 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.09.2023
00:39  Как покоряли самую высшую точку СССР - пик Сталина (история)
00:37  НАТО осталось жизни - 2 года, - The Atlantic
00:35  Последний оплот влияния Макрона в Африке пал. Франция здесь больше не нужна, - Франсуа Байрд
00:32  Newsweek: На Земле стало уже слишком тесно - США готовятся воевать в космосе
00:29  Война на истощение. В США анализируют текущие результаты конфликта на Украине
00:26  Эсхатологии многополярного мира, - А.Дугин
00:21  Китай не мог допустить у себя "проклятия Чубайса"

00:16  Геополитика подводных коммуникаций, - Леонид Савин
00:06  Гастарбайт-бизнес готов выйти из тени, - Екатерина Трифонова
Воскресенье, 03.09.2023
22:10  Шавкат Мирзиеев посетил мавзолей Ислама Каримова
21:37  В шведском Мальме вновь публично сожгли Коран на городской площади
20:01  Работы на шахте "Казахстанская" по добыче угля и проходке горных выработок остановлены на неопределенное время
12:43  Сегодня Россия впервые официально отмечает День победы над Японией
12:38  Как задерживали Игоря Коломойского. Видео
11:50  Die Welt: Китай жестко запретил НАТО расширяться в Азии по "украинской" модели
11:46  Чэнь Фен: Пойти ва-банк или отступить? Оба варианта грозят Зеленскому катастрофой
11:43  Условия жизни на Украине напоминают рабство. Триумф западной "демократии" в XXI веке, - "Al Mayadeen"
11:42  Судьба ЧВК "Вагнер": серия неудобных вопросов об инсценировке гибели Пригожина и факты
11:38  СМИ развязали открытую информационную войну против новой Кырвласти, - К.Кожоев
11:37  Президент Казахстана поручил повысить размер минимальной зарплаты с января 2024 года
11:35  Украина разжигает пожар на мировом рынке нефти
08:37  В Алматы скончался последний солдат легендарной Панфиловской дивизии
07:42  В Душанбе задержан Абдукодир Рустам, редактор книги арестованного "врага народа" Холикзода
07:16  Власти Великобритании раскрыли данные о недвижимости Назарбаевых в Лондоне стоимостью более $50 миллионов
03:13  Время собирать юани: объем торгов китайской валютой вырос в 6,5 раза
02:27  Без российского газа - никуда. Почему страны ЕС, несмотря на санкции, увеличили закупки СПГ у России, - А.Соколов
00:25  Венгерская "рапсодия" Орбана. Будапешт может начать процесс по выходу из Евросоюза? - Валерий Панов
00:18  Конфликт в Гагаузии: удастся ли Кишиневу ликвидировать национальную автономию? - Александр Кориненко
00:13  Ловушка Владимира Путина и Си Цзиньпина ждет "западных партнеров"
00:11  Западные СМИ заговорили о конце "китайского чуда", - значит закончилась гегемония США?
00:09  Проблемы восстановительного роста экономики КНР преувеличены, - В.Пироженко
00:01  Известного кыр-политика Мадумарова закрыли-таки в СИЗО
Суббота, 02.09.2023
21:35  Тель-Авив. Афро-иудеи восстали и разносят столицу коренных иудеев
20:23  Ермек Маржикпаев возглавил Министерство туризма и спорта Казахстана
13:52  Кок-бору, ядрена вошь... Массовые беспорядки в Кыргызстане на глазах у Садыра Жапарова: пострадало более 100 человек
12:57  Погибшую с Пригожиным стюардессу Кристину Распопову похоронили в Казахстане
12:47  Арман Шаккалиев возглавил Министерство торговли и интеграции РК
12:43  Аида Балаева назначена министром культуры и информации Казахстана, Ержан Саденов возглавил МВД
12:42  Светлана Жакупова сменила Тамару Дуйсенову во главе Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана
12:38  Два "Искандера" - точно в штаб ВСУ: Одним центром принятия решений на Украине стало меньше
11:39  Марат Карабаев - новый министр транспорта KZ
09:38  Токаев поручил трансформировать холдинг "Байтерек" и перезагрузить деятельность "Отбасы банка"
08:17  Структура администрации президента Казахстана вновь реорганизована. А вы, друзья, как ни садитесь...
07:01  У президента Токаева теперь новые: советник (Баспаев) и помощник (Иргалиев)
06:46  Токаев освободил от должностей четырех министров
06:32  Арабо-британский миллиардер Мухаммед Аль-Файед (отец "принца" Доди) умер в Лондоне
00:20  Отставка президента Нагорного Карабаха может помочь началу переговоров
00:18  Кадровые перестановки в Киргизии: ротация акимов - лекарство от управленческого сепаратизма
00:16  Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью
00:15  В Таджикистане за полгода потеряли каждый пятый киловатт
00:13  МОК не разрешил России участвовать в Азиатских играх
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Как покоряли самую высшую точку СССР - пик Сталина (история)Как покоряли самую высшую точку СССР - пик Сталина (история)
00:39 04.09.2023

Как покоряли самую высшую точку СССР

90 лет назад была открыта величайшая вершина в Советском Союзе

О ее высоте спорили долгие годы и только в 1928 году определили, что ее высота 7495 м – и это была высшая точка СССР. В 1932 году ей было присвоено ее первое имя - пик Сталина в честь празднования его 55-летия.

А в 1933 году в ходе длительного и очень трудного восхождения 3 сентября ее вершины достиг лишь один альпинист – Евгений Абалаков. На вершине была установлена автоматическая метеорадиостанция и этот день считается открытием высочайшей вершины СССР.

Имя Сталина гора носила до 1962 года, затем она была переименована в пик Коммунизма, еще позже в Пик Исмоили Сомони. Но как бы она не называлась, по сей день она манит и приковывает к себе интерес альпинистов всего мира.

Не зря, по некоторым данным, местные жители называют величественную гору Узтерги, что в буквальном переводе означает "кружит голову".

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693777140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Фракция партии "AMANAT" заслушала информацию Правительства об исполнении Посланий Президента
- Решения Совета ЕЭК устраняют барьеры в госзакупках и техрегламентах для сельхозтехники
- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и Таджикистана
- Кадровые перестановки
- Постановление ЦИК РК от 31 августа 2023 года №83/780
- 1 сентября ждем с содроганием
- Расследование почти тысячи дел в отношении организаторов незаконного игорного бизнеса завершили в АФМ
- Руководитель департамента фармконтроля подозревается в получении взяток
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  