Есть риск, что Аргентина не станет членом БРИКС

15:36 04.09.2023 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Вероятный будущий президент настроен изменить нынешний вектор внешней политики латиноамериканской страны



В ЮАР завершился очередной саммит БРИКС. Главное решение саммита – принятие новых членов. 24 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что с 1 января 2024 г. полноправными членами БРИКС должны стать Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина.



Но вот по Аргентине сразу же возникли сомнения, что она воспользуется приглашением. Заявка на вступление в организацию была подана нынешним правительством и президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Но буквально за неделю с небольшим до саммита БРИКС в Аргентине проходили праймериз – предварительный тур президентских выборов. И по итогам праймериз стало понятно, что в стране может произойти радикальная "смена караула". Наилучшие шансы стать следующим президентом страны продемонстрировал Хавьер Милей, представляющий движение под красивым названием "Вперед к свободе". Милей получил 30,04% голосов. Правительственный альянс "Союз ради родины", от которого выдвигается министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Масса, поддержали 27,27% избирателей. Альянс "Вместе за перемены", выдвинувший двух кандидатов на праймериз, суммарно получил 28,27% голосов. Его на выборах будет представлять Буллрич.



Милей по своей идеологической позиции – "либертарианец", т. е. придерживающийся взглядов, близких к анархизму. Он добивается ради "свободы" избавить человека от избытка государственного попечительства и надзора. В качестве "эталона свободы" он выбрал США. Хавьера Милея в президентской гонке активно поддерживает бывшая министр безопасности Патрисия Буллрич, которая имеет хорошие шансы занять на выборах третье место. А затем отдать свои голоса Милею, получив от него как минимум пост вице-президента.



Выборы должны пройти 22 октября. По регламенту предусмотрено два тура. Но если убедительная победа будет зафиксирована в первом туре (не менее 45% голосов), то второго тура не потребуется. Сторонники Милея уверены, что их ставленник будет объявлен президентом уже в первом туре.



Для властей первое место Хавьера Милея стало полной неожиданностью. Еще полгода о Милее почти никто не знал. Этот новый политик очень удачно использовал все те проблемы, которые накопились в стране к сегодняшнему дню. Милей списал их на недееспособность правящей партии, президента Альберто Фернандеса и вице-президента Кристину Киршнер. Последнюю он обещает отправить под суд за коррупцию, как только она будет лишена своего чиновничьего иммунитета.



Что касается социально-экономических проблем, то это массовая бедность (к бедным отнесено 40 процентов населения страны), галопирующая инфляция (в этом году она достигает значения 115%), растущий государственный долг и угроза нового дефолта, высокая безработица и т. д.



Милей решительно настроен изменить нынешний вектор внешней политики Аргентины. Он уже громогласно заявил, что ему БРИКС не нужен. Не нужно не только членство в организации, но и дальнейшее углубление торгово-экономических отношений со странами-членами БРИКС. На страны блока в настоящее время приходится 30% экспорта Аргентины. Сегодня для 8-10 провинций Аргентины основное направление поставок – Китай, много сельскохозяйственной продукции уходит в Индию. Бразилия – традиционный основной торговый партнер Аргентины.



Не собирается Хавьера Милей сближаться ни с Пекином, ни с Москвой. Россию и Китай он обвинил в создании "проблем для всех свободных стран". Кроме того, обещал разобраться с "беженцами" из России. Это те, кто покинул нашу страну после 24 февраля 2022 года, а также после сентябрьской мобилизации прошлого года, и, пользуясь безвизовым режимом, осел в Аргентине. Таковых на сегодня насчитывается около 35 тысяч человек. Тут Патрисия Буллрич полностью поддерживает Милея. "Мы должны обеспечить безопасность аргентинцев от внешнего воздействия. И представители тех стран, которые угрожают США, угрожают и Аргентине", – отметила она.



А с кем же собирается сближаться указанный кандидат в президенты Аргентины? С США и Израилем. Милей, в частности, заявил: "Хватит заигрывать с теми, кто создает в мире хаос и нестабильность. Самая свободная страна в мире – Соединенные Штаты, и мы будем с ними тесно сотрудничать по всем ключевым международным вопросам". Также в интервью El Pais он сказал: "Мои естественные союзники - США и Израиль. Я не хочу иметь дел с коммунистами Кубы, Китая и Северной Кореи. Что это значит? Торгуйте с кем хотите, но отношения с ними я укреплять не буду".



А что Хавьер Милей собирается делать внутри страны? То, что на его месте сделал бы любой либертарианец. Политик заявил, что "государство вообще не должно вмешиваться в жизнь граждан – свобода должна быть полной и безоговорочной". Соответственно, он предлагает резко сократить бюджетные расходы, провести почти 100-процентную приватизацию государственных предприятий, сократить госаппарат и ликвидировать ряд министерств (в первую очередь министерство труда и министерство образования), отменить выходные выплаты работникам при увольнении и т. п. А также ввести свободную продажу оружия. Как отметил политик, "у нас должно быть все как в США, тогда будет порядок и исчезнет коррупция".



Но Хавьер Милей не ординарный либертарианец. Он пообещал аргентинцам такое, что другим либертарианцам и в голову бы не пришло. Например, легализовать свободную торговлю детьми и человеческими органами. "Кто вы такие, чтобы определять, что человек делает со своей жизнью?" - отвечает политик на вопрос, допустима ли такая торговля.



Неортодоксальные идеи Хавьер Милей высказывает также по поводу проблем финансовых, валютных и денежно-кредитных. Он предложил, во-первых, ликвидировать Центральный банк Аргентины. Во-вторых, отменить аргентинское песо и определить национальной валютой доллар США.



Крылатой фразой в Аргентине стали следующие слова Милея: "Центральные банки делятся на 4 категории: плохие, такие как ФРС; очень плохие, как в Латинской Америке; ужасно плохие; и ЦБ Аргентины". Как сказал Хавьер Милей, у последнего "нет причин для существования".



В интервью El Pais политик объяснил свою позицию по Центробанку: "Аргентина стала самой богатой страной в мире, когда у нее не было Центрального банка. С 1880 по 1935 год средняя инфляция составляла 0,9% в год. В 1935 году Центробанк был создан как способ обманывать людей и приносить пользу приближенным к власти: инфляция тогда подскочила в среднем до 6% в год".



А отказ от песо в пользу доллара США лишит правящий класс Аргентины возможности допечатывать деньги: "Вы отбираете у политиков печатную машину... Вот что положит конец инфляции. Потому что инфляция везде и всегда монетарное явление, порождаемое избыточным количеством денег". Впрочем, помимо доллара как официальной валюты, в стране будет допущено свободное использование частных криптовалют, прежде всего биткоина. Милей считает, что биткоин является реакцией на мошенников из центральных банков. Правда, если все центробанки мира, по мнению Милея, являются мошенниками, почему он соглашается иметь дело с долларом, который, следуя логике политика, также создается мошеннической структурой, называемой "Федеральная Резервная Система США"?



Милей приводит в качестве примеров, достойных подражания, такие страны, как Эквадор, Сальвадор и Панаму, где нет национальных валют, а доллар, по его мнению, обеспечивает этим странам финансовую стабильность. Правда, если всмотреться в эти страны, то там ситуация не шибко отличается от ситуации в Аргентине. Когда Милея спросили о тех проблемах, с которыми сегодня сталкивается Эквадор, то политик ответил, что причина этого - в популистской политике бывшего президента страны Рафаэля Корреа.



Аргентинский политик называет далеко не все страны и юрисдикции, в которых нет национальных валют, вместо них – доллар США. В список надо добавить Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова, Северные Марианские острова, Гуам, Американское Самоа, Микронезию, Американское Самоа, Зимбабве Восточный Тимор и еще кое-что по мелочи. Из всех стран, принявших американский доллар, самыми крупными по численности населения являются Эквадор (18 млн человек) и Зимбабве (16 млн человек). В Аргентине проживает более 46 млн человек. По экономическому развитию (величина ВВП) это третья страна в Латинской Америке после Бразилии и Мексики. Конечно, переход Аргентины на доллар США стал бы действительно сенсацией не только для Латинской Америки, но и для всего мира. Особенно учитывая, что перспективы доллара США не такие уж радужные.



И тем не менее Милей – сторонник доллара США: "Какая нам разница, что доллары печатают в США. Главное, что мы больше не будем просыпаться и смотреть, какой курс песо к доллару был вчера и каким он станет завтра. Американский доллар наведет в нашей стране финансовый порядок. И тем самым мы покончим с играми в социализм и пресмыканием перед профсоюзами".



Вот такая логика претендента на пост президента Аргентины. Ради того, чтобы добиться финансовой стабильности в стране, покончить с играми в социализм и перестать пресмыкаться перед профсоюзами, Хавьер Милей готов пожертвовать такой "мелочью", как национальный суверенитет Аргентины.



P.S. В социальных сетях идет обсуждение вопроса: чем руководствовались участники саммита в ЮАР, когда принимали решение о принятии Аргентины в члены БРИКС? Ведь результаты праймериз им были уже известны. Одна из версий – подобным образом участники саммита попытались оказать на октябрьских выборах косвенную поддержку правительственному альянсу "Союз ради родины". Ведь альянс однозначно выступает за членство Аргентины в БРИКС. Немаловажно то обстоятельство, что, согласно опросам общественного мнения, большинство граждан Аргентины также поддерживают идею членства страны в БРИКС. Источник - Фонд стратегической культуры

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