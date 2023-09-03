Валютная выручка от продажи российских нефти и газа остается за границей

15:32 04.09.2023 Тайна кабинетов, где решают, куда евро и доллары за наше сырье девать

Валютная выручка от продажи российских нефти и газа остается за границей, чиновников это устраивает



Иван Рыбин



Цена на российскую нефть марки Urals растет, но толку от этого немного - значительная часть вырученных от продажи сырья средств остается "за бугром", в страну она не поступает. Данный "феномен" власти пытаются объяснить и санкциями, и сложностями с конвертацией валют, и иными "вескими" причинами. При этом транзитом через Индию и другие страны наши углеводороды поступают в США и Евросоюз, которым они очень нужны. Да и прямые поставки тоже идут. То есть в данном случае санкций нет. Что происходит?



$74 за баррель - за такую цену в среднем по августу-2023 покупали Urals. Вроде как установленный странами G7 "потолок" до сих пор на отметке $60, но про него как-то странным образом подзабыли. Де-юре он как бы есть, но де-факто его нет. Русскую нефть перевозят танкеры всех стран, ограничения на это уже в прошлом. Странно, однако…



"Индия не зависит от поставок нефти из России. После начала СВО индийские нефтеперерабатывающие заводы начали скупать российскую нефть со скидкой. С тех пор Москва совершила скачок и стала ведущим источником сырой нефти в Индии, на ее долю приходится около 40% индийского импорта сырой нефти", - заявил недавно министр нефти и газа страны Хардип Сингх Пури.



Как так? Покупают в РФ аж 40%, но не зависят? А все просто - то, что покупают, перерабатывают в нефтепродукты и продают. Куда именно - не секрет: в США, в ЕС и даже на Украину. Наши власти в курсе. Торговля Родиной, в особо крупных размерах?



"С нашими партнерами мы ведем торговлю или в местных валютах, или в китайском юане, или в рублях. Но иногда это приводит к проблемам, как, например, с Индией. Дели покупает очень большие объемы российской нефти, но при этом у нас нет возможности закупать в стране те товары, которые нам хочется, их просто там нет сейчас.



То, что может поставить Индия в Россию, в основном ограничивается текстилем, какими-то экзотическими продуктами либо лекарствами-дженериками. Это, естественно, не покрывает весь тот объем, который мы поставляем для индийской промышленности, и у нас возникают проблемы в том, куда девать эти рупии: конвертировать напрямую в рубли их не получается, и они зависают на счетах. То есть тот объем средств, который за последние месяцы возник, мы никак не можем перетащить в Россию", - вещает аналитик компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.



В Индии нечего купить? Например, в России стране явный дефицит новых легковых автомобилей, а в Индии данная отрасль очень хорошо развита. За 2022 год в стране было произведено 5,5 млн легковушек, за первые пять месяцев текущего года - 2,2 млн штук. То есть у индусов есть что нам продать. Между тем на счетах наших нефтяников якобы зависло рупий аж на $1 млрд. Их можно было бы "конвертировать" в машины, ввести в РФ, и еще получить прибыль.



Но этого, как мы видим, не происходит. А аналитики несут всякую чушь, пытаясь объяснить происходящее с точки зрения "скрепных" теорий. Хотя даже ежику уже понятно, что дело нечисто.



Положим, вы печете и продаете пирожки, с чего и живете. Станете вы их отдавать тому, кто не сможет в обмен дать нечто нужное? Естественно, нет. И наши нефтяные олигархи - как частные, так и государственные - тоже отнюдь не дураки. Но Россия с упорством, достойным гораздо лучшего применения, якобы продает Индии нефть, не получая ничего взамен. Так не бывает.



И не только Индии. И не только на нефть. Например, Россия наращивает поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, по сравнению с 2022 годом они увеличились на 40%. За январь-июль в ЕС поставили 22 млн куб. м на сумму 5,3 млрд евро. По информации Global Witness, доля ЕС в российском экспорте СПГ составила 52% (в 2022-м - в 49%, в 2021-м - 39%).



"Газпром подает газ для Европы через Украину в объеме 41,2 млн куб. м через „Суджу"" - это в новостях каждый день. Подземные газовые хранилища наших врагов - которые поставляют на Украину оружие и боеприпасы - уже заполнены до рекордных уровней. Если верить властям, газ этот поставляется в рамках неких "долгосрочных контрактов", то есть не зависит от текущих рыночных колебаний. Якобы, устойчивый приток валюты.



Но в госбюджете почему-то лютый дефицит, который никак не выправляется несмотря на рост стоимости нефти. В 2022 году она стоила дороже, но наблюдался не просто профицит, а явный избыток денег. Куда они делись? Новые поступления проглядываются слабо, хотя цены на энергоносители постепенно снова выходят на тот же уровень. А власти режут и так куцые программы поддержки промышленности.



"В Китае закончился многолетний процесс, отменивший итоги грабительской для государства и народа приватизации. Согласно китайскому законодательству и конституции, никто не имеет права владеть средствами производства и эксплуатировать таким образом простых людей.



А теперь, внимание! В общей сложности за 8 лет Китай вернул себе заводы, фабрики и предприятия на общую стоимость около $19 трлн. Под угрозой расстрела членов семей бывших акционеров удалось также вернуть около $7 трлн. долларов, выведенных за рубеж. Всего - $25 трлн. народных государственных денег. По словам главы Китая Си Цзиньпина, "китайский народ ясно высказался о том, что он думает о так называемой приватизации, а фактически - воровстве социалистической собственности", - приводит пример правильной финансовой политики политолог Сергей Русов.



У нас же все наоборот. Под прикрытием санкций, которые в ряде отраслей экономики отсутствуют идет массированный грабеж России. Вывозятся природные богатства страны, деньги за них в РФ не поступают. "Электорат" кормят сказками про злых западников, хотя сами работают с ними в тесной кооперации. Как-то иначе расценить поставки сырья в США и ЕС просто невозможно.



"По итогам нынешнего года поставки всех видов минеральных удобрений из России в Европу вырастут примерно на 150−200%. По азотным, по фосфорным удобрениям Европе очень тяжело, потому что цены на природный газ для химзаводов высокие, а цены на минеральные удобрения из России низкие. Россия - не просто один из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, она имеет наиболее широкую в мире их продуктовую линейку", - говорит доктор экономических наук Леонид Хазанов.



Как несложно догадаться, деньги и тут остаются за рубежом. Производство удобрений в РФ полностью контролирует крупный олигархический капитал, для которого наша страна не более чем кормушка. Ровно как для олигархов-металлургов, нефтяников и всех прочих. Сколько именно средств выведено в этом году из России, никто официально не объявит, говорят, уж не знаю, так это или нет, триллион долларов увели.



Процесс явно идет по нарастающей, ровно, как и прочий экономический негатив. В ряде регионов России начались перебои с ГСМ - как раз следствие того, что топливо активно вывозится за границу. Местные бюджеты по причине разорения предприятий становятся все более дефицитными, растет безработица. Не росстатовская, а реальная. На фоне нового рекорда по зерновым дорожает продовольствие, в том числе хлеб.



Общая картина безрадостная. В политике нужна свежая кровь, а также означенный выше передовой опыт КНР. Иначе России не выжить. Источник - СвободнаяПресса

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