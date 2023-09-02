Newsweek: На Земле стало уже слишком тесно - США готовятся воевать в космосе

00:32 04.09.2023 Newsweek

США



Эксклюзивное интервью: генерал ВС США изложил план по предотвращению войны в космосе, в которой никто не сможет победить

Newsweek: генерал ВС США рассказал, как будут выглядеть войны будущего



Геополитическая напряженность на Земле достигла таких масштабов, что угрожает выйти за границы атмосферы, пишет Newsweek. Глава нового космического подразделения ВС США рассказал, как планируется предотвращать конфликты в космосе. Сделать это будет непросто, и вот почему.



Командующий Космическими силами США генерал Ченс Солтцман (Chance Saltzman) предупредил, что, если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий, и она может изменить жизнь людей на многие века вперед.



"Если в ходе обычной войны вы сбиваете самолет, он исчезает из воздуха. Если вы потопили корабль, он исчезает с морских путей, - объяснил генерал. - Если же вы сбиваете спутник, он остается на орбите сотни лет, и его обломки будут создавать постоянные проблемы, особенно по мере их накопления на орбитах в ходе войны".



"То есть в результате космических войн наше всеобщее достояние [космос] может в буквальном смысле засориться на много поколений вперед", - добавил он.



В отличие от неспокойных вод Персидского залива или неба над Украиной, на орбите нет замены государственным и частным операторам. "Иными словами, если космос станет зоной боевой ответственности, туда придут коммерческие поставщики, - сказал Солтцман. - Этого не избежать".



Столь высокие ставки вынуждают Космические силы США занять позицию, в которой они будут готовы принять превентивные меры, чтобы подобный катастрофический сценарий не стал реальностью.



"Мы должны обладать способностью выявлять безответственное поведение, которое может приводить к ущербу, это наша ответственность, - пояснил Солтцман. - Кроме того, мы должны быть в состоянии выступить с решительным ответом, чтобы противники не позволяли себе сделать даже первый шаг, чтобы они знали: их действия будут иметь последствия".



"Наши космические силы пытаются предотвратить конфликт, - продолжил он. - Мы создаем защиту еще до того, как возникнет необходимость что-либо защищать. Мы говорим себе: "Мы не можем себе этого позволить". Никто не может позволить себе конфликт, который переходит в космос".



И все же создание Космических сил США в декабре 2019 года закрепило за космосом статус "последнего рубежа" - самой настоящей территории военных действий, скрытые риски которой пока еще не были проверены в реальных боевых условиях. Хотя ВВС США уже несколько десятилетий используют средства космического базирования для поддержки наземных операций, а четыре страны - Соединенные Штаты, Россия, Китай и Индия - провели испытания своего противоспутникового оружия, прямого столкновения за пределами нашей планеты пока не было.



Космические силы США, в рядах которых служит всего 8,7 тысячи человек, в настоящий момент являются самым малочисленным видом американских вооруженных сил, хотя им приходится отвечать за бесконечно огромное пространство.



Чтобы справиться с этим уникальным вызовом, Солтцман - второй человек в истории, занимающий должность командующего Космическими силами США, - разработал новую "теорию успеха" для достижения "превосходства в космосе". Он назвал это "конкурентной стойкостью" и выделил три принципа, которые помогают ее достичь.



Во-первых, необходимо наладить режим комплексного наблюдения, который должна обеспечивать целая сеть оптических телескопов и радаров, а также сбора данных, что позволит мониторить активность в космосе в режиме реального времени и тем самым "избегать оперативных неожиданностей". Такой подход позволит выявлять и идентифицировать любые потенциальные риски, чтобы "оказывать давление, которое позволит предотвратить безответственное поведение".



Во-вторых, Космические силы занимаются реализацией давно сложившейся стратегии сдерживания, которая направлена на поиски новых технологий и методов, позволяющих нейтрализовывать наступательные действия. Подобно тому, как инновации прошлого - от стен замков и осадных башен, до пулеметов и бронетехники - со временем приводили к смене парадигмы в планировании боевых действий, по словам Солтцмана, сейчас предпринимаются усилия для того, чтобы лишить других субъектов "преимущества первого хода" в космосе.



Он отметил, что в настоящее время "нападение в космосе дает преимущество" - из-за уязвимости и непредсказуемого характера движения спутников. Предлагаемый им ответ заключается в том, чтобы создать более устойчивую сеть, которая будет включать не несколько, а сразу сотни стратегических объектов, что заставит "противника изменить его расчеты целей" и приведет к сдвигам в балансе затрат и результативности операций с применением противоспутникового оружия в разгар того или иного конфликта.



Третьим и последним элементом сформулированной Солтцманом теории "конкурентной стойкости" является уничтожение средств противника, причем уничтожать их необходимо таким образом, чтобы минимизировать ущерб, наносимый кинетическим столкновением на высоте более сотни миль над поверхностью Земли. В апреле прошлого года администрация Байдена объявила о введении ограничений на испытания противоспутниковых систем, и теперь, по словам Солтцмана, Космические силы изучают менее "взрывные" варианты.



"Мы хотим использовать обратимые методы преграждения доступа, мы стремимся использовать средства РЭБ вместо кинетического оружия, - пояснил он. - Мы понимаем, что нам нужно будет препятствовать тому, что может сделать противник, но мы хотим делать это ответственным образом, чтобы не получилась пиррова победа".



Сейчас есть кинетическое оружие, способное поражать силы противника с Земли.



"Мы проводим военные операции там, где у нас есть преимущество - на суше, на море и в воздухе, - сказал Солтцман. - Когда дело дойдет до серьезного военного столкновения, задача Космических сил будет заключаться в том, чтобы создать нашим объединенным войскам условия, в которых они смогут выполнять поставленные задачи как можно ближе к поверхности планеты".



Космические силы представляют собой единственный в мире независимый вид войск такого рода.Несмотря на автономию, которую они получили от ВВС США, они продолжают следовать стратегии, предусматривающей совместную работу с другими видами и родами вооруженных сил Соединенных Штатов.



По словам Солтцмана, "минимальным уровнем взаимодействия" в соответствии с этой стратегией является "взаимодействие", за которым следует "сотрудничество". Это "сотрудничество" представляет собой повседневную деятельность, такую как обучение и финансирование. Но истинной целью является "интеграция".



"Мы прилагаем все усилия, чтобы полностью интегрироваться в деятельность объединенных сил и отвечать их требованиям, потому что они в полной мере осознают, что им нужен наш потенциал, - им нужно, чтобы мы лишили противника его средств".



Космические силы США, возможно, и уникальны, однако область, в которой они работают, уже давно привлекает внимание вооруженных сил разных стран мира.



История оружия, летающего в космосе, восходит еще к ракетной программе нацистской Германии времен Второй мировой войны. Россия стала первой страной, создавшей независимые космические силы в 1992 году, после распада Советского Союза, однако в 2015 году эта служба вошла в состав ее ВВС. В том же году Народно-освободительная армия Китая создала Силы стратегической поддержки, в которых появилось космическое подразделение, и все большее число стран, включая Францию, Индию и Испанию, сейчас тоже создают военные структуры, ориентированные на космос.



Поскольку космос становится все более популярной и доступной сферой, Солтцман определил еще один ключевой компонент стратегии вооруженных сил США на этом развивающемся театре военных действий.



"Одним из истинных асимметричных преимуществ, которыми обладают Соединенные Штаты, является наша огромная сеть партнеров и союзников, - сказал Солтцман. - Мы умеем создавать коалиции, как никто другой, и, с моей точки зрения, это объясняется тем, что во многом наши мотивы соответствуют устремлениям международного сообщества - к миру, стабильности и процветанию для всех".



"Поэтому, когда кто-то выступает против, мы говорим, что нам нужно их остановить. И другие к нам присоединяются", - добавил он.



В 2020 году Военно-воздушное командование союзников НАТО создало Космический центр НАТО для координации деятельности блока, в который сейчас входит 31 страна, в космосе. Через год трансатлантическая коалиция заявила, что нападения в космосе могут послужить основанием для применения статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне.



"Вы идете против всех нас, а не против кого-то одного, - пояснил Солтцман. - И я думаю, что это действительно меняет расчеты касательно того, на какие именно насильственные действия готов пойти противник в отношении той или иной страны".



Но угроза конфликта вместе со всеми связанными с ним рисками остается вполне реальной.



По словам Солтцмана, несмотря на успехи, достигнутые американскими военными в использовании космоса для ведения боевых действий, "самая значительная перемена заключается в том, что наши стратегические соперники увидели огромное преимущество в том, что мы уходим из космоса, и они усмотрели в этом ассиметричный способ влиять на ход наших военных операций".



Солтцман пояснил, что логика, лежащая в основе мышления противников Соединенных Штатов, заключается в следующем: "Если мы сможем лишить американцев возможности использовать космос, они столкнутся с трудностями и в достижении других целей".



"И в некоторой степени они правы, - продолжил он. - Все будет по-другому, потому что мы привыкли активно пользоваться космическими средствами, в том числе спутниковой связью, высокоточной навигацией и расчетом времени".



"Противники создали оружие, чтобы выводить из строя, снижать эффективность работы, преграждать доступ и даже уничтожать наши спутниковые средства, - сказал Солтцман. - Поэтому теперь мы должны не просто обеспечивать объединенные силы этими средствами, но и придумать, как их защитить, чтобы они были всегда доступны, даже если противник пытается что-то с ними сделать".



В качестве примера Солтцман привел Азиатско-Тихоокеанский регион, на котором вооруженные силы США все больше сосредотачивают свое внимание, особенно в связи с растущей мощью Китая. По его словам, проведение операций в этом регионе, расположенном в тысячах миль от материковой части Соединенных Штатов, заключает в себе так называемую "проблему расстояния", единственным решением которой является "сопровождение и наведение из космоса".



"Поэтому, если мы действительно хотим достичь наших военных целей, мы должны уничтожать, лишать доступа, подрывать и снижать способность противника осуществлять нацеливание на наши средства из космоса. А это уже война в ее традиционном смысле", - подытожил Солтцман.



Авторы статьи: Навид Джамали (Naveed Jamali), Том О’Коннор (Tom O'Connor) Источник - ИноСМИ

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