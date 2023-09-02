|Новые назначения в Администрации президента Казахстана: перевес вывесок отделов
00:36 04.09.2023
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 1 сентября 2023 года
№317
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Распоряжениями Главы государства:
Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан;
Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим Отделом государственной службы Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Уразгулов Расул Кабдуллович назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Кульсеитов Айдын Женисович назначен заведующим Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Лазар Ернар назначен заведующим Отделом внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
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Распоряжением Главы государства Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.