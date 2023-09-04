США нацелились на Центральную Азию: зачем выпустили Фукуяму? - В.Прохватилов

08:57 04.09.2023 04.09.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Манипуляторы общественным мнением вытаскивают из небытия шарлатанов от политологии, пугая регион российской угрозой



Запрещенное в России "Радио Азаттык"* (казахстанский филиал "Радио Свобода"*) в очередной раз постаралось вбить клин в казахстанско-российские отношения.



Журналисты этого мутного издания взяли интервью у американского политолога Фрэнсиса Фукуямы. Ранее опозорившийся несбывшимися прогнозами и неадекватными идеями философ заявил, что для Казахстана выгоден развал России и что существует высокой степени риск вторжения российской армии в республику.



Известен раскрученный западными изданиями в 90-е фукуямовский месседж о "конце истории". Несмотря на то, что многочисленные события поставили под сомнение верность этой идеи, писатель японского происхождения продолжает выдвигать сомнительные концепции. Вероятно, ход с интервью азаттыковцев построен на эмоциональном восприятии и связан с тем, что казахи имеют свое отношение к японцам.



Итак, чем в очередной раз порадовал геополитическую мысль этот алхимик от политологии?



"Любое ослабление России даст Центральной Азии, в том числе Казахстану, больше возможностей определять свою собственную политику. Если России удастся завоевать Украину или захватить ее значительную часть, это было бы очень плохо для Центральной Азии, поскольку в России озвучивали территориальные претензии в отношении Северного Казахстана. Не исключено, что то, что было с Украиной, может произойти в отношении Казахстана. Но если Россия сильно ослабнет, эта угроза исчезнет", – вещает незадачливый пророк несостоявшегося "Конца истории".



Внимание местных русофобов должна была зацепить его реплика, что в России якобы "озвучивали территориальные претензии в отношении Северного Казахстана". Признаться, ряд неуравновешенных российских частных лиц некоторое время, не подумав, высказывались в этом роде, но вскоре угомонились на фоне серьезного общественного осуждения. Да и в Казахстане, чего греха таить, отдельные фантазеры публиковали карты, на которых Оренбург и Омск входили, как мы писали, в состав "настоящего Казахстана".



Фукуяма нацелен на дестабилизацию в самом Казахстане, указывая, что президент Токаев установил якобы "очень централизованный автократический режим" и что Казахстану полезно внедрение либеральных западных свобод и ценностей. Американский профессор даже не скрывает, что либерализация казахстанского политикума даст возможность сменить политическое руководство страны на откровенно прозападное. В своем интервью Фукуяма прямо заявил, что попытка правительства Казахстана вернуть в страну вывезенные из нее незаконно приобретенные активы не даст результата, пока в стране не создано "полноценных демократических институтов".



Однако все разумные люди в республике помнят, какие "либеральные" ценности и "демократические институты" пытались внедрить в республику США и Великобритания в ходе кровавого путча в январе 2022 года.



На деле Фукуяма, как голос не только Госдепа США, но и западных транснациональных корпораций, подводит дело к расширению их присутствия в республике. Он лукаво обходит молчанием тот факт, что именно засилье западных ТНК в сфере природных ресурсов Казахстана создает громадные проблемы на пути экономического роста и эффективной социальной политики. Экономическое развитие Казахстана тормозят кабальные соглашения о разделе продукции, которые, как мы писали, отдали две трети энергетической отрасли республики в руки западных корпораций. На трех крупнейших месторождениях страны, на территории которой они разрабатываются, контролирует активы, которые составляют менее четверти от их общего объема!



На месторождении Тенгиз на Каспии в рамках ТОО "Тенгизшевройл" национальный оператор "КазМунайГаз" имеет 20%, Chevron (США) – 50%, ExxonMobil (США) – 25%, СП "ЛукАрко" (США) – 5%.



На месторождении Кашаган на Каспии в консорциуме North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) национальный оператор "КазМунайГаз" имеет 16,88%, Eni (Италия) – 16,81%, ExxonMobil (США) – 16,81%, Shell (Великобритания) – 16,81%, Total (Франция) – 16,81%, CNPC (Китай) – 8,33%, Inpex (Япония) – 7,56%.



И на месторождении Карачаганак в Западно-Казахстанской области в Karachaganak Petroleum Operating B.V.: национальный оператор "КазМунайГаз" имеет всего 10%, Eni (Италия) – 29,25%, Shell (Великобритания) – 29,25%, Chevron (США) – 18%.



Сложившийся расклад акционерных капиталов лишает Казахстан десятков миллиардов долларов в год, генерируя перманентную социальную нестабильность. Именно это отвечает задачам глобальных планировщиков, которые намерены дестабилизировать не только Казахстан, но и всю Центральную Азию.



Не так давно подконтрольные Госдепу горе-аналитики Европейской экономической комиссии ООН призвали страны региона совершить "революционный переход от использования ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии", при этом отказав странам этого региона в инвестиционной поддержке.



То есть пяти республикам Центральной Азии предложили просто убить свою экономику, которая на 95% зависят от ископаемого топлива, перенаправив инвестиции с нефтегазовой отрасли на ВИЭ, что привело бы к экономической, а далее и гуманитарной катастрофе.



Около 70% электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля, 14,6% – из гидроресурсов, 10,6% – из газа и 4,9% – из нефти. 66% электроэнергии Узбекистана дает газ, 19% – уголь, 13% – ГЭС. В Киргизии гидростанции обеспечивают 88.5% всей электроэнергии, остальные 11,5% дают ТЭЦ, работающие на угле и мазуте. В Таджикистане ГЭС дают 87,6% всей электроэнергии. На долю тепловых станций, работающих на угле и мазуте, приходится около 12,4%. Туркменистан вырабатывает всю свою электроэнергию на природном газе.



Можно представить, что произойдет, если страны региона совершат рекомендуемый господами из ООН "революционный скачок"! Обвал сферы ископаемого топлива заставит правительства республик Центральной Азии ради спасения своей экономики пойти на поклон к западным ТНК и передать им все свои активы в базовых отраслях, то есть превратиться в сырьевые колонии Запада.



Такой поворот событий может стать возможным лишь при условиях внедрения во всем регионе "либеральных ценностей и демократических институтов", к чему призывает Фукуяма.



Таким образом, экзистенциальная опасность для всей Центральной Азии исходит не от России, а от коллективного Запада, фронтменом которого является Фукуяма.



США намерены навязать странам региона, как мы писали, кооперацию на корпоративном уровне, то есть, по сути, интеграцию их экономик западными ТНК путем реализации региональных инфраструктурных, промышленных и культурных проектов, которые сделают весь регион инкорпорированным в корпоративный ареал Америки и ее союзников. Идеологом такой с позволения сказать "кооперации" является автор концепции Большой Центральной Азии (Центральная Азия, Кавказ, Афганистан, Индия, Пакистан) Фредерик Старр, который не так давно заявил, что "президенту Казахстана Токаеву следует чаще взаимодействовать с Брюсселем и Вашингтоном, как он это делает с Москвой и Пекином".



Однако далекие богатые дядюшки, посылающие красивые письма, гораздо менее важны, чем добрые соседи. Россия, например, ничего не предписывает и не навязывает, но продвигает в регион свои энергетические проекты, обеспечивающие странам Центральной Азии стабильность и экономический рост. В рамках взаимовыгодного сотрудничества регион вполне способен к самостоятельному развитию своей промышленности и энергетики. Такое сотрудничество уже набирает обороты.



Казахстан и Узбекистан продвигают соглашение с Россией о транзите российского газа через их территории в Китай и Узбекистан. Это застрахует обе республики от нарастающего газового дефицита.



Создание в рамках этого проекта мощной экспортной газотранспортной инфраструктуры простимулирует, как мы писали, разработку собственных месторождений, повысит их экономическую привлекательность. При этом вся региональная экономика получит мощный синергетический эффект.



Что касается сладкоречивых либеральных златоустов, призывающих республики Центральной Азии слиться в объятиях с коллективным Западом, то это тот случай, когда "под сладкими выражениями таятся мысли коварные". Их обещания, прогнозы и советы не только лживы – они являются прикрытием планов США и их союзников по вытеснению России из Центральной Азии. Но Россия вовсе не слабеет, на что напрасно надеется Фукуяма.



Когда-то американский профессор всемирно осрамился, предсказав несбывшийся "конец истории". Та же судьба постигнет и его нынешние антироссийские заклинания. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693807020





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года №318

- Кадровые перестановки

- Маулен Ашимбаев: "Сенат готов к законодательному обеспечению предложенных в Послании реформ"

- О послании президента

- В Мажилисе прошло первое пленарное заседание в новой сессии

- "Перед Правительством поставлены амбициозные, но достижимые цели"

- Инфляция в Республике Казахстан

- Детей в Центре материнства и детства UMC поздравили с Днем знаний

