совершенно оригинальную систему традиционных ценностей.



Изначально, в объединение БРИК, созданное в 2006 году по инициативе президента России Владимира Путина, входили четыре страны - Бразилия, Россия, Индия и Китай. Бразилия - крупнейшая держава Южной Америки - представляла собой латиноамериканский континент. Россия, Китай и Индия сами по себе обладают достаточным масштабом, чтобы считаться цивилизациями. Но при этом и они представляют собой нечто большее, чем национальные государства. Россия является авангардом Евразии, евразийского "Большого пространства". Китай отвечает за значительную зону прилегающих к нему держав Индокитая. Индия также распространяет свое влияние за пределами границ - как минимум на Бангладеш и Непал.



Когда в 2011 году к странам БРИК присоединилась Южная Африка (отсюда аббревиатура БРИКС - "С" на конце South Africa), символически крупнейшей африканской страной был представлен и этот континент.



7 цивилизаций (1 против 6)



На XV саммите, проходившем с 22 по 24 августа 2023 года в Йоханнесбурге, произошло окончательное формирование многополярного клуба. Принципиальным стало вступление трех исламских держав - шиитского Ирана и суннитских Саудовской Аравии и ОАЭ. Таким образом было закреплено прямое участие в многополярном мире всей исламской цивилизации, представленной обеими ветвями - суннизмом и шиизмом. Кроме того, наряду с португалоязычной Бразилией к БРИКС присоединилась испаноязычная Аргентина, еще одна сильная и самостоятельная держава. Еще в середине ХХ века теоретики объединения Южной Америки в консолидированное большое пространство - прежде всего аргентинский генерал Хуан Перон и бразильский президент Жетулиу Варгас - считали первым аккордом этого процесса решающее сближение Бразилии и Аргентины. Если добиться этого, процесс интеграции латиноамериканской экумены будет необратимым. И именно это и происходит сейчас в контексте присоединения двух главных держав Южной Америки - Бразилии и Аргентины к многополярному клубу.



Принятие Эфиопии также в высшей степени символично. Это единственная африканская страна, которая сохранила независимость на всем протяжении колониальной эпохи, сохранив свой суверенитет, свою независимость и свою уникальную культуру (эфиопы древнейший христианский народ). В сочетании с Южной Африкой Эфиопия усиливаем присутствие в многополярном клубе африканского континента.



Фактически в новом составе БРИКС мы получаем законченную модель объединения всех полюсов - цивилизаций, больших пространств, за исключением Запада, который отчаянно стремится сохранить свою гегемонию и однополярный уклад. Но теперь перед ним оказывается не разрозненные и разобщенные страны, полные внутренних и внешних противоречий, но единая сила большинства человечества, решительно настроенная на построение многополярного мира.



Этот многополярный мир состоит из следующих цивилизаций



1. Запад (США+ЕС и их вассалы, куда входит, увы, и некогда гордая и самобытная Япония);

2. Китай (+Тайвань) с сателлитами;

3. Россия (как интегратор всего евразийского пространства);

4. Индия и ее зона влияния;

5. Латинская Америка (с ядром Бразилия+Аргентина);

6. Африка (Южная Африка+Эфиопия, и к этому явно тяготеют выходящие из-под колониального влияния Франции Мали, Буркина-Фасо, Нигер и т.д.)

7. Исламский мир (в обоих версиях - шиитский Иран, суннитские Саудовская Аравия и ОАЭ).



При этом одна цивилизация - западная - претендует на гегемонию, а 6 остальных ей в этом праве отказывают, принимая только многополярный уклад и признавая Запад лишь в качестве одной из цивилизаций, наряду с другими.



Вот и подтвердилась на практике правота Самуила Хантингтона, который видел будущее в возвращении цивилизаций, в то время как ошибочность тезиса Фукуямы, считавшего, что глобальная гегемония либерального Запада (конец истории) уже достигнута, стала очевидной. Поэтому Фукуяме остается лишь обреченно читать лекции украинским неонацистами, последней надежде глобалистов на то, чтобы остановить наступление многополярности, за которую собственно Россия на Украине сегодня и сражается.



Август 2023 года можно считать днем рождения многополярного мира.



Многополярность обозначена. Самое время внимательнее присмотреться к тому, как сами цивилизационные полюса интерпретируют ситуацию, в который они находятся. И здесь следует принять во внимание, что практически каждая суверенная цивилизация имеет свое представление о структуре истории, о природе исторического времени, о его направленности и о конце истории. Вопреки Фукуяме, который амбициозно провозгласил единый конец истории (в его либеральной версии), каждая суверенная цивилизация оперирует с собственным пониманием, толкованием и описанием конца истории. Давайте кратко рассмотрим эту ситуацию.



У каждой цивилизации свое представление о конце света



У каждого полюса многополярного мира, то есть у каждой цивилизации есть своя версия эсхатологии, где-то более, а где-то менее эксплицитная.



"Эсхатологией" называется учение о конце света или конце истории. Эсхатологии составляют существенную часть религиозных доктрин, но имеют также и светские версии. Любое представление о линейной направленности исторического процесса и о его предполагаемом финале может считаться "эсхатологией".



Многополярный мир состоит из нескольких цивилизаций или "больших пространств", с совершенно уникальной и оригинальной системой традиционных ценностей. Это и есть полюс (а не отдельное государство). Полюсом является именно цивилизация. Каждая цивилизация имеет свое собственное представление о природе исторического процесса, о его направлении и о его цели, а значит свою эсхатологию.



В некоторых "больших пространствах" существует даже несколько версий эсхатологии, а ряд относительно небольших политических образований, никак на полюс претендовать не способных, тем не мене, подчас бывает особая и даже развитая эсхатология.



Наметим в самых общих чертах разные типы.



Эсхатологии Запада



Эсхатология в западном христианстве



Западное христианство изначально имело ту же эсхатологическую доктрину, что и восточное христианство, будучи единым целым. В христианстве - и в католицизме и в православии (и даже в протестантизме) - конец света считается неизбежным, так как мир и его история конечны, а Бог бесконечен. После прихода Христа мир движется к своему концу, и само Пришествие Христа считается происходящим "в последние дни". Вся история христианской Церкви есть предуготовление к концу времен, Страшному Суду и Второму Пришествия Христа. Христианство учит, что перед Вторым Пришествием в человечестве произойдет всеобщее отступление от веры (апостасия), народы отвернутся от Христа и его Церкви и станут опираться только на свои силы (гуманизм). Позднее человечество выродится окончательно и власть захватит Антихрист, посланник дьявола, "сын погибели".



Антихрист будет править недолго - 3,5 года, "время, два времени и полвремени"), святые и вернувшиеся на землю пророки Илия и Енох будут его обличать, а потом состоится Второе Пришествие, воскресение мертвых и Страшный Суд. В это обязан свято верить каждый христианин.



При этом католичество, постепенно отделившееся от единого православного ствола, считало, что оплотом христиан должна быть католичества Церковь под началом Папы, "Град Божий", а отступление затронет только земные политические образования, "Град Земной". Между небесной политикой Ватикана и земной политикой светских монархов ведется духовная брань. В православии в отличие от католицизма главной преградой на пути Антихриста является Священная Империя, вечный Рим.



Традиционная христианская эсхатология и именно такой - отчасти пессимистический - взгляд на вектор истории преобладали в Европе вплоть до начала Нового времени. И именно так продолжают мыслить конец света традиционные католики, не затронутые духом современности, которых на Западе становится все меньше и меньше.



Протестантские эсхатологии более причудливы. У анабаптистов Мюнстера или у чешских гуситов Второму Пришествию предшествовало установление всеобщего равенства (эсхатологический коммунизм), упразднение сословных иерархий и частной собственности.



В последнее время под влиянием модернизации и политической корректности многие протестантские деноминации и англиканская церковь пересмотрели свой взгляд на эсхатологию, окончательно порвав с древней христианской традицией.



Масонская эсхатология: теория прогресса



У истоков западноевропейской цивилизации Модерна стоит европейское масонство, в среде которого и родилась идея "социального прогресса". Идея прогресса является прямой антитезой христианского понимания истории, отвергает апостасию, Антихриста, Страшный Суд, воскресение мертвых и само существование души.



Масоны считали, что человечество развивается поступательно: в начале дикость (а не земной рай), потом варварство (а не традиционное общество), потом цивилизация (кульминацией чего считается европейское Новое время и Просвещение, то есть светские атеистические общества, опирающиеся на материалистическое научное мировоззрение). Цивилизация в своем становлении проходит ряд этапов от традиционных конфессий к гуманистическому культу Великого Архитектора Вселенной и далее к либеральной демократии, где полностью восторжествуют наука, атеизм и материализм. Причем консервативное масонство (Шотландский обряд) останавливалось обычно на культе Великого Архитектора Вселенной (то есть на деизме - признании неопределенного внеконфессионального "бога"), а более революционный Великий Восток призывал идти дальше - к полной отмене религии и социальной иерархии. Шотландский обряд стоит за классический либерализм(крупный капитал), Великий Восток и другие революционные ложи - за либеральную демократию (интенсивный рост среднего класса и перераспределение капитала от крупной буржуазии к средней и мелкой).



Но в масонстве в обеих версиях мы видим четко направленный вектор к концу истории, то есть к построению современной прогрессистской глобальной цивилизации. Это и есть идеология глобализма в двух вариантах - консервативном (постепенном) и наступательном (революционно-демократическом).



Англия: Пятая Монархия



Во время Английской революции Кромвеля под влиянием иудейских кругов и саббатаизма (в частности, голландский раввин Манассе бен-Израиль) в протестантской среде сложилась теория Пятой Монархии. Традиционное для христианства учение о Четырех Мировых Царствах (Вавилонском, Персидском, Греческом и Римском) объявлялось недостаточным, и после падения Рима (что для протестантов означало отказ от признания авторитета Папы и низвержение монархии, цареубийство) должно было прийти Пятое Царство. Ранее подобная идея возникла в Португалии применительно к морской португальской Империи и особой миссии "исчезнувшего короля" Себастьяна. Португальская и португалоцентричная (мистико-монархическая) версия передалась португальским обращенным евреям (марранам) и иудеям, изгнанным в Голландию и Бразилию. Одним из них и был Манассе бен-Израиль, от которого эта теория перешла к английским протестантам и ближайшему окружению Кромвеля (Т. Хариссон).



Сторонники этой теории считали самого Кромвеля будущим мировым Монархом Пятой Империи. Пятая Монархия должна была отличаться упразднением католичества, наследственной монархической власти, сословий и представлять собой триумф буржуазной демократии и капитализма.



Продолжением этого стало течение "британского израилизма" (British Israelism), объявившего англичан "десятью потерянными коленами Израиля" и распространявшего веру в грядущее мировое господство Англии и англо-саксонской расы. Мировое правление "новых израилитов" (англосаксов) рассматривалось за пределами эпохи Четырех Царств и порывало с традиционной христианской эсхатологией, так как Пятая Монархия означала уничтожение традиционных христианских царств и господство "избранного народа" (но не евреев, а англичан).



Из Англии крайние протестантские секты перенесли эти идеи в США, которые и создавались как историческое воплощение Пятой Монархии. Отсюда и американская эсхатология в мифологиях У.Блэйка (в "Пророчестве Америка" США представлены освобождающимся от цепей старого бога гигантом Орком), который был и приверженцем теории "британского израилизма". Эти идеи Блэйк воплотил в своем стихотворении "Иерусалим", ставшем неофициальным гимном Англии.



США: диспенсационализм



В США идеи "британского израилизма" и Пятой Монархии получили развитие в некоторых протестантских деноминациях, став основанием особого течения диспенсационализма, основанного на идеях Плимутских братьев (проповедник Джон Дарби) и издании Библии Скофилда, где эсхатологическое толкование в диспенсационалистском ключе включено в библейский текст таким образом, что для обычных людей это кажется единым повествованием.



Диспенсационализм считает избранным народом англосаксов и протестантов ("дважды рожденных"), и применяет к ним все пророчества о евреях. Согласно этому учению, человечество живет в конце последней "диспенсации" цикла, и в скором времени произойдет Второе пришествие Христа, и все верные будут восхищены на небо (rapture). Но этому будет предшествовать финальная битва (Армагеддон) с "царем Роша, Мешеха и Фувала", под которым с XIX века и по настоящее время подразумевается Россия. Перед этим Россия должна вторгнуться в Палестину и там сразиться с "дваждырожденными" (англосаксами), а потом быть ими поверженной. После этого должно состояться массовое обращение иудеев в протестантизм и восхождение на небо (с помощью чудес или космических летательных аппаратов).



В последние десятилетия это течение сомкнулось с политическим сионизмом и стало основой идеологии и геополитики американских неоконов.



Франция: Великий Монарх



Во Франции еще в позднем Средневековье и на заре Нового времени сложилась эсхатологическая теория Великого Монарха, которая утверждала, что в конце времен появится тайный французский король, избранный Богом, и спасет человечество - от упадка, протестантизма и материализма. Эта версия эсхатологии франкоцентрична и консервативна, и циркулирует в мистически ориентированных кругах аристократии. Отличие от традиционной католической эсхатологии состоит здесь в том, что в роли преграды на пути Антихриста встает французский король, а не Ватиканской престол.



Секулярной и упрощенной геополитической версией эсхатологии Великого Монарха некоторые исследователи считают голлизм. Генерал Де Голль выступал за объединение народов Европы (прежде всего французов, немцев и русских) и против НАТО и англосаксонской гегемонии. Французский писатель Ж.Парвулеско (вслед за Р.Абеллио) называл это "мистическим измерением голлизма".



Но в подавляющем большинстве французского правящего класса доминирует масонская эсхатология - с прямо противоположным смыслом.



Италия: гибеллины и гончая



В Средние века противостояние между Римским престолом и императорской властью - после того, как Карл Великий провозгласил себя "Императором", подчас предельно обострилось. Это вылилось в создание двух партий - гвельфов, сторонников Папы, и гибеллинов, сторонников Императора. Более всего они были распространены на территории Италии, обладание которой было основанием для того, чтобы немецкие короли признавались после коронации в Риме Императорами (Западной) Римской Империи.



Поэт Данте был сторонником гибеллинов и зашифровал в своей поэме "Божественная комедия" эсхатологическое учение гибеллинов о том, что после временного правление гвельфов и полной деградации католической Церкви в Европу придет истинный гибеллинский монарх, который возродит нравы и духовность западной цивилизации. Он символически представлен в фигуре гончей (veltro) и мистическим числом DXV (515), дающим после переставления букв/цифр слово DVX, "вождь". Идеи Всемирной Монархии Данте изложил в отдельном трактате. Здесь снова эсхатологическая тема связана с монархической властью - причем в большей степени, нежели с католической церковью. Для Данте французская монархия виделась на стороне Антихриста, равно как и восставший на Императора Римский престол.



Германия: Гегель и конец истории



Оригинальная версия эсхатологии дана в философии Гегеля. Он видит историю как диалектический процесс рассеяния Духа по Природе, а затем новое собирание частиц Духа в просвещенном обществе. Кульминацией этого процесса по Гегелю должно стать создание единого немецкого государства на основе прусской монархии (во время его жизни его не существовало). В этой просвещенной монархии завершится цикл истории Духа. Эти идеи повлияли на Второй Рейх и Бисмарка, а позднее в искаженной форме и на Третий Рейх Гитлера. Именно Гегель выдвинул тезис о "конце истории" в философском контексте, объединяло в своеобразном сочетании христианскую эсхатологию (включая фигуру христианского правителя) и особое мистико-монархическое толкование социального прогресса (как предварительной стадии перед созданием мировой Империи философов).



Немецкий философ (католик) Карл Шмитт соотносил идею Рейха с функцией катехона, удерживающего, которая была смыслом императорской власти в Византии и которую узурпировал (по мнению православных) в IX веке франкский Император Карл Великий. Эта линия отчасти соответствовала гибеллинской традиции.



Немецкий еврей Карл Маркс построил на перевернутой материалистической версии гегельянства теорию коммунизма (конец истории), а русский философ Александр Кожев попытался отождествить конец истории с глобализмом и планетарным триумфом либерализма. Но важно, что сам Гегель в отличие от его сектантских толкователей был эсхатологическим германоцентричным монархистом.



Иберия: Габсбурги и планетарное благовестие



Эсхатология в испанской версии была связана с колонизацией Америки и миссией Карла V Габсбурга, а также его династических преемников. Так как в пророчествах о конце света (пс. Мефодия Патарского), признаком конца света было распространение Евангелия на все человечество и создание всемирной христианской Империи под началом католического царя мира, то географические открытия и создание обширных колоний Испанией давали основания для того, чтобы считать испанских Габсбургов - прежде всего Карла V и Филиппа II - претендентами на роль мирового монарха. Эта католико-монархическая версия, отчасти созвучна французской, но в отличие от нее ориентированная на австрийских Императоров, традиционных противников французской династии. Христофор Колумб был сторонником эсхатологической мировой Империи еще при царствовании католических королей Изабеллы и Фердинандо, и отразил свои эсхатологические взгляды в "Книге Пророчеств", составленной накануне четвертого путешествие в Америку и законченной сразу после возвращения.



После воцарения в Испании Бурбонов эта эсхатологическая линия сошла на нет. Отчасти ее отголоски можно встретить в католических кругах Латинской Америки и особенно устойчиво у иезуитов.



Пятая Империя в португальской версии и ее бразильское ответвление в целом по типу близки именно к этой версии эсхатологии.



Израиль: территория Машиаха



Государство Израиль было учреждено в 1948 году в Палестине как реализация эсхатологических чаяний еврейской диаспоры, ожидавшей возвращения на землю обетованную в течении двух тысячелетий. Иудейская эсхатология основана на убежденности в избранности евреев и в их особой роли в последние времена, когда придет иудейский Машиах и евреи будут править миром. Она изучена лучше всего. Во многом именно иудейская эсхатология и определила основные сценарии представлений о конце света в монотеистических традициях.



Современный Израиль создавался как государство, подготовленное к приходу Машиаха, и если вынести такую функцию за скобки, самое его существование полностью потеряет смысл - прежде всего в глазах самих евреев.



Геополитически Израиль не может претендовать на то, что является самостоятельной цивилизацией, Империей, чей масштаб необходим для полноценного участия в глобальных эсхатологических процессах. Однако если учесть сближение политических сионистов в США с неоконами и протестантами-диспенсациалистами, роль евреев в последнее столетие в масонских ложах, влияние диаспоры в правящих и особенно экономических элитах Запада, то вся картина меняется, и для серьезных эсхатологических событий база оказывается значительной.



Каббалистическое толкование маршрута миграции основной части еврейской диаспоры описывает ее как движение вслед за Шехиной (Божием Присутствием) в изгнании (согласно рабби Алон Анава). В начале галута (рассеяния) основная масса евреев концентрировалась на Ближнем Востоке (мизрахи). Далее она стала подниматься к северу и Кавказу (Хазарский каганат). Оттуда путь Шехины вел на Западную Русь, в Прибалтику и в Восточную Европу (ашкеназы). Потом ее движение ашкеназы стали углубляться в Западную Европу, а сефарды из Иберийского полуострова двинулись в Голландию и в американские колонии. И наконец, основная масса евреев сконцентрировалась в США, где они и сейчас представляют большинство по сравнению с еврейскими общинами в других странах. Значит, Шехина остается в США. Вторая по численности община евреев находится в Израиле. Когда пропорции изменятся в пользу Израиля, это будет означать, что Шехина, проделав двухтысячелетний круг, вернулась в Палестину.



Далее следует ожидать строительство Третьего Храма и приход Машиаха. Такова логика иудейской эсхатологии, ясно прослеживаемая в политических процессах, развертывающихся вокруг Израиля. Этой идеи придерживается большинство религиозных сионистов, составляющих значительный процент евреев как в Израиле, так и в диаспоре. Но любой еврей, где бы он ни находился и какую бы идеологию не разделял, не может не сознавать эсхатологической природы современного государства Израиль и соответственно, далеко идущих целей его правительства.



Православная эсхатология



Греки: Мраморный Император



В православном населении Греции после падения Византии и захвата власти османами, сложилась эсхатологическая теория о пришествии православного царя освободителя - Мраморного Императора. Его фигуру подчас толковали как возвращение Константина XII Палеолога, который согласно легенде, не погиб при взятии турками Константинополя, а был унесен Ангелом к Мраморным Воротам и там ждет своего часа, чтобы освободить православных (греков) от гнета иноверных.



В некоторых версиях эсхатологической легенды эта миссия возлагалась на "рыжего царя севера", под которым в XVIII веке многие афонские монахи понимали русского Императора.



Это отголоски классического византийского учения о катехоне, "удерживающем", которому суждено стать главным препятствием на пути "сына погибели" (Второе послание св. Апсотола Павла к Фессалоникийецам) и о царе-спасителе из книги пс. Мефодия Патарского. Греческая политико-религиозная мысль сохранила эту эсхатологическую составляющую и в османский период, хотя после освобождения от турок греческая государственность стала строиться по масонским либерально-демократическим лекалам (несмотря на краткий период правления ряда европейских династий), полностью порвав с византийским наследием.



Россия: Царь Третьего Рима, Спаситель сект, коммунизм



В России эсхатология приобрела устойчивую форму к концу XV века, что отразилось в теории Москва - Третий Рим. Она утверждала, что миссия катехона, удерживающего, после падения Константинополя перешла на Московскую Русь, которая и стала ядром единственной православной Империи - то есть Римом. Великий Князь Московский менял свой статус и становился Царем, Василевсом, Императором, удерживающим.



Отныне миссия России и русского народа состояла в том, чтобы замедлить приход "сына погибели", Антихриста и всячески противостоять ему. Это составило ядро русской эсхатологии, оформило статус русского народа как "богоносца".



Забытая в эпоху западнических реформ Петра и его последователей, идея Москвы - Третьего Рима снова ожила в XIX веке под влиянием славянофилов, а потом стала центральной темой в Русской Православной Церкви за Рубежом.



После раскола эсхатология приобрела широкое хождение у староверов и сектантов. Причем старообрядцы считали в целом, что падение Третьего Рима уже необратимо состоялось, а сектанты (хлысты, скопцы), напротив, верили в скорое пришествие "Русского Христа".



Секулярную версию сектантской "оптимистической" эсхатологии подхватили большевики, скрыв ее под марксистской версией гегелевского конца истории. В последние период СССР эсхатологическая вера в коммунизм угасла, и распались режим и страна.



Тема русской эсхатологии стала снова актуальной в России после начала СВО, когда противостояние (с масонско-либеральной и материалистически-атеистической) цивилизацией Запада предельно обострилось. Закономерно, по мере утверждения России как отдельной цивилизации роль эсхатологии и центральное значение функции катехона будут только возрастать.



Исламский мир



Суннизм: суннитский Махди



В суннизме конец света не описывается детально, а представления о грядущем предводители исламской общины, Махди, меркнут перед описанием Страшного Суда, который будет вершить Бог (Аллах) в конце времен. Тем не менее эта фигура есть и довольно подробно описана в хадисах. Речь идет о появлении военно-политического лидера исламского мира, который восстановит справедливость, порядок и благочестие, пришедшие к концу времени в упадок.



Авторитетный суфий Ибн Араби уточняет, что Махди будут помогать править "визиры", составляя основу эсхатологического правительства, причем согласно ему, все визири этого "метафизического правительства", как помощники и проекции единого полюса (кутба) будут выходцами из неарабских исламских общин.



Махди победит Даджджала (Лжеца) и установит исламское правление. Своеобразную версию исламской эсхатологии исповедуют и сторонники (запрещенного в РФ) Исламского Государства. На роль Махди претендовали различные деятели в исламе. Совсем недавно глава турецкой ЧВК SADAT Аднан Танрыверди провозгласил Эрдогана Махди.



Иран: 12-ый имам



В шиизме тема Махди развита намного полнее, а эсхатология лежит в основе самого политико-религиозного учения шиитов. Шииты считают легитимными правителями исламской общины только последователей Али - Имамов. Они верят, что последний 12-ый Имам не умер, но удалился в сокрытие. Он снова явится людям в конце времен. Это станет началом возвышения шиитского мира.



Далее произойдет явление Христа, который вместе с Махди будет сражаться с Даджджалом и победит его, установив на короткий срок - непосредственно перед концом света - справедливый духовный порядок.



Такие взгляды исповедует большинство шиитов, а в Иране это является официальной идеологией, во многом определяющей всю политическую стратегию этой страны.



Шиитская эсхатология во многом продолжает иранскую доисламскую традицию зороастризма, которая обладала развитой теорией смены циклов и их кульминации в Великом Восстановлении (фрашокарт). Там же важную роль играет образ грядущего Царя-Спасителя - Саошьянта, которому суждено родится волшебным образом от непорочной Девы и победить в последней битве армии темного начала (Аримана).



Вероятно, именно древне-иранское учение о борьбе светлого (Ормузд) и темного (Ариман) начал сквозь историю, как ключ к ее смыслу и о финальной победе воинов света, стало основой для эсхатологической части монотеистических учений. Но в любом случае влияние зороастризма на шиизм очевидно, и это придает именно иранской эсхатологии такую остроту и наглядное политическое выражение.



Юго-Восточная Азия



Индия: Калки



В индуизме конец света не имеет большого значения, хотя ряд священных текстов, связанных с циклом "Калачакры", повествует о царях мистической страны Шамбала, где царят условия золотого века. В предельный момент истории один из этих царей - Калки, считающийся десятым аватаром Вишну, появится в мире людей и сразится с демоном кали-югой. Победа Калки положит конец темному веку и будет означать новое начало (сатья-юга).



Кали-юга описывается как эпоха падения нравов, традиционных ценностей и духовных оснований индийской цивилизации. И хотя индийская традиция довольно отстраненно относится к истории и ее к циклам, полагая, что духовная реализация может быть достигнута в любых условиях, эсхатологические мотивы в культуре и политике вполне присутствуют.



В современной Индии популярный консервативный политик и премьер-министр Нарендра Моди некоторыми традиционалистскими кругами признается божественным аватарой - то ли самим Калки, то ли его предвестником.



Буддизм: будда грядущих времен



Эсхатологические мотивы разработаны и в буддистской традиции. Конец времен рассматривается в ней как приход грядущего будды - Майтрейи. Его миссия состоит в том, чтобы обновить духовную жить сангхи, буддистской общины и обратить человечество к спасительному пути пробуждения.



На буддизме были основаны некоторые политические системы стран юго-восточной Азии - Японии, в сочетании с автохтонным культом синто, в центре которого стоит фигура божественного Императора, ряда государств Индо-Китая. В некоторых случаях обращение к фигуре грядущего будды Майтрейи становилось основанием для политических движений и народных восстаний.



Подчас эсхатологический буддизм находил опору в коммунистической идеологии, порождая синкретические формы - Камбоджа, Вьетнам и т.д.



Китай: небесный мандат



Эсхатология практически отсутствует в конфуцианстве, являющемся доминирующей политико-этической основной китайской традиции. Но вместе с тем она довольно детально разработана в религии китайских даосов и в даосско-буддистских синкретических течениях. Согласно представлениям даосов о циклах, история мира отражена в смене правящих в Китае династий. Эта смена является результатом утраты того, что даосы называют "небесным мандатом", получить и сохранить который обязан каждый легитимный правитель Китая. Когда действие такого мандата иссякает, в Китае начинаются нестроение, гражданские войны и беспорядки. Ситуацию спасает только получение нового небесного мандата и воцарение новой династии.



Китайская Срединная Империя воспринимается самими китайцами как образ космической иерархии, как Вселенная. В Империи культура и природа сливаются вплоть до неразличения. Поэтому династические циклы и есть космические циклы, которыми измеряются эпохи.



Китайская традиция не знает абсолютного конца света, но считает, что любое отклонение миропорядка в любую сторону, требует симметричного восстановления. Эта теория неявно способствовала китайской революции и сохраняет свое значение до настоящего времени.



Фактически фигура нынешнего председателя ЦК КПК Син Дзиньпина рассматривается как новое явление легитимного Императора, получившего небесный мандат.



Африка



Гарвей: черное масонство



Одним из основателем движения за восстановление достоинства африканских народов был уроженец Ямайки масон Маркус Гарвей, который применил масонский прогрессизм к чернокожим и призывал к восстанию против белых.



Гарвей предпринял ряд действий по возвращению американских негров на африканский континент, продолжив процесс, начавшийся с 1820 года вместе с созданием искусственного государства на западном побережье Африки - Либерия. Правительство Либерии копировало США и так же состояло преимущественно из масонов.



Гарвей толковал борьбу за права черных не просто как средство получить равноправие, но активно продвигал теорию избранности африканцев как особого народа, который после веков рабства был призван установить свое господство - как минимум в пространстве африканского континента, но также заявить и правах на власть в США и других колониальных странах. Причем в центре этого мирового движения должны стоять масонские ложи, куда допускают исключительно чернокожие.



Крайними представителями этого течения стали организации Blaсk Power, "Черные Пантеры и позднее BLM.



Великая Эфиопия



В Африке среди меланодерматического (чернокожего) населения сложились собственные оригинальные версии эсхатологии. Все они (как и в эсхатологии Гарвея) рассматривают африканские народы как наделенные особой исторической миссией (черные = Новый Израиль) и предрекают возрождение их самих и африканского континента в целом. Общая схема африканской эсхатологии считает эпоху колонизации и рабства великим духовным испытание для черной расы, за которым должен последовать период вознаграждения, новый золотой век.



В одной из версией такой эсхатологии ядром африканской идентичности является Эфиопия. ее население (кушиты и семиты с темным цветом кожи) рассматривается как парадигма африканской цивилизации - ведь Эфиопия единственное африканское политическое образование Африки, которое не стало объектом колонизации - ни стороны европейских держав, ни со стороны мусульман.



В этой версии все африканские народы считаются родственными эфиопам, а эфиопский монарх - негус - воспринимается как прообраз правителя великой Африканской Империи. Эта линия легла в основе растафарианизма, получившего популярность среди негров Ямайки, а далее распространившегося среди чернокожего населения как самой Африки, так и Америки.



Эта версия является преобладающей для христианских и христианизированных народов. Христианская эсхатология у самих эфиопов (монофизитов) приобретает оригинальные черты, связанные с особой миссией Эфиопии, считающейся избранной страной и избранным народом (отсюда предания о том, что прародителем эфиопов был Мелхиседек, Царь Мира). В растафарианизме эта эфиопская эсхатология приобретает дополнительные - подчас довольно гротескные - черты.



Черный ислам



Другой версией африканской эсхатологии является возникшее в США течение "черных мусульман" (Nation of Islam). Это учение утверждает, что и Моисей, и Мухаммад были черными, и что Бог воплощается в черных политико-религиозных лидеров от цикла к циклу. Основатель этого течения Вали Фард Мухаммед считал себя таким воплощением (это созвучно русским хлыстам). После смерти Вали Фард Мухаммеда верующие ожидают его возвращения на космическом корабле.



Параллельно этому провозглашается необходимость борьбы чернокожих в США и во всем мире - и не просто за свои права, а за признание своего духовного и расового лидерства в цивилизации.



При современном вожде Нации Ислама Луисе Фаррахане это течение добилось большого влияния в США и оказало значительное воздействие на идейное формирование чернокожих мусульман Африки.



Черный Египет



Еще одной версией политической эсхатологии Африки является течение KMT (от древнеегипетского названия самого Египта), развивающее идеи африканского философа Шейха Анта Диопа. Он и его последователи развили теорию о том, что Древний Египет был государством чернокожих, что явствует из его названия "KMT", на египетском языке означавшего "Черная Земля" или "Земля Черных". Анта Диоп считает, что все африканские религиозные системы представляют собой отзвуки египетской религии, которую надо восстановить во всей ее полноте.



Его последователь Кеми Себа развивает тезис о африканском монотеизме, который лежит в основе религиозно-политической системы, где властью должно обладать Метафизическое Правительство, выражающее волю Бога (как визири Махди в версии Ибн Араби). Жизнь должна строиться по принципу закрытых черных общин - киломбу.



При этом африканцы должны вернуться к традициям своих народов, полностью контролировать африканский континент, восстанавливать как можно более темный цвет кожи (через мелано-ориентированные браки) и осуществить в мире духовную революцию.



Единым священным панафриканским языком должен стать восстановленный древнеегипетский (medu netjer), а суахили должен использоваться для практических нужд.По мнению сторонников теории KMT, чернокожие являются носителями сакральности, Традиции и народом золотого века. Белая же цивилизация представляет собой извращение, патологию и анти-цивилизацию, где материя, деньги, капитал стоят над духом.



Главным врагом африканцев и чернокожих всего мира выступают белые, считающиеся носителями модернизации, колониализма, материализма и духовного вырождения. Победа над белыми является залогом исполнения черными своей мировой миссии и венцом процесса деколонизации.



Латинская Америка



Этно-эсхатология: индехинизм



В странах Латинской Америки ряд аборигенных индейских народов видят логическим концом колонизации восстановление этнических обществ (индехинизм). Эти тенденции развиты в разной степени в зависимости от той или иной страны.



Символическим началом сопротивления индейцев колонизаторам многие считают мятеж потомка последнего правителя инков Тупака Амару II, который возглавил восстание индейцев против испанского присутствия в Перу в 1780 году.



В Боливии в 2006 году президентом был впервые в истории избран представитель индейского народа аймара Эво Моралес. Все чаще слышатся голоса - прежде всего в Перу и Боливии - в пользу того, чтобы объявить древне-индейский культ богини земли Пачамамы официальной религией.



Как правило, этническая эсхатология индейцев Латинской Америки сочетается с левыми социалистическими или анархистскими течениями, создавая синкретические учения.



Бразильский себастьянизм



Особая версия эсхатологии, связанная с португальскими представлениями о Пятой Империи, сложилась в Бразилии. После того, как из-за республиканского переворота в Португалии столица Португальской Империи была перенесена в Бразилию, возникло учение о том, что этот перенос столицы был не случаен, и что у Бразилии самой по себе есть особая политико-религиозная миссия. Если европейская Португалия утратила учение о короле Себастьяне и пошла по пути европейской буржуазной демократии, то отныне Бразилия должна взять на себя эту миссию и стать территорией, где в критических условиях исторического цикла обнаружит себя пропавший, но не умерший король Себастьян.



По знаменем такого учения проходили в Бразилии консервативные католико-эсхатологические и имперские восстания против масонского либерального правительства - Канудуш, Контештаду и т.д.



Эсхатологическая карта цивилизаций



Таким образом в многополярном мире между собой сталкиваются или вступают в альянс различные эсхатологии.



На Западе явно преобладает секулярная модель (прогрессизм и либерализм) с существенным дополнением в виде крайне протестантского диспенсациализма. Это и есть "конец истории", по Фукуяме. Если учесть находящуюся под полным американским контролем либеральную элиту европейских стран, то можно говорить об особой эсхатологии, объединяющей почти все страны НАТО. Сюда же следует добавить общую для либералов теорию радикального индивидуализма, требующей освободить человека ото всех форм коллективной идентичности - вплоть до свободы от пола (гендерная политика) и даже от сопричастности к человеческому виду (трансгуманизм, ИИ). Так новыми элементами масонской прогрессистской эсхатологии наряду с "открытым обществом" становятся императивы по смене пола, поддержка принципов ЛГБТ-сообщества, постгмунизма и глубинной экологии (отвергающей центральное место человека в мире, на котором настаивали все традиционные религии и философские системы).



Хотя сионизм не является прямым продолжением этой версии эсхатологии, в некоторых своих формах - прежде всего через союз с американскими неоконами - он отчасти вписывается именно в эту стратегию, а с учетом влияния евреев на правящие элиты Запада, то эти пропорции могут быть даже перевернуты.



На пути этого конца истории откровеннее всего стоит Россия и ее катехоническая функция, совмещающая эсхатологию Третьего Рима и коммунистический горизонт как наследство СССР.



В Китае западный марксизм, уже существенно переработанный в маоизме, все более открыто демонстрирует конфуцианскую культуру, а глава КПК как традиционный Император получает небесный мандат, чтобы править "Всем, что под Небом" (tianxia - 天下).



Эсхатологические настроения постоянно нарастают в исламском мире - как в зоне суннизма, так и особенно в шиизме (прежде всего в Иране), и в качестве Даджджала для всех мусульман практически единодушно фигурирует именно современная западная цивилизация - та же, что сейчас сражается с Россией.



В Индии постепенно нарастают настроения в духе хиндутвы (учения о самостоятельной идентичности индусов как особой и ничем не уступающей другим цивилизации), где провозглашается возврат к корням индуистской традиции и ее ценностям (совершенно не совпадающим с западными), и отсюда обозначаются контуры особой эсхатологии, связанной с явлением Калки и преодолением кали-юги.



Панафриканизм развивается в сторону усиления радикальных учений о возврате африканцев к своей идентичности и к новому витку антиколониальной борьбы против мира белых (под которым понимаются прежде всего колониальные страны, относящиеся к цивилизации Запада). Это описывает новый вектор черной эсхатологии.



В Латинской Америке стремление укрепить свой геополитический суверенитет опирается как на левую (социалистическую) эсхатологию, так и на защиту католической идентичности, что особенно наглядно видно в Бразилии, где и левые, и правые занимают все более растущую дистанцию по отношению к глобализму и политике США (отсюда участие Бразилии в блоке БРИКС). Этноэсхатологии индехинизма, хотя и относительно слабые, в целом добавляют всему эсхатологическому проекту важное дополнительное измерение.



При этом французская аристократическая эсхатология (и ее светская проекция в голлизме), немецкая версия конца истории в лице Германской Империи, а также буддистская и синтоистская линия особой миссии Японии и японских Императоров - (пока по крайней мере) никакой заметной роли не играют, будучи полностью купированными доминирующей прогрессистской глобалистской элитой и стратегиями англосаксов.



Так мы получили мировую карту эсхатологии, соответствующую контурам многополярного мира.



Из этого теперь можно извлечь какие угодно выводы. Источник - katehon.com

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