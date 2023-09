НАТО осталось жизни - 2 года, - The Atlantic

00:37 04.09.2023 The Atlantic

США



Соединенные Штаты и Европа расходятся во взглядах на Украину

The Atlantic: эксперты рассказали, когда и почему распадется НАТО



Республиканская партия готова бросить Киев и тем самым подставить под удар самый успешный военный альянс в истории, пишет The Atlantic. Перспектива раскола НАТО сохранится, даже если Джо Байден переизберется на второй срок. Контроль республиканцев над Конгрессом существенно ослабит оказываемую Украине поддержку. И вот как будет выглядеть "катастрофа".



Европа и Соединенные Штаты находятся на пороге самого судьбоносного сознательного разрыва в международных отношениях за многие десятилетия. С 1949 года НАТО остается единственной константой в мировой системе безопасности. Этот альянс, который изначально включал Соединенные Штаты, Канаду и 10 стран Западной Европы, выиграл холодную войну и с тех пор расширился, вобрав в себя почти всю Европу. Он стал самым успешным объединением в сфере безопасности в современной мировой истории. И он может распасться уже к 2025 году.



Причиной этого краха станет глубокое расхождение между позицией популистского крыла Республиканской партии, которое возглавляет Дональд Трамп и которое сейчас, очевидно, образует большинство Республиканской партии, и экзистенциальными проблемами безопасности значительной части Европы. Непосредственным катализатором станет конфликт на Украине. Когда доминирующая фракция одной из двух крупнейших американских политических партий больше не видит смысла оказывать военную помощь демократически настроенной стране, это означает, что центр политического спектра сместился таким образом, что Соединенные Штаты теперь станут менее надежным союзником Европы. И Старому Свету следует подготовиться к такому развитию событий.



Последние несколько недель показали, что пророссийские и антинатовские взгляды Трампа - это не просто короткая интерлюдия в политике республиканцев. Сомнения насчет целесообразности участия Америки в оказании помощи Украине уже достигли консенсуса в популистской части партии. В ходе предвыборных дебатов Республиканцев на прошлой неделе Рон Десантис (Ron DeSantis) и Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy) - два кандидата, которые больше всех апеллируют к новой трампистской базе - высказались против того, чтобы и дальше оказывать помощь Украине. Десантис сделал это мягко, пообещав, что дополнительная помощь будет зависеть от степени участия Европы, и добавив, что он предпочел бы отправить американских военных на границу Соединенных Штатов с Мексикой.



Рамасвами высказался более резко: он назвал нынешнюю ситуацию "катастрофической" и заявил, что Соединенные Штаты должны немедленно и полностью прекратить оказывать поддержку Украине. Затем Рамасвами пошел еще дальше, по сути сказав, что Украину нужно разделить. Трамп не принимал участия в дебатах, однако ранее он говорил, что Америка не слишком много выиграет от победы Украины и что Украине следует пойти на территориальные уступки России. Трамп, Десантис и Рамасвами обращаются к одним и тем же избирателям, которые, как показывают результаты опросов, составляют три четверти республиканского электората.



Еще одним влиятельным голосом является Фонд "Наследие" (Heritage Foundation) - известный консервативный аналитический центр, который играет ведущую роль в республиканских политических кругах со времен администрации Рейгана. До того как в феврале 2022 года Россия начала свою специальную военную операцию, Heritage Foundation находился в "ястребином" крыле Республиканской партии и даже однажды выступил с предложением принять Украину в НАТО. Но совсем недавно представители фонда обратились с призывом приостановить оказание помощи Украине до тех пор, пока администрация Байдена не представит план по прекращению конфликта, что в отсутствие согласия России является совершенно невыполнимой задачей. А демагоги в рядах правых вообще открыто становятся на сторону России. В своем августовском выступлении в Будапеште ведущий ток-шоу Такер Карлсон (Tucker Carlson) заявил, что в основе враждебности Америки по отношению к России лежит неприятие христианства.



Подобные заявления звучат довольно нелепо, особенно с учетом того, что Россия - одна из наименее религиозных стран в мире. Но тот факт, что американское правое крыло все активнее противится дальнейшему оказанию помощи Украине, представляет собой невиданный вызов для будущего НАТО.



Даже если Джо Байден переизберется на второй срок, контроль республиканцев над Палатой представителей, Сенатом или обеими палатами сразу может существенно ослабить поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине. А если в ноябре 2024 года победит Трамп или один из его подражателей, Европе придется столкнуться с новой американской администрацией, которая прекратит всякую поддержку Украины.



Подобный шаг превратит Соединенные Штаты в препятствие на пути к свободной и стабильной Европе. Это приведет к расколу атлантического альянса, и европейские государства не успеют подготовиться к такому повороту событий.



Реальность такова, что на протяжении многих лет Европе было удобно держаться в тени Вашингтона в вопросах безопасности. Это принесло немалую выгоду Соединенным Штатам, поскольку позволило закрепить лидерство Америки с самом важном стратегическом объединении. В то же время это давало европейским государствам возможность тратить на оборону гораздо меньше средств, чем им пришлось бы тратить в иных обстоятельствах. Однако это также привело и к тому, что сегодня Европе самой по себе не хватает широты и глубины военного потенциала Соединенных Штатов.



Та помощь, которую Запад оказывает Украине, подчеркивает разницу между этими двумя сторонами. Весь последний год лидеры Европы гораздо настойчивее Вашингтона заявляли о необходимости предоставить Киеву мощное и современное вооружение, однако их зависимость от систем европейского производства существенно ограничивала их собственные возможности делать это. Великобритания и Франция передали Киеву крылатые ракеты большой дальности, известные как Storm Shadow в Великобритании и SCALP во Франции, которые они когда-то совместно разработали, но запасы вооружений у этих двух стран значительно меньше, чем у Соединенных Штатов. Хотя наиболее значительную военную помощь оказала именно Америка, администрация Байдена заметно медлила с передачей более современной техники, такой как танки "Абрамс" (которые до сих пор не вышли на украинскую передовую), истребители F-16 (которые Украина получит не раньше 2024 года) и тактические армейские ракетные системы ATACMS (администрация продолжает выдвигать надуманные аргументы в попытках отказать в поставках этих комплексов).



Теперь, когда внутри Республиканской партии продолжает укрепляться пророссийская и антиукраинская позиция, европейским лидерам придется столкнуться с перспективой того, что им придется взять на себя бо́льшую часть тяжелой работы, что помочь Украине победить. Это непростая задача. Европе придется расширить свои производственные мощности, чтобы нарастить объемы выпуска боеприпасов, другой продукции военного назначения, а также более совершенных систем, таких как ракеты большой дальности, которые Европе придется отправлять Украине самостоятельно.



Если через полтора года Соединенные Штаты просто бросят Украину, Европа не сможет компенсировать потерю этой помощи. И европейским правительствам придется придумать способы смягчить уход Америки. Для этого потребуются умение и такт, и подготовку к такому повороту событий нужно начать в ближайшее время. Европейским военным чиновникам необходимо без лишнего шума узнать своих украинских коллег, что последним может понадобиться из того, что первые могли бы им предоставить, если американская помощь сойдет на нет, а затем начать думать, как можно нарастить собственное производство. Эти планы также позволят вооруженным силам начать думать о том, как они могут в одиночку защитить Европу от действий России. Много лет военные планировщики на континенте спорили о том, нужно ли отдельным европейским государствам - с целью укрепления общей безопасности - специализировать свои вооруженные силы: вместо того чтобы всем европейским странам иметь собственные небольшие сухопутные войска, флот и военно-воздушные силы, не лучше ли каждой из них сосредоточиться на выполнении той роли, которая лучше всего подходит ей с учетом ее местоположения, численности населения и производственной базы? В этом случае вооруженные силы разных стран могут вполне успешно дополнять друг друга в смысле военных возможностей. И усилия Европы по ускорению производства оружия для Украины поставят этот вопрос ребром.



Если Европа не займется всерьез подобным всеобъемлющим военным планированием, она может столкнуться с внутренним дипломатическим кризисом. Страны на востоке континента (такие как Польша и Румыния) и на севере (прибалтийские и скандинавские государства) очень хотят увидеть поражение России. Но, если Европа не сумеет в ближайшее время приступить к реализации единого, коллективного плана производства военной продукции, страны на западе и юге континента, которые не чувствуют значимой угрозы со стороны России, возможно, захотят последовать примеру новой американской администрации, которая откажется предоставлять помощь Украине и попытается заключить сделку с Россией. Результатом может стать в лучшем случае наследие горечи и недоверия, а в худшем - перманентный крах европейского сотрудничества.



Будем надеяться, эти сценарии не материализуются. Избрания пронатовского и проукраинского президента США в 2024 году должно быть достаточно, чтобы Украина смогла одержать военную победу и заключить мирный договор (который предусматривал бы вступление Украины в НАТО), что обеспечило бы безопасность на континенте. Но этот вариант развития событий не освобождает европейских лидеров от обязанности планировать альтернативную реальность, в которой американская администрация разрушает НАТО и стремится к сближению с Путиным, несмотря на преступления России против европейского государства. Если европейцы не начнут готовиться к худшему сценарию, им будет некого винить, кроме самих себя.



Автор статьи: Филлипс Пейсон О’Брайен (Phillips Payson O’Brien) Источник - ИноСМИ

