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Риши Сунак не может остановить падение популярности тори, - Дм.Моисеев
18:17 04.09.2023

3.09.2023

Неудачи во внутренней политике отталкивают британцев от правящей партии
Данила Моисеев

Британский премьер-министр Риши Сунак очень хочет спасти консерваторов от разгромного поражения на грядущих парламентских выборах.
Рейтинги премьер-министра Британии Риши Сунака, по опросам газеты Observer, за лето не улучшились. Практически половина британцев недовольна его работой, а одобряют ее менее четверти респондентов. Даунинг-стрит не может решить проблемы, касающиеся инфляции, миграции, экономического роста, преобразований в сфере здравоохранения, и именно с этим связаны низкие рейтинги премьера и его партии.. Пока шансы на победу на выборах 2025 года у тори не просматриваются.
Британские СМИ подчеркивают, что акцент на проблемы, влияющие на уровень жизни британцев, не помог тори повысить свои рейтинги. Попытки частично решить вопросы миграции и преступности, обсуждение проблем британских школ и разъезды Сунака по регионам не помогли. За тори сейчас готовы проголосовать лишь 28% респондентов, а за лейбористов – 42%.

Особенно неуспешной следует признать ситуацию с миграцией: жесткие шаги, такие как размещение баржи Bibby Stockholm у острова Портлэнд и заселение ее нелегалами, скорее убедили общественность в том, что политика Даунинг-стрит не грамотная, а неумело жесткая (см. "НГ" от 07.08.23). Напомним, вскоре после размещения мигрантов на барже были обнаружены опасные бактерии, вызывающие пневмонию, в результате чего мигрантов пришлось поселить в другие места. Неудачными и спорными пока явились попытки депортировать нелегалов в Руанду. Одновременно с этим продолжаются нелегальные пересечения пролива Ла-Манш. Иногда они заканчиваются трагически: некоторые мигранты гибнут до того, как их успевает спасти береговая охрана.

Избиратель же хочет, чтобы водная граница страны была на замке, а не становилась могилой для людей.

Следует отметить, что невразумительными можно назвать и рейтинги лидера лейбористов Кира Стармера. Его считают лучшей кандидатурой на пост премьера 27% респондентов, а Сунака – 23%. То есть разрыв между лидерами двух партий куда меньше, чем между самими партиями. Впрочем, нужно помнить, что на парламентских выборах, которые планируются в начале 2025 года, голоса будут отдавать именно за партию, а не просто ее лидеров. Но центристу Стармеру, принимающему в целом рациональные, иногда жесткие решения, в том числе по осуждению предшественника Джереми Корбина, все-таки явно не хватает харизмы и убедительности.

"Низкие рейтинги Сунака вызваны не сезонными, а структурными причинами. Зимой премьер дал пять обещаний: сократить вдвое инфляцию, снизить госдолг, обеспечить экономический рост, снизить время ожидания пациентам в Национальной системе здравоохранения на приемы у врача и операции, решить проблему нелегальной миграции через Ла-Манш. По сути, ни одно из обещаний не было исполнено", – сказал старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

В разговоре с "НГ" он пояснил, что инфляция к июлю 2023 года составила 6,8% и ударила по кошелькам менее состоятельных британцев в виде высоких цен на продукты и товары первой необходимости, хотя и стабилизировалась в сравнении с прошлым годом. Сохранились высокие тарифы на электроэнергию. Госдолг к июню составил 2,5 трлн фунтов. В целом экономические показатели в стране – худшие среди стран "большой семерки", а позитивные подвижки вызваны скорее инициативами частных компаний, нежели политикой правительства.

"Невразумительными оказались и действия в сфере здравоохранения и миграции. Снижение времени ожидания у пациентов было незначительным, а с Францией Британия так и не договорилась об эффективном патрулировании Ла-Манша. В целом же правительство Сунака продолжает ужесточать миграционную политику, как это было еще во времена Дэвида Кэмерона. Введено уголовное преследование лиц, берущих нелегалов на работу. Увеличены штрафы для арендодателей, которые вовлекаются в эти схемы. Правительством используется балловая система по австралийскому образцу, введенная при Борисе Джонсоне. Но проблему нелегалов эффективно это пока не разрешило", – считает эксперт.

Источник - НГ
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