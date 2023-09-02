Последний оплот влияния Макрона в Африке пал. Франция здесь больше не нужна, - Франсуа Байрд

00:35 04.09.2023

The National Interest

США



Президент Габона Бонго изгнан с поста под барабанную дробь государственного переворота

NI: президента Габона свергли с поста в результате военного переворота



В Габоне состоялся новый эпизод из серии африканских переворотов, сообщает National Interest. Военные нефтедобывающей страны свергли правительство. Как отмечает автор статьи, при Макроне Париж отказался от Африки. Теперь настал черед Африки отказаться от Парижа.



Новости о перевороте в Габоне, одной из немногих франкоязычных стран, где президента Эммануэля Макрона все еще признавали, должны стать мрачным знаком для французского лидера. Президент Габона Али Бонго (Ali Bongo), который утверждал, что победил на недавних выборах, в результате переворота потерял власть.



Это десятый переворот в Западной и Центральной Африке за последние три года. Здесь перед региональными и международными политическими лидерами возникла сложная проблема, поскольку маловероятно, что габонские военные прислушаются к призывам о восстановлении демократии.



И армия Габона, и многие габонцы считают, что выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Эту точку зрения невозможно опровергнуть, поскольку Бонго не допустил на них независимых наблюдателей. Такой поворот событий повторяет недавно отверженные населением результаты выборов в Зимбабве и нескольких недемократических режимах, стоящих в очереди на вступление в БРИКС. Смогут ли Вашингтон, Париж и Лондон на этот раз твердо устоять на ногах или продолжат произносить дипломатические банальности и уйдут, поджав хвост?



Президент Макрон был принят президентом Бонго в Либревиле в Габоне совсем недавно, 1 марта 2023 года, на саммите One Forest. Мероприятие положило начало африканскому турне французского президента по четырем странам, в ходе которого Макрон заявил, что "эра французского вмешательства в Африку закончилась". Некоторые политические эксперты и разведывательные источники в Париже сейчас не ждут от правительства Макрона ничего значимого. "Президент Макрон не любит Францию, и она его не волнует, он заботится только о себе", - сказал мне на этой неделе один из них. При Макроне Париж отказался от Африки, создав геостратегическую угрозу Америке, Европе и Великобритании. Франция была изгнана из Буркина-Фасо и Нигера. Алжир лишь недавно помирился с Макроном после непростого периода напряженных дипломатических отношений, а Марокко тоже недавно отказало Макрону в просьбе о государственном визите. Даже просьба Макрона о приглашении на саммит БРИКС в Южной Африке была отклонена.



Западу не следует ожидать помощи от Франции в Габоне. Как сказал мне один наблюдатель, многие люди во французской разведке и службах безопасности надеются, что демократию в Африке спасет Америка.



Но учитывая неудачи Соединенных Штатов в удержании Африки на стороне демократических ценностей, маловероятно, что события в Габоне вдруг выведут Вашингтон из "африканского оцепенения". И это открывает новые возможности для России и Китая, а также для недавно принятых членов БРИКС, таких как Иран, которые стремятся получить Африку в друзья.



У Великобритании тоже есть одна проблема. Члены Содружества Габон (недавно присоединившийся) и Зимбабве теперь ставят под сомнение легитимность проводившихся у них выборов. Однако в Африке у Запада, похоже, нет четкой политики или плана, в отличие от Украины, на защиту которой западные страны встали сразу же после начала российской специальной военной операции.



При этом геостратегическая угроза в Африке растет. Алжир предоставил Китаю глубоководный порт в Средиземном море, Джибути - на Африканском Роге, а теперь Габон может предоставить порт в Атлантическом океане. Отступление Франции в Западной Африке и Сахеле позволяет исламским экстремистам прорваться через эту открывшуюся брешь. Вскоре Запад может встать перед кошмарным выбором. Если, например, "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (ДНИМ)* - террористическая группа, базирующаяся в Мали, которая распространила свою деятельность на Буркина-Фасо, - примет участие в ожидаемых выборах в Буркина-Фасо, запланированных на 2024 год, и победит там, что может Запад сказать или сделать по этому поводу? "Благодаря Макрону в Западной Африке возникнет новый Афганистан", - сказал один французский источник.



Развитие ситуации в Габоне означает, что соседние страны, в том числе Кот-д'Ивуар, Сенегал и даже Гана, должны быть очень обеспокоены тем, что они либо станут следующими в очереди на государственные перевороты, либо подвергнутся экстремистским исламским вторжениям со стороны соседних военных правительств, ослабленных санкциями и изолированных от Запада.



Следует ожидать, что Россия и Китай тоже внедрятся в "габонский вакуум" ради его нефтяных и газовых богатств. Такое развитие событий приветствовалось бы во многих африканских кругах. "Когда мы разговариваем с Америкой, они читают нам лекции о местоимениях и экологическом, социальном и корпоративном управлении, а вот китайцы дают нам дороги и инфраструктуру", - сказал недавно вышедший на пенсию руководитель конголезского банка.



До тех пор, пока Америка, Великобритания и Европа, и особенно Франция, не перестанут продуцировать в своей политике в Африке одни банальности, присутствие Китая и России на Черном континенте будет расти, предоставляя этим автократическим режимам дополнительные выгоды в виде стратегических портов, доступа к ценным минералам и высокодоходным нефтяным и газовым ресурсам.



Автор статьи: Франсуа Байрд (Francois Baird)



*запрещена в России как экстремистская организация. – Прим. ИноСМИ