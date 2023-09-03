 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.09.2023
09:48  Главой новосозданного министерства водного хозяйства Казахстана стал бывший облаким Нуржан Нуржигитов
09:45  Тимур Сулйменов - новый глава КазНацбанка
09:35  Индия грозит России сокращением закупок нефти по двум причинам...
09:26  Айдарбек Сапаров возглавил Минсельхоз Казахстана
08:57  США нацелились на Центральную Азию: зачем выпустили Фукуяму? - В.Прохватилов
08:48  Новым министром обороны Украины становится "добрый приятель" Абрамовича - крымский татарин Умеров
07:15  Турецкого бизнесмена Халита Арабаджи, поставлявшего Киеву бронежилеты, нашли мертвым

07:13  Минус $ 481 млрд: Китай ускоренными темпами избавляется от облигаций госдолга США
00:39  Как покоряли самую высшую точку СССР - пик Сталина (история)
00:37  НАТО осталось жизни - 2 года, - The Atlantic
00:36  Новые назначения в Администрации президента Казахстана: перевес вывесок отделов
00:35  Последний оплот влияния Макрона в Африке пал. Франция здесь больше не нужна, - Франсуа Байрд
00:32  Newsweek: На Земле стало уже слишком тесно - США готовятся воевать в космосе
00:29  Война на истощение. В США анализируют текущие результаты конфликта на Украине
00:26  Эсхатологии многополярного мира, - А.Дугин
00:21  Китай не мог допустить у себя "проклятия Чубайса"
00:16  Геополитика подводных коммуникаций, - Леонид Савин
00:06  Гастарбайт-бизнес готов выйти из тени, - Екатерина Трифонова
Воскресенье, 03.09.2023
22:10  Шавкат Мирзиеев посетил мавзолей Ислама Каримова
21:37  В шведском Мальме вновь публично сожгли Коран на городской площади
20:01  Работы на шахте "Казахстанская" по добыче угля и проходке горных выработок остановлены на неопределенное время
12:43  Сегодня Россия впервые официально отмечает День победы над Японией
12:38  Как задерживали Игоря Коломойского. Видео
11:50  Die Welt: Китай жестко запретил НАТО расширяться в Азии по "украинской" модели
11:46  Чэнь Фен: Пойти ва-банк или отступить? Оба варианта грозят Зеленскому катастрофой
11:43  Условия жизни на Украине напоминают рабство. Триумф западной "демократии" в XXI веке, - "Al Mayadeen"
11:42  Судьба ЧВК "Вагнер": серия неудобных вопросов об инсценировке гибели Пригожина и факты
11:38  СМИ развязали открытую информационную войну против новой Кырвласти, - К.Кожоев
11:37  Президент Казахстана поручил повысить размер минимальной зарплаты с января 2024 года
11:35  Украина разжигает пожар на мировом рынке нефти
08:37  В Алматы скончался последний солдат легендарной Панфиловской дивизии
07:42  В Душанбе задержан Абдукодир Рустам, редактор книги арестованного "врага народа" Холикзода
07:16  Власти Великобритании раскрыли данные о недвижимости Назарбаевых в Лондоне стоимостью более $50 миллионов
03:13  Время собирать юани: объем торгов китайской валютой вырос в 6,5 раза
02:27  Без российского газа - никуда. Почему страны ЕС, несмотря на санкции, увеличили закупки СПГ у России, - А.Соколов
00:25  Венгерская "рапсодия" Орбана. Будапешт может начать процесс по выходу из Евросоюза? - Валерий Панов
00:18  Конфликт в Гагаузии: удастся ли Кишиневу ликвидировать национальную автономию? - Александр Кориненко
00:13  Ловушка Владимира Путина и Си Цзиньпина ждет "западных партнеров"
00:11  Западные СМИ заговорили о конце "китайского чуда", - значит закончилась гегемония США?
00:09  Проблемы восстановительного роста экономики КНР преувеличены, - В.Пироженко
00:01  Известного кыр-политика Мадумарова закрыли-таки в СИЗО
Суббота, 02.09.2023
21:35  Тель-Авив. Афро-иудеи восстали и разносят столицу коренных иудеев
20:23  Ермек Маржикпаев возглавил Министерство туризма и спорта Казахстана
13:52  Кок-бору, ядрена вошь... Массовые беспорядки в Кыргызстане на глазах у Садыра Жапарова: пострадало более 100 человек
12:57  Погибшую с Пригожиным стюардессу Кристину Распопову похоронили в Казахстане
12:47  Арман Шаккалиев возглавил Министерство торговли и интеграции РК
12:43  Аида Балаева назначена министром культуры и информации Казахстана, Ержан Саденов возглавил МВД
12:42  Светлана Жакупова сменила Тамару Дуйсенову во главе Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана
12:38  Два "Искандера" - точно в штаб ВСУ: Одним центром принятия решений на Украине стало меньше
11:39  Марат Карабаев - новый министр транспорта KZ
09:38  Токаев поручил трансформировать холдинг "Байтерек" и перезагрузить деятельность "Отбасы банка"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новым министром обороны Украины становится "добрый приятель" Абрамовича - крымский татарин Умеров
08:48 04.09.2023

Михаил Рябов. 03.09.2023

Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил ходившие слухи о замене министра обороны – Алексея Резникова сменит Рустем Умеров. Оба не являются профессиональными военными, пока еще действующий министр – юрист из Львова, а его преемник – в прошлом крымско-татарский бизнесмен (сейчас возглавляет курирующий распродажу советского наследия Фонд госимущества), что расценивается как реверанс перед меджлисовцами и символический шаг в плане претензий на российский Крым. Ну и еще Умеров – стипендиат американской программы "будущих лидеров", так что, очевидно, предсказуемый для самого важного посольства в Киеве.

Смена министра обороны произошла из-за недовольства Западом коррупционными скандалами в военном ведомстве Украины, где разворовывается значительная часть американско-европейской помощи. Зеленский заявил, что ожидает утверждения кандидатуры Умерова в ближайшее время Верховной радой. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что претендент на назначение уже проводит встречи с фракциями парламента.

Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил ходившие слухи о замене министра обороны – Алексея...

Меджлисовцы ожидаемо радуются ротации в Минобороны и осыпают своего соплеменника комплиментами. Не мудрено, ведь Умеров на протяжении четырех созывов Верховной рады был помощником тогдашнего главаря экстремистов Мустафы Джемилева.

Организатор побоища под стенами парламента Крыма Ахтем Чийгоз, выпущенный на свободу при посредничестве Турции и ставший депутатом Верховной рады, уже заявил, что Умеров был одним из тех, кто в 2022 году непублично использовал свои связи на Западе для начала массовых поставок оружия Украине. К слову, в прошлом Умеров был также и доверенным лицом Чийгоза. Кроме того, он от меджлисовцев участвовал в подготовке обменов пленными.

Нынешний главарь экстремистской структуры Рефат Чубаров, расписывая достоинства нового министра обороны, уточнил, что Умеров имеет связи в США, ЕС, арабском мире, странах Средней Азии.

На фоне всеобщего "одобрямса" скептиком выступил главред антироссийского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Никакого отношения к Минобороны, армии, военным вопросам он не имел в своей жизни. Поэтому – что он может сделать? Надеюсь, что он будет хотя бы изучать вопросы, за которые он возьмется отвечать. Сможет ли он сделать какие-то полезные вещи – большой вопрос", – комментирует Бутусов.

В России же назначение Умерова одни высмеивают, другие видят признаки того, что после забуксовавшего контрнаступления ВСУ противником может быть сделана ставка на партизанскую войну в Крыму.

"Рустем Умеров назначается министром обороны Щеневмерлы. Говорящая фамилия. До него резал Резников, Умеров – умереть. Умеров и война до последнего украинца. Ще не вмерла Украина. Еще нет. Но смерть ее неизбежна", – комментирует историк Сергей Григоров, воюющий в Донбассе.

Журналист из Донбасса Игорь Гомольский тоже иронизирует:

"А как это украинскими тру поЦреотами из "Азова" и "Кракена" будет командовать человек с фамилией Умеров? Где же это "пам’ятай чужинець"?

Вообще украинский нацизм – забавная штука. Ненавидят они вообще всех, но кусают лишь по команде хозяина. Или же пока хозяин не видит. В этом, кстати, вся суть т.н. бандеровщины".

Журналистка Юлия Витязева прогнозирует, как будут задействованы связи Умерова.

"У нового министра обороны Украины хорошие связи с США и практически родственные – с Турцией. Видимо, на это и расчет. Ибо Украине не нужны ни полководцы, ни управленцы. Украине нужны те, кто хорошо умеет просить и у кого есть хоть какие-то шансы хоть что-то таки выпросить".

А вот бежавший из России либеральный политолог Станислав Белковский указывает на еще одну важную зарубежную связь Умерова – эксперт называет его "добрым приятелем" олигарха Романа Абрамовича, считающегося одним из главных лоббистов возобновления "зерновой сделки", что будет обсуждаться во время предстоящего визита Реджепа Эрдогана в Россию.

Связи Умерова с Абрамовичем по бизнесу через Рината Ахметова подтверждает и экс-член "Слуги народа" Александр Дубинский, разругавшийся с бывшими однопартийцами и теперь делающий достоянием гласности некоторые секреты власти.

Достаточно вспомнить, что Умеров был одним из топ-менеджеров мобильного оператора Life. Это "дочка" турецкого Turkcell, которую контролировал олигарх Ринат Ахметов.

Кстати, не так давно Умеров был включен в делегацию Украины, которая прибыла в Турцию на инаугурацию Реджепа Эрдогана после его переизбрания.

"Абрамович и Ахметов партнеры в ряде бизнесов еще с 2012 года… На выходе мы получаем нового министра обороны, который, с одной стороны, никакого отношения к обороне и к армии не имеет, а, с другой стороны, имеет очень хорошие связи с определенными группами… Подписывать потенциальное мирное соглашение с государством-агрессором мы будем таки в Стамбуле через вот эти вот связи, которые я вам очертил", – считает Дубинский.

Учитывая позицию меджлисовцев, креатурой которых является Умеров, мирный договор о признании российского статуса Крыма с новым министром обороны Украины вряд ли будет подписан.

А это значит, что ничего хорошего от назначения "доброго приятеля Абрамовича" нам ждать не следует.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693806480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года №318
- Кадровые перестановки
- Маулен Ашимбаев: "Сенат готов к законодательному обеспечению предложенных в Послании реформ"
- О послании президента
- В Мажилисе прошло первое пленарное заседание в новой сессии
- "Перед Правительством поставлены амбициозные, но достижимые цели"
- Инфляция в Республике Казахстан
- Детей в Центре материнства и детства UMC поздравили с Днем знаний
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  