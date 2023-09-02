Как покоряли самую высшую точку СССР - пик Сталина (история)

00:39 04.09.2023

Как покоряли самую высшую точку СССР



90 лет назад была открыта величайшая вершина в Советском Союзе



О ее высоте спорили долгие годы и только в 1928 году определили, что ее высота 7495 м – и это была высшая точка СССР. В 1932 году ей было присвоено ее первое имя - пик Сталина в честь празднования его 55-летия.



А в 1933 году в ходе длительного и очень трудного восхождения 3 сентября ее вершины достиг лишь один альпинист – Евгений Абалаков. На вершине была установлена автоматическая метеорадиостанция и этот день считается открытием высочайшей вершины СССР.



Имя Сталина гора носила до 1962 года, затем она была переименована в пик Коммунизма, еще позже в Пик Исмоили Сомони. Но как бы она не называлась, по сей день она манит и приковывает к себе интерес альпинистов всего мира.



Не зря, по некоторым данным, местные жители называют величественную гору Узтерги, что в буквальном переводе означает "кружит голову".