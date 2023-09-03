Китай призвал мир объединяться, а не конфликтовать, - Ван И

16:52 04.09.2023

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал международное сообщество к единству и глобальному сотрудничеству, чтобы добиваться совместного развития. Об этом он заявил, выступая на конференции Global Town Hall 2023.



По его словам, мир сейчас меняется, сегодня существуют как опасности разделения и конфронтации, так и возможности для сплочения и сотрудничества, и "ход истории будет определяться выбором, который мы сделаем".



Политик призвал сохранять приверженность единству и сотрудничеству, стремиться к совместному развитию и создавать лучшее будущее.



"Попытки определенных сил за пределами региона подорвать мир в Южно-Китайском море не увенчаются успехом", - подчеркнул Ван И, пишет газета "Жэньминь жибао он-лайн".