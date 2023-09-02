Новые назначения в Администрации президента Казахстана: перевес вывесок отделов

00:36 04.09.2023

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 1 сентября 2023 года

№317



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Распоряжениями Главы государства:

Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан;

Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим Отделом государственной службы Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Уразгулов Расул Кабдуллович назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Кульсеитов Айдын Женисович назначен заведующим Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Лазар Ернар назначен заведующим Отделом внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.



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Распоряжением Главы государства Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.