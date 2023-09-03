Минус $ 481 млрд: Китай ускоренными темпами избавляется от облигаций госдолга США

07:13 04.09.2023

3 сентября 2023



В результате заморозки российских активов на Западе Китай начал быстро избаляться от американских ценных бумаг. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает ТК M.A.R.T.corp.



К настоящему моменту сумма, которую Китай инвестировал в американские казначейские облигации, уменьшилась до $ 835 миллиардов, достигнув самого низкого уровня с 2010 года. Это падение на 481 миллиард долларов по сравнению с максимальными показателями за последние 14 лет.



Раньше Китай был самым крупным держателем американских казначейских облигаций, но теперь госдолг США перекладывают на англосаксонские страны и ЕС, у которых также далеко не все гладко.