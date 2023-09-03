Путин опять переговорничает с Эрдоганом: кто кого нае...?

14:51 04.09.2023

Переговоры Путин - Эрдоган: главные тезисы



Сегодня, 4 сентября, в Сочи на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Первые тезисы уже появились в телеграм-каналах. Как сообщает ТК "Два майора", российский лидер заявил о следующем:



Набранный темп развития отношений России и Турции сохраняется. Переговоры по созданию газового хаба в Турции должны завершиться в ближайшее время. Кроме того, Путин отметил уверенное движение и договоренности России и Турции в сфере энергетики. Первый блок АЭС "Аккую" в Турции будет запущен в следующем году, есть перспективы развития сотрудничества.



Также российский президент заявил, что обсудит с турецким коллегой ситуацию на Украине.



По словам Эрдогана, главы ЦБ Турции и РФ проведут переговоры для обсуждения шагов по расчетам в национальных валютах.Строительство АЭС "Аккую" в Турции продолжается в положительном ключе. Более того, Эрдоган уверен, что Турция и РФ могут достичь соглашения о строительстве второй АЭС в республике. ◾Обе страны продолжат развивать отношения в сфере поставок природного газа в республику.



Эрдоган подчеркнул, что "весь мир следит за его переговорами с Путиным в Сочи в надежде на результат".



Также прозвучала просьба к российским спасателям направить дополнительные самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров в республике.