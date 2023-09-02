Война на истощение. В США анализируют текущие результаты конфликта на Украине

00:29 04.09.2023 ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ



В США анализируют текущие результаты конфликта на Украине.



Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований недавно опубликовал очередной анализ, посвященный конфликту на Украине. На этот раз основной фокус был сделан на теме истощения - как украинской стороны (включая поддержку со стороны Запада), так и российской.



В работе говорится, что "Россия реагирует на обоих фронтах, стремясь ограничить дальнейшее истощение и обойти санкции. Там, где это было возможно, российские военачальники снижали темп операций на Украине, отходили на более защищенные позиции, корректировали свою тактику и ограничивали расход боеприпасов. Аналогичным образом российские военные руководители принимают экстраординарные меры по наращиванию оборонного производства и пополнению вооруженных сил.



Из-за санкций меры включают в себя изъятие оборудования советских времен со складов и закупку беспилотных летательных аппаратов из Китая и Ирана. По сути, сейчас идут две отдельные битвы на истощение. Обе ожесточенно ведутся между Россией с одной стороны и Украиной и ее западными союзниками - с другой. Они включают в себя войну на истощение на местах в Украине с целью решительного привлечения российских войск и глобальную кампанию санкций для подавления доходов российского бюджета и оборонного производства. Результаты этих двух состязаний вполне могли бы решить исход войны, но он все еще не предрешен".



В докладе отмечается, что из-за ограниченного характера рассматриваемых данных оценки, содержащиеся в настоящем отчете, иногда были вынуждены основываться на косвенных или неполных доказательствах. Тем не менее в этом отчете делается несколько выводов о влиянии истощения и санкций на способность России продолжать войну на Украине и в других местах. Вероятно, что на выводы повлияла и политическая позиция, поскольку заявление о неэффективной помощи со стороны Запада поставило под вопрос дальнейшую поддержку Киева.



В докладе говорится, что поддержка Украины со стороны США и союзников была очень эффективной, что привело к существенному снижению боеспособности российских вооруженных сил. Истощение нанесло тяжелый урон российским силам на Украине, подорвав их возможности по всем направлениям. Но это влияние было большим на наступательные возможности России, а не на оборонительные. Из-за этого Украина не смогла провести контрнаступление. Более того, последствия истощения сказались на некоторых категориях оружия сильнее, чем на других, поскольку Россия добилась большего успеха в некоторых областях для пополнения своих сил. Например, был нанесен тяжелый урон российским танковым войскам. Но замена их моделями советской эпохи, снятыми со складов, частично компенсировала такие потери, хотя и снизило качество танковых войск и значительно ограничило возможности России в маневрировании. Автор отчета называет и другие факторы, которые влияют на ограничения, но добавляет, что со временем эти проблемы потенциально могут быть устранены. И, более того, у России все еще есть тысячи танков на хранении, которые можно использовать, хотя большинству оставшихся систем, вероятно, потребуется более масштабная реконструкция, прежде чем они смогут быть введены в эксплуатацию. Кроме того, у России по-прежнему есть потенциал для увеличения производства, поэтому постепенно она получит возможности пополнять свои силы, хотя потребуется несколько лет, чтобы полностью восстановить свой довоенный танковый парк. Таким образом, автор отчета утверждает, что потенциал России по восстановлению своих маневренных возможностей бронетехники не следует недооценивать.



Далее он говорит, что "Россия сильно истощает свои запасы боеприпасов, в то время как ее лидеры пытаются получить боеприпасы из других стран. Но пока не ясно, будут ли эти действия достаточными для предотвращения серьезного кризиса. Оборонная промышленность также стремится расширить производство артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для РСЗО, но сталкивается с ограничениями производственных мощностей. Однако со временем Россия, вероятно, увеличит производство в достаточной степени, чтобы поддерживать сниженную, хотя и более устойчивую скорострельность".



Также в докладе утверждается, что Россия смогла поддерживать относительно высокие темпы операций беспилотных летательных аппаратов. Удалось добиться увеличения объемов производства некоторых фронтовых беспилотных летательных аппаратов, таких как Orlan-10 и Lancet, и импорта беспилотных летательных аппаратов в больших количествах из других стран. Отмечается, что растущая зависимость России от иностранных источников остается уязвимой из-за угрозы санкций и, в меньшей степени, потенциального ограничения доступа к китайским гражданским беспилотникам.



"России также удалось сохранить достаточное количество платформ РЭБ для поддержания операций, несмотря на потери на Украине. Данные об их первоначальных и остающихся запасах и соответствующие показатели производства определить сложнее, что ограничивает оценку в этой области. Есть основания полагать, что средства РЭБ могут быть уязвимой областью для России, учитывая их высокую зависимость от специализированных западных микрочипов. Более того, поддержание и пополнение такого разнообразного набора платформ РЭБ, вероятно, сопряжено с проблемами материально-технического обеспечения. Учитывая их важность для российских операций на Украине, необходимы дополнительные исследования в этой области, чтобы более эффективно воздействовать на российские системы РЭБ".



Тема базы микроэлементов постоянно поднимается в западных СМИ и связывается с санкциями против России. При этом забывается, что крупнейшим потребителем полупроводников является Китай, следовательно, Россия может легко получать эти санкционные изделия оттуда. Аналогичные трудности автор связывает и с ракетами "Калибр", "Х-101" и "Искандер". Он предполагает, что в ближайшей перспективе будет достаточно ракет для поддержания операций, даже если они будут выполняться с меньшей частотой.



Из этого делается вывод, что "истощение могло бы быть еще более эффективным, если бы оно было тщательно адаптировано к ситуации, хотя у такого подхода есть пределы. Влияние истощения на российские запасы оружия и боеприпасов значительно различается в зависимости от категории вооружений. Например, потери российских танков значительно превышают потери артиллерии в абсолютном выражении. Аналогичным образом, способность России восполнять свои потери также варьируется в зависимости от различных категорий вооружений. Хотя потери беспилотников высоки, способность России получать замену была достаточно хорошей, чтобы поддерживать относительно высокий темп операций. Точно так же влияние на российские военные операции на Украине зависит от масштабов возникающей в результате нехватки оборудования и боеприпасов. Таким образом, последствия истощения на запасы российского оружия - и, следовательно, оперативные возможности России - остаются неравномерными, что сказывается на одних возможностях больше, чем на других".



Сказано, что "подавление огня российской артиллерии (пусть даже только локально) имеет первостепенное значение для Украины, как для того, чтобы избежать цикла истощения, так и для предоставления возможностей для маневра. Политики потенциально могут использовать такую информацию для уточнения своей стратегии, сосредоточить военную помощь и санкции в тех областях, где они с наибольшей вероятностью приведут к оперативным и стратегическим последствиям. Например, сосредоточение внимания на мерах по ослаблению возможностей российской артиллерии потенциально может значительно подорвать способность России использовать массовые обстрелы для подавления украинских контрнаступлений. Это можно было бы сделать за счет сокращения способности Москвы получать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за полем боя для определения целей, а также за счет улучшения контрбатарейной стрельбы".



Очевидно, что это пытается сделать коллективный Запад, поставляя гаубицы и передавая разведанные украинской стороне. Следовательно, Россия должна учитывать это направление вероятного противодействия и принять соответствующие меры.



Делается довольно странный вывод, что истощение все же создало окно возможностей для Украины возобновить контрнаступление. Однако неясно, как долго еще будет оставаться открытым это окно, прежде чем Россия сможет в достаточной степени пополнить свои силы для укрепления обороны.



Вероятно, автор перепутал оборонительные и наступательные возможности России. Поскольку контрнаступление провалилось, вопрос скорее следует поднимать о том, сможет ли Украина остановить будущее наступление России, которое неминуемо произойдет.



Автор отчета предлагает Украине перехватить инициативу и двигаться дальше наступлением на следующем этапе войны. Вероятно, сидя в вашингтонском кабинете, это легко представить, но на полях сражений ситуация иная.



Далее говорится, что "затяжная война на Украине в сочетании с большими потерями в личном составе и технике, вероятно, ограничит способность Кремля проводить широкомасштабные обычные военные операции высокой интенсивности в других областях, по крайней мере, в ближайшей перспективе... Однако Кремль, вероятно, все еще сохраняет достаточный потенциал для проведения определенных стабилизационных и экспедиционных операций ограниченной продолжительности, масштаба и охвата".



Однако такая затяжная война будет соответственно подрывать возможности как Украины, так и ее западных спонсоров. Подобное ограничение возможностей Запада в производстве боеприпасов уже рассматривалось рядом аналитических центров, в частности Международным институтом стратегических исследований, где был сделан вывод, что все мощности работают на пределе и наращивание необходимого объема боеприпасов для помощи Украине невозможно по техническим причинам.



Далее говорится, что существует множество факторов, формирующих конфликт на Украине, многие из которых находятся вне контроля западных политиков. А в заключении отчета предлагается несколько идей, которые западные политики должны учитывать при калибровке западной военной помощи и санкций, чтобы способствовать дальнейшему истощению российских сил на Украине:



- Продолжать снабжать украинские войска танками, бронемашинами, артиллерией и высокоточными боеприпасами в объемах, необходимых для обеспечения и поддержания превосходства в маневре и огневой мощи над Россией и установления условия для того, чтобы как можно скорее привести войну к благоприятному завершению.



- Рассмотреть вопрос о предоставлении украинским производителям прав на использование отдельных западных технологий для лицензионного производства отдельных систем вооружения, комплектующих частей и/или боеприпасов, необходимых для ведения наземной войны в Украине.



- Сосредоточить западную военную помощь на деградации российской артиллерии, чтобы помочь разорвать порочный круг истощения, включая контрбатарейные радары, воздушную разведку и защищенные сети боевого пространства.



- Предоставить платформы для подавления российских систем РЭБ и противовоздушной обороны, чтобы помочь украинским беспилотникам и боеприпасам более свободно маневрировать в воздушном пространстве, контролируемом Россией.



- Усилить возможности Украины по борьбе с БАС с помощью средств ПВО малой дальности и РЭБ, чтобы разорвать цепь поражения российской артиллерии



- Укреплять украинские сети противовоздушной и противоракетной обороны для поддержания зонального прикрытия от российских боевых самолетов и поддерживать высокий уровень износа российских ракет большой дальности и беспилотных летательных аппаратов, хотя это займет время и потребует согласованных усилий по наращиванию западного производства.



- Устранить лазейки в санкциях, позволяющие поставлять гражданские беспилотники в Россию для использования в украинском конфликте, в частности беспилотники китайского производства DJI, которые Россия широко использует, хотя, по общему признанию, это будет сложно, учитывая множество существующих каналов сбыта.



- Ужесточить экспортный контроль и правоприменительную деятельность, чтобы заблокировать передачу высококачественных микрочипов, используемых в российских платформах РЭБ, в том числе по незаконным каналам.



Скорее всего, часть этих рекомендаций уже воплощается в жизнь. А некоторые, такие как две последних, выполнить нереально. Но, в любом случае, Россия должна осознавать позицию, изложенную в докладе, и действовать так, чтобы помешать этим планам воплотиться в жизнь. Источник - katehon.com

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