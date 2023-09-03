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Washington Post: Зачем жечь Коран? Всякому идиотизму можно придумать смысл...
17:54 04.09.2023

The Washington Post
США

Сожжение Корана оскорбляет чувства верующих. Но запретить его - значит пойти на поводу у радикалов

Швеция и Дания осудили умышленно подрывные действия по сожжению Корана, пишет The Washington Post. Но решили с ними мириться во имя свободы мнений, чем навлекли на себя осуждение мусульманского мира. Читателей это не особо волнует, главное – выяснить, не стоят ли за этими провокациями агенты Путина!

Редакционная статья

После публичных сожжений Корана Швеция и Дания столкнулись с дилеммой: они либо могут и дальше отстаивать свободу самовыражения, либо спасовать перед реальной угрозой расправы и возмездия. Швеция пообещала придерживаться своих принципов и дальше, невзирая на дальнейшие потери, - при этом ее правительство уже изучает, как предотвратить дальнейшие поджоги. Дания же хочет пойти иным путем и добивается принятия закона, который запретил бы осквернение Корана и других священных текстов, включая Библию и Тору.

Обе страны оказались в незавидном положении, их загнала в угол стоящая за поджогами и бравирующая антиисламскими предрассудками горстка правых националистов (в действительности за серией недавних поджогов в Швеции стоит беженец из Ирака, – Прим. ИноСМИ). Швеция и Дания справедливо осудили эти умышленно подрывные действия. Но решив с ними мириться во имя свободы мнений, эти страны навлекли на себя осуждение всего мусульманского мира - и за эту клевету с удовольствием ухватились российские пропагандисты. Шведские и датские дипломаты в мусульманских странах были вызваны "на ковер".

Причем, риски не ограничиваются одним лишь репутационным ущербом. В 2005 году Данию захлестнула волна жестоких демонстраций после того, как местная газета напечатала карикатуры на пророка Мухаммеда - многие мусульмане сочли это кощунством и возмутились. А уже этим летом демонстранты штурмовали и подожгли посольство Швеции в Багдаде - спустя несколько недель после того, как в Стокгольме сожгли Коран.

В случае Швеции сожжение Корана также поставило под угрозу ее членство в НАТО, которое и без того продвигается с трудом. Вступление Швеции заблокировала Турция, член НАТО и страна преимущественно мусульманская, но пообещала снять свое вето. Однако новые осквернения Корана в скандинавской стране грозят поставить ее решение под сомнение.

При этом в обеих странах судьи поступили правильно, провозгласив сожжение флага законной формой протеста. Сколь бы отвратительным и возмутительным это ни было, осквернение физических предметов - даже для выражения ненависти - это законная форма самовыражения.

Разумеются, многие мусульмане так не считают. Коран почитается в исламе как реликвия - настолько, что верующие мусульмане должны совершить ритуальное омовение, прежде чем прикасаться к нему, дабы не осквернить его страниц. Умышленная его порча считается святотатством - и в некоторых странах карается длительным тюремным сроком, поркой кнутом или даже смертной казнью, как в Саудовской Аравии.

Но гарантии свободы самовыражения и мнений обретают смысл и силу именно благодаря защите ненавистнических и оскорбительных высказываний и поступков - при условии, что они не сопряжены с риском физического вреда. Защита непопулярных и даже оскорбительных взглядов - это средство защиты меньшинств от тирании большинства - отличительная черта толерантных западных обществ, хотя подчас и больше на словах, чем на деле.

Швеция твердо придерживается своих убеждений, хорошо представляя возможную цену. После недавних сожжений Корана главное агентство безопасности страны повысило уровень террористической угрозы, а премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеция столкнулась с величайшими угрозами со времен Второй мировой. "Мы всецело поддерживаем свободу слова", - заявил он в августе.

Правительство Дании, со своей стороны, собирается ввести уголовную ответственность за осквернение религиозных реликвий - обсуждаемый законопроект предусматривает штрафы и тюремное заключение сроком до двух лет. Министр юстиции Петер Хуммельгорд справедливо заявил, что "можно выразить свои взгляды и более цивилизованным способом - для этого совершенно не обязательно ничего сжигать".

Однако своей трусостью Дания сама поставила себя на скользкий путь самоцензуры: ведь теперь на нее могут обрушиться с новыми требованиями любые "оскорбившиеся". Страх возмездия - в принципе не лучшая основа для законов, которые к тому же вознаграждают тех, кто угрожает расправой во имя религии.

Комментарии читателей:

Unicorn budget
А когда Библию сжигают, вам, как, нравится?

Stemerr
Критиковать Коран - это одно, а сжигать - другое. Тут сама цель - разжечь насилие. И в этом смысле это никакого отношения к свободе слова не имеет. Это преднамеренное оскорбление и акт ненависти, а еще угроза обществу, поэтому запрет - это справедливо. Говорю как человек, у которого масса разногласий и с самим Кораном, и с его трактовками. Опять же это совершенно не значит, что любое Писание - будь то Коран или Библия - выше критики.

GeePete
Сожжение Корана - это сознательная жестокость, и применение насилия в ответ - отнюдь не панацея. Минус на минус в данном случае не дает плюс. А объясняя собственное насилие жестокостью, описанной в Коране, ты и вовсе теряешь всякую легитимность.

Tom from Brunswick
В целом ряде стран оскорбительные высказывания и действия, разжигающие ненависть к меньшинствам, под строжайшим запретом. И ничего: свобода слова от этого не страдает.

Ab1992
Я не поддерживаю сожжение книг, будь то Коран, "Сатанинские стихи", дневник Анны Франк, фотогалереи Холокоста, "Гарри Поттер" и так далее, если люди чувственно к ним привязаны и находят в них утешение.

Yotuel
Религия меня не колышет, а интересует другое: кто получает выгоду от этих провокаций в Скандинавии, и кто за ними стоит? Праворадикалы, маргиналы и агенты Путина?

IngolfDK
Дания и Швеция - единственные страны в Европе, где разрешено публичное сожжение священных книг. Все остальные этот вопрос так или иначе отрегулировали. Наша свобода обширна, но всему есть свои пределы. Это касается и мусульманских проповедников ненависти. Я полностью поддерживаю намерение правительства запретить публичное святотатство.

Albert4jsw
Религиозные реликвии "священны" лишь для последователей конкретной религии, и они не имеют ни малейшего права требовать от нас такого же почтения.

Anothercomment
Хорошо, и какое будет наказание? Провинившегося растерзает толпа оскорбленных? Упрячут в тюрягу? А сколько в таком случае дадут? Как насильнику или всего лишь как грабителю?

Sture Stahle
Увы, свобода слова распространяется и на отвратительные мнения презренных людей. Напоминаю, как швед.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693839240


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