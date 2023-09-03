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Друзы в Южной Сирии начали строить свое мини-государство
15:33 04.09.2023

Военные в Южной Сирии выходят из-под контроля Башара Асада
Друзы начинают формирование независимых органов власти

Михаил Магид

Группа отставных сирийских военных друзского происхождения объявила о начале работы над проектом друзского самоуправления в городе Свейда на Юге Сирии, и в окружающем его регионе. Под самоуправлением здесь понимаются самостоятельные органы местной власти. В городе будет создан временный совет и военный комитет, причем последний, по всей вероятности, намерен руководить друзскими вооруженными ополчениями. Решение было принято после того, как государственные учреждения в провинции Свейда прекратили свою работу в ходе протестов против центрального правительства.

Лидером этого вооруженного демарша стал бригадный генерал сирийской армии (в отставке) Найеф аль-Акель. Он уже провел встречу с Хикматом аль-Хаджири, одним из религиозных лидеров друзской общины, после чего сообщил, что будет создан новый орган с административными функциями, в который войдут представители всех общин Свейды (там проживают не только друзы, хотя последние составляют 90% населения города и региона).

Участники инициативы подчеркивают, что признают единство Сирии. Однако, на практике их действия говорят об обратном, поскольку они формируют независимые от центральной власти, т.е. от режима Башара Асада, органы политического и военного управления регионом.

В заявлении военных-друзов говорится о необходимости выхода из политического кризиса в стране и поддержке мирного политического решения в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. Эта резолюция по Сирии, принятая 18 декабря 2015 года, требует установления мира в стране, проведение президентских выборов и создание легитимного, инклюзивного и светского правительства, которое займется разработкой новой конституции. Также резолюции включает дорожную карту по урегулированию гражданской войны в Сирии, причем в ее тексте не упоминается президент Башар Асад.

Массовые протесты в Свейде вспыхнули в начале августа после того, как правительство Асада отменило субсидии на топливо, что привело к скачку цен. В настоящее время неясно, как большинство протестующих друзов относятся к группе военных, попытавшихся сформировать в регионе независимые органы власти.

Инициатива военных-друзов также рассмотрит вопрос о лишении доверия депутатов сирийского парламента, которые, по мнению группы, прекратили работу по обеспечению нужд населения региона. Кроме того, они выразили недоверие местной администрации режима. В их намерения входит создание нового (временного) административного совет для управления делами провинции и открытие границ с Иорданией с целью улучшить экономику Свейды. Очевидно, что эти шаги направлены на подрыв влияния режима Асада.

Одновременно, распространяются слухи о том, что друзские активисты предприняли ряд шагов по обеспечению связей с другими силами. Например, они, якобы, обратились за поддержкой к "Курдскому автономному самоуправлению" - независимому от Дамаска правительству на севере и востоке Сирии, под контролем которого находится четверть сирийской территории.

Некоторые наблюдатели не исключают, что в случае попытки режима подавить движение в Свейде, оно может обратится за поддержкой к Израилю. На территории Израиля проживают 120 тыс. друзов, многие из которых служат в элитных частях израильской армии; друзская община в Израиле в целом лояльна правительству этой страны.

Друзы представляют собой самостоятельную закрытую религиозную общину, некогда выросшую из шиитского ислама. В Сирии их около 800 тыс. и большинство проживает в Свейде, в Ливане около полумиллиона и в Израиле 120 тыс. Друзы располагают в Сирии собственными независимыми вооруженными ополчениями. Эти силы сохраняли долгое время лояльность Дамаску из-за опасений, что антиасадовские мятежники-исламисты в случае победы могут нанести удар по общине, которую они считают враждебной. Но сегодня на фоне масштабного экономического кризиса терпение друзов, похоже, лопнуло.

Между тем, бурные события сегодня происходят во многих регионах Сирии - начиная от маршей протеста, связанных с экономическими проблемами, и заканчивая столкновениями между курдскими и арабскими ополчениями.

Скорее всего, тема Сирии в таких условиях станет одним из главных предметов переговоров между Россией и Турцией.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693830780


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