Путин отказал Эрдогану возобновить "зерновую сделку". Вроде как...

19:06 04.09.2023

Политолог Лукьянов объяснил отказ Путина Эрдогану возобновить зерновую сделку

"Откуда весь этот ажиотаж с предположениями?"



После переговоров с президентом Турции Эрдоганом в Сочи Владимир Путин заявил: зерновая сделка будет возобновлена только в случае выполнения договоренностей в отношении России. И напомнил, как они были нарушены - вплоть до использования черноморских коридоров для атак украинских беспилотников.



Политолог-международник Федор Лукьянов считает, что новый отказ России от возобновления зерновой сделки был "абсолютно предсказуемым".



"Откуда весь этот ажиотаж с предположениями?"



"Я, честно говоря, не понимал, откуда этот ажиотаж с предположениями, что на встрече 4 сентября могут возобновить зерновую сделку, - говорит Лукьянов. - Причин произошедшего несколько, и самая главная из них очень простая. Россия четко и однозначно выдвинула свои условия (снятия препятствий для экспорта российских удобрений и сельхозпродуктов, подключение "Россельхозбанка" к SWIFT, гарантии поставок аммиака по взорванному украинцами аммиакопроводу Тольятти-Одесса - "МК"), а выполнить эти условия Турция не в состоянии.



Турция может способствовать этому, и, надо отдать должное Эрдогану и турецким дипломатам, они, действительно, прилагают и прилагали большие усилия в этом направлении. Но они в данном случае коммуникаторы, а не те, кто принимает решения. Соответственно, Путин и повторил, что мы ждем, а Эрдоган сказал, что продолжит работать",- объяснил политолог.



По поводу перспектив переговоров на эту тему г-н Лукьянов настроен скорее пессимистически: "Не знаю, но мне кажется, что особого прогресса ждать не стоит. Ну а что изменилось с точки зрения Запада, почему они должны сейчас вдруг пойти на какие-то уступки, на которые не шли раньше - вернее, на то, что они считают уступками России?"



"Мне показалось довольно существенным, что Путин отдельно оговорился: обходные маршруты (поставка 1 млн тонн российского зерна Турции при гарантиях и финансовом участии Катара. - "МК".) - это не альтернатива, не замена зерновой сделке. Он очень верно заметил, что это не может быть альтернативой, потому что касается только российской продукции, а зерновая сделка прежде всего - про продукцию украинскую",- сказал эксперт.



"Думаю, эта тема так и будет висеть дальше, как она висела. А все остальное, что говорили президенты из того что мы услышали - обычная необходимая нормальная рутина российско-турецких отношений. Когда все время надо, как они говорят, "сверять часы". Потому что если некоторое время не сверять - оно начинает расползаться", - считает Лукьянов.



Авторы: МАРИНА ОЗЕРОВА