Путин продолжит кальянную дипломатию с Эрдоганом, - Дженк Башламыш

17:52 04.09.2023

Medya Gunlugu

Турция



Взоры мира прикованы к Сочи

Medya Günlüğü: Россия и Турция не прекратят сотрудничество из-за общих интересов



Сегодня в Сочи состоится встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Medya Günlüğü. Ожидается, что лидеры обсудят возобновление зерновой сделки. Автор статьи отмечает явное похолодание в двусторонних отношениях стран, однако об "опасном кризисе" речь не идет.



Дженк Башламыш



За сочинскими переговорами, в которых примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава российского государства Владимир Путин, будет внимательно следить все международное сообщество.



Встреча лидеров, встречавшихся в последний раз в октябре прошлого года, уже давно стояла на повестке дня. Ранее ожидалось, что Путин посетит Турцию в августе этого года, однако из-за нежелания российского лидера покидать свою страну в период, когда украинский конфликт продолжается, дата переговоров была перенесена на 4 сентября, а место его проведения – в Сочи на побережье Черного моря.



Встреча Путина и Эрдогана волнует мировое сообщество прежде всего с точки зрения того, вернется ли Россия к зерновой сделке, из которой она вышла 17 июля текущего года. Благодаря соглашению, подписанному в Стамбуле 22 июля 2022 года при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции, около 33 миллионов тонн украинского зерна было транспортировано в другие страны через Черное море. Однако в минувшем июле Москва вышла из соглашения на том основании, что ее требования не были выполнены.



В число условий, выдвинутых Москвой для возвращения к соглашению, входят повторное подключение Россельхозбанка к международной системе SWIFT, отмена эмбарго в отношении России касательно сельхозтехники и запасных частей, снятие ограничений на страхование российских судов и блокады их доступа в порты, возобновление работы аммиакопровода из российского города Тольятти в украинский город Одесса.



В целях возобновления зернового соглашения министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Hakan Fidan) побывал сначала в Киеве, а затем в Москве. Украинские власти представили Фидану альтернативный план транспортировки зерна через Румынию. С другой стороны, российские официальные лица предложили отправить в Турцию один миллион тонн зерна при финансовой поддержке Катара для его переработки и поставки в африканские страны. Однако, учитывая, что украинское зерно является основным продуктом питания по меньшей мере 400 миллионов человек, цифра в один миллион тонн, предложенная Москвой, кажется очень низкой.



В то время, как Фидан находился в Москве, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил России письмо, содержащее новые предложения по повторному открытию зернового коридора. Гутерриш в письме сообщил, что возражения и требования Москвы были учтены, при этом будут приняты меры, которые обеспечат поставку российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки по доступной цене.



Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в письме содержатся лишь обещания, и добавил: "Если будут даны гарантии, зерновая сделка может начаться прямо завтра". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также заявила: "Мы слышали все это раньше, но не заработало".



Россия, несмотря на негативную позицию, не отказывается от возвращения к зерновой сделке окончательно. Поэтому международное сообщество ждет, что Эрдоган так или иначе убедит Путина. В этой связи объявление по итогам сочинской встречи о возвращении Москвы к соглашению не будет большим сюрпризом.



Похолодание в отношениях



Помимо зерновой сделки, переговоры в Сочи также имеют немаловажное значение и с точки зрения будущего турецко-российских отношений, в которых в последнее время наблюдается похолодание.



В Москве после состоявшихся в Турции в мае текущего года президентских выборов преобладает ощущение, что Турция дистанцируется от России и начинает сближаться с Западом.



Тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский в июле этого года вернулся из Стамбула вместе с командирами батальона "Азов"*, объявленного Россией террористической организацией, чрезвычайно возмутил Москву. Эти лица, попавшие в плен во время боевых действий, были переданы Россией Турции с тем условием, что они останутся на территории республики до окончания конфликта. Открытие Анкарой двери Швеции в НАТО – еще одной событие, которое не нравится русским, хотя это и ожидаемый "сюрприз". Кроме того, в середине прошлого месяца российские военные высадились на судно "Шюкрю Окан" (Şükrü Okan), которое принадлежало турецкому владельцу, но не несло турецкого флага, а Анкара заявила: "Мы предупредили Россию".



Хотя нельзя отрицать, что все эти события, произошедшие с конца мая текущего года, вызвали похолодание в двусторонних отношениях России и Турции, говорить о каком-либо серьезном кризисе трудно. Дело в том, что две страны, долгое время зависящие друг от друга во многих сферах, начиная от экономики и заканчивая энергетикой и туризмом, понимают, что интересы требуют сотрудничества, и не хотят, а также не могут пойти на разрыв на данном этапе.



Автор: Дженк Башламыш (Cenk Başlamış)



* Организация признана террористической, ее деятельность на территории РФ запрещена