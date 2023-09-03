Новым министром обороны Украины становится "добрый приятель" Абрамовича - крымский татарин Умеров

08:48 04.09.2023

Михаил Рябов. 03.09.2023



Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил ходившие слухи о замене министра обороны – Алексея Резникова сменит Рустем Умеров. Оба не являются профессиональными военными, пока еще действующий министр – юрист из Львова, а его преемник – в прошлом крымско-татарский бизнесмен (сейчас возглавляет курирующий распродажу советского наследия Фонд госимущества), что расценивается как реверанс перед меджлисовцами и символический шаг в плане претензий на российский Крым. Ну и еще Умеров – стипендиат американской программы "будущих лидеров", так что, очевидно, предсказуемый для самого важного посольства в Киеве.



Смена министра обороны произошла из-за недовольства Западом коррупционными скандалами в военном ведомстве Украины, где разворовывается значительная часть американско-европейской помощи. Зеленский заявил, что ожидает утверждения кандидатуры Умерова в ближайшее время Верховной радой. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что претендент на назначение уже проводит встречи с фракциями парламента.



Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил ходившие слухи о замене министра обороны – Алексея...



Меджлисовцы ожидаемо радуются ротации в Минобороны и осыпают своего соплеменника комплиментами. Не мудрено, ведь Умеров на протяжении четырех созывов Верховной рады был помощником тогдашнего главаря экстремистов Мустафы Джемилева.



Организатор побоища под стенами парламента Крыма Ахтем Чийгоз, выпущенный на свободу при посредничестве Турции и ставший депутатом Верховной рады, уже заявил, что Умеров был одним из тех, кто в 2022 году непублично использовал свои связи на Западе для начала массовых поставок оружия Украине. К слову, в прошлом Умеров был также и доверенным лицом Чийгоза. Кроме того, он от меджлисовцев участвовал в подготовке обменов пленными.



Нынешний главарь экстремистской структуры Рефат Чубаров, расписывая достоинства нового министра обороны, уточнил, что Умеров имеет связи в США, ЕС, арабском мире, странах Средней Азии.



На фоне всеобщего "одобрямса" скептиком выступил главред антироссийского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.



"Никакого отношения к Минобороны, армии, военным вопросам он не имел в своей жизни. Поэтому – что он может сделать? Надеюсь, что он будет хотя бы изучать вопросы, за которые он возьмется отвечать. Сможет ли он сделать какие-то полезные вещи – большой вопрос", – комментирует Бутусов.



В России же назначение Умерова одни высмеивают, другие видят признаки того, что после забуксовавшего контрнаступления ВСУ противником может быть сделана ставка на партизанскую войну в Крыму.



"Рустем Умеров назначается министром обороны Щеневмерлы. Говорящая фамилия. До него резал Резников, Умеров – умереть. Умеров и война до последнего украинца. Ще не вмерла Украина. Еще нет. Но смерть ее неизбежна", – комментирует историк Сергей Григоров, воюющий в Донбассе.



Журналист из Донбасса Игорь Гомольский тоже иронизирует:



"А как это украинскими тру поЦреотами из "Азова" и "Кракена" будет командовать человек с фамилией Умеров? Где же это "пам’ятай чужинець"?



Вообще украинский нацизм – забавная штука. Ненавидят они вообще всех, но кусают лишь по команде хозяина. Или же пока хозяин не видит. В этом, кстати, вся суть т.н. бандеровщины".



Журналистка Юлия Витязева прогнозирует, как будут задействованы связи Умерова.



"У нового министра обороны Украины хорошие связи с США и практически родственные – с Турцией. Видимо, на это и расчет. Ибо Украине не нужны ни полководцы, ни управленцы. Украине нужны те, кто хорошо умеет просить и у кого есть хоть какие-то шансы хоть что-то таки выпросить".



А вот бежавший из России либеральный политолог Станислав Белковский указывает на еще одну важную зарубежную связь Умерова – эксперт называет его "добрым приятелем" олигарха Романа Абрамовича, считающегося одним из главных лоббистов возобновления "зерновой сделки", что будет обсуждаться во время предстоящего визита Реджепа Эрдогана в Россию.



Связи Умерова с Абрамовичем по бизнесу через Рината Ахметова подтверждает и экс-член "Слуги народа" Александр Дубинский, разругавшийся с бывшими однопартийцами и теперь делающий достоянием гласности некоторые секреты власти.



Достаточно вспомнить, что Умеров был одним из топ-менеджеров мобильного оператора Life. Это "дочка" турецкого Turkcell, которую контролировал олигарх Ринат Ахметов.



Кстати, не так давно Умеров был включен в делегацию Украины, которая прибыла в Турцию на инаугурацию Реджепа Эрдогана после его переизбрания.



"Абрамович и Ахметов партнеры в ряде бизнесов еще с 2012 года… На выходе мы получаем нового министра обороны, который, с одной стороны, никакого отношения к обороне и к армии не имеет, а, с другой стороны, имеет очень хорошие связи с определенными группами… Подписывать потенциальное мирное соглашение с государством-агрессором мы будем таки в Стамбуле через вот эти вот связи, которые я вам очертил", – считает Дубинский.



Учитывая позицию меджлисовцев, креатурой которых является Умеров, мирный договор о признании российского статуса Крыма с новым министром обороны Украины вряд ли будет подписан.



А это значит, что ничего хорошего от назначения "доброго приятеля Абрамовича" нам ждать не следует.