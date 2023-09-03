 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турецкого бизнесмена Халита Арабаджи, поставлявшего Киеву бронежилеты, нашли мертвым
07:15 04.09.2023

3 сентября 2023

Турецкая полиция ведет расследование уголовного дела по факту смерти главы компании FARMTR Халита Арабаджи, найденного мертвым в собственном доме в городе Болу. Главной версией служит "украинский след", так как Арабаджи в марте заключил контракт с Министерством обороны Украины на сумму около 17 млн евро, пишет ТК "Милитарист".

Контракт касался поставки 30 тыс. бронежилетов. Однако отправленная турецкой стороной экипировка и средства защиты до ВСУ не дошли, подписавший контракт украинский чиновник исчез, а средства несколькими траншами были переведены на офшорный счет в Бахрейне.

Все это напоминает историю с бронежилетами из Польши, с поставками которых тоже возникли проблемы, а также закупкой ВСУ зимнего обмундирования по завышенным ценам в той же Турции, указывают авторы телеграм-канала.

Нынешние партнеры Киева начинают понимать, что подобного рода сотрудничество чревато не только финансовыми и репутационными рисками, но также и угрозой дли жизни и здоровья.

Как сообщало EADaily , в апреле 2022 года польская компания Alfa поставила ВСУ бронежилеты и шлемы, но из 16 тыс. шлемов 11 тыс. вернули сразу как непригодные, еще 5 тыс. не приняли на баланс ВСУ. Тем не менее, в июне, зная, что Alfa срывает предварительные контракты, Минобороны Украины заключило еще три контракта на сумму около 2,6 млрд грн. Затем 20 тыс. шлемов и 50 тыс. бронежилетов на сумму почти 50 млн евро были заказаны в октябре. Шлемы так и не прибыли на Украину, а половина бронежилетов не прошла баллистические испытания.

Источник - eadaily.com
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