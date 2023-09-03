Лихие зерновые. В Сочи сошлись Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, - репортаж А.Колесникова

22:51 04.09.2023 4 сентября президент России Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что на этой встрече президенты окончательно похоронили зерновую сделку, ради которой прежде всего и приезжал господин Эрдоган.



Реджеп Эрдоган долго пытался понять, как пользоваться наушниками



Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в санатории "Русь" началась рано. Перед посадкой самолета турецкого президента, а также самолета с членами российской делегации и журналистами закончился сочинский дождь, бешено зажарило солнце, и через полчаса на улицах города было так сухо, как будто дождя не было весь последний месяц.



Члены российской делегации появились в переговорной комнате раньше турецких коллег.



- О, банкетный зал! - чрезвычайно оживился министр иностранных дел России Сергей Лавров.- Так-так…



Но ожиданиям его не суждено было сбыться. Точнее, ожидания сбылись с точностью до наоборот. То есть в банкетном зале его ожидали фотокорреспонденты.



И господин Лавров, только сев в кресло, взмолился:



- Дождитесь вы главных гостей! Что я как в зоопарке себя ощущаю?!



Но фотокорреспонденты, особой любовью к которым известен Сергей Лавров (в конце концов, именно им же посвятил свое бессмертное "дебилы, б…"), были безжалостны. У большинства современные бесшумные камеры, но обязательно найдется в строю один, кто без перерыва стрекочет своей старорежимной. На этот раз отметилась фотокорреспондентка МК. Ей в основном и были обязаны повышенным вниманием со стороны министра фотохудожники.



Российская делегация получилась представительной настолько, что кресло министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева оказалось за вторым полукольцом оцепления журналистов.



Я спросил министра:



- Не странно ли, что зерновую сделку обсуждают в первую очередь, а вас сделали крайним с той стороны?



- Мы же исполняем! - объяснял Дмитрий Патрушев.- А те, кто решает, как раз все там! И он махнул рукой в сторону пустующих кресел Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.



- Но что-то пока ничего не решается и не исполняется.



- А может быть, и к лучшему,- неожиданно прямодушно высказался Дмитрий Патрушев.



О его воспитанности и даже, быть может, интеллигентности говорит, между прочим, такой факт. В какой-то момент в банкетный зал вбежала сотрудница протокола и, увидев одного из операторов, кинулась к нему с тихим, почти беззвучным, но все-таки криком:



- Дима, может, уже отойдешь?!



Господин Патрушев инстинктивно сделал полшага назад.



Позже всех остальных членов делегаций в банкетном зале появился министр обороны Сергей Шойгу. Вот в его планы, в отличие от Сергея Лаврова, точно не входили переговоры с журналистами даже с позиции силы.



Развернуть на весь экран

Сергей Лавров и Эльвира Набиуллина заждались начала переговоров

Сергей Лавров и Эльвира Набиуллина заждались начала переговоров



Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ



Сергей Лавров и Эльвира Набиуллина заждались начала переговоров



Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ



- Теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств,- обнадежил Реджеп Тайип Эрдоган Владимира Путина (глава "Росатома" Алексей Лихачев тоже был здесь, в середине ряда.- А. К.).- После поставки первой партии российского атомного топлива на станцию "Аккую".



Интересно, а Белоруссия стала членом этого клуба после поставки тактического ядерного оружия из России на ее территорию?



- В следующем году, все идет по плану, запустим первый блок…- продолжал российский президент.- Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому поводу.



А впрочем, эта открытость и чуть что, а сразу и усталый тон заставляли усомниться, что у них вообще что-то выйдет: именно потому, что господину Путину, как он и говорил последнее время без конца, нужно не что-то, а сразу все: и доступ Россельхозбанка к системе SWIFT, и снятие санкций с российских фирм, торгующих удобрениями, а также с судов, перевозящих зерно, и т. д., и т. п.



Реджеп Тайип Эрдоган выглядел важным и неторопливым человеком. Правда, эта важность быстро разбилась о микрофон для синхронного перевода, с которым у президента Турции возникли проблемы,- ну просто как специально.



Впрочем, то, что говорил Реджеп Тайип Эрдоган, оказалось вполне доброжелательно во всех отношениях. Он придавал своей миссии в Сочи чрезвычайное значение. За историей с зерновой сделкой, по его мнению, неотрывно с неослабевающим вниманием следит весь мир. И президент Турции надеется, что уже на пресс-конференции после переговоров лидеры объявят про долгожданный результат.



К тому же Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Владимира Путина за самолеты, которые Россия предоставила Турции для тушения пожаров. Турецкий президент сразу попросил еще два самолета, и это позволяет думать, что благодарность Реджепа Тайипа Эрдогана - не просто для протокольной вежливости, а что и самолеты в самом деле делают свое дело.



Владимир Путин, похоже, обрадовался истории с самолетами (может, забыл про них). Он снова взял слово и добавил еще несколько про эти же самолеты. Действительно, тему самолетов можно было безболезненно обсуждать еще долго, но не до бесконечности, ибо в какой-то момент сами слова "самолет" и "пожар" могли навести на тяжелые ассоциации с недавним прошлым в отношениях двух стран.



Переговоры оказались короткими. На обед подавали филе барабульки с томатом и с топинамбуром, суп-харчо с говядиной, кефаль с овощами. Ничего не хочу сказать (но говорю же), однако раньше меню в таких случаях было поизощренней. Да, как-то все упростилось.



Впрочем, быть может, меню хотели сделать черноморским. Черное море - в конце концов то, что точно общее у Турции с Россией.



На пресс-конференции оба президента, мягко говоря, не выглядели воодушевленными. Реджеп Тайип Эрдоган уже даже почти ничего вообще не говорил про зерновую сделку. Ее, судя по всему, и правда больше нет.



Господин Путин не в первый раз рассказал, что его "вынудили принять это решение". Повторил почему: требования России игнорировались (из-за игнорирования некоторых требований, между прочим, началась война с Украиной).



- Это не могло быть терпимым дальше,- констатировал господин Путин.



Впрочем, он добавил, что от разрыва зерновой сделки никто, как выяснилось, и не пострадал.



- Цены на зерновые в мире продолжают снижаться!



Он добавил:



- Мы близки к достижению договоренностей с африканскими странами и готовы не только отдать зерно бесплатно, но и бесплатно доставить его.



Заявления Путина и Эрдогана по итогам переговоров. Главное

Читать далее



В ближайшие две-три недели поставка начнется.



Отвечая на вопрос турецкого журналиста, господин Путин опять выговорился на тему зерновой сделки.



Но до этого он рассказал, что при участии господина Эрдогана состоялись переговоры о перемирии и были даже согласованы проекты договоренностей, которые "потом Украина отправила в…- он замялся и как будто решил в последнюю секунду выразиться культурно.- На свалку".



Интереснее было другое:



- Мы слышали о каких-то новых инициативах (украинской стороны.- А. К.), но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем,- Владимир Путин, похоже, дал понять, что если обратиться все же к нему, то, может, он и начнет что-то воспринимать.



Развернуть на весь экран

Сергей Лавров, Александр Новак и Сергей Шойгу выглядели как команда

Сергей Лавров, Александр Новак и Сергей Шойгу выглядели как команда



Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ



Сергей Лавров, Александр Новак и Сергей Шойгу выглядели как команда



Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ



А про вероятность возобновления зерновой сделки оптимизма с каждой минуты на пресс-конференции становилось все меньше. А если учесть, что его и с самого начала не было вообще, ситуацию следует признать предельно ясной.



- Согласовали с ООН выполнение ряда обязательств в интересах российской стороны. После того как сделка подошла к концу (по оговоренным срокам.- А. К.), никаких обязательств исполнено не было, нас попросили продлить ее... с обещанием все исполнить,- рассказывал и рассказывал Владимир Путин.- Мы продлили… Потом нас попросили в третий раз продлить…И как водится, как часто бывает в отношениях с западными партнерами, нас надули. Ну все!..



Все было предельно ясно, сделки этой нет и уже не будет, ибо российские условия никто по-прежнему исполнять не собирается.



К тому же стоит вспомнить то, что впопыхах сказал Дмитрий Патрушев: может, и к лучшему.



Россия в конце концов от этого не проиграла. Другое дело, что хотела много чего выиграть.



- У нас хороший урожай будет в этом году,- при этом сообщил президент России, словно пытаясь получить хоть какое-нибудь удовольствие от происходящего.- В прошлом году было 156 млн тонн, в этом будет 130 млн… Да, Дима?



Господин Патрушев снова инстинктивно кивнул. На этот раз верно.



- Экспортный потенциал сохраняется на уровне 60 млн тонн… Турция - наш большой партнер. У Турции большая мукомольная промышленность, мы это знаем…- обнадеживающе посмотрел господин Путин на турецкого коллегу.- Полностью обеспечим интересы Турецкой Республики! И начнем помогать беднейшим странам… Сколько?.. 25–50 млн тонн будем поставлять каждой?



Дмитрий Патрушев, думая, замер. Он представил себе эту великую перспективу. И все - бесплатно. И доставим бесплатно. И надо будет исполнять.



- Тысяч,- не очень уверенно сказал из второго ряда господин Патрушев.



- Да, тысяч! - поправился господин Путин.- Тысяч тонн!



Напоследок Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакса", заявил, что украинское наступление не пробуксовывает (как предположил журналист).



- Нет. Это провал,- заявил Владимир Путин.



Его, очевидно, не беспокоит то, что Украина уже несколько дней празднует прорыв первой линии российской обороны.



Реклама - продолжение ниже



Да, судя по всему, и правда не беспокоит. Значит ли это, что такого нет?



Не было еще и шести вечера, как самолет президента Турции поднялся в ясное сочинское небо. Погода, в отличие от всего остального, радовала, и даже очень.



Андрей Колесников, Сочи

Газета "Коммерсантъ" №163 от 05.09.2023, стр. 1 Источник - коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693857060





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года №318

- Кадровые перестановки

- Маулен Ашимбаев: "Сенат готов к законодательному обеспечению предложенных в Послании реформ"

- О послании президента

- В Мажилисе прошло первое пленарное заседание в новой сессии

- "Перед Правительством поставлены амбициозные, но достижимые цели"

- Инфляция в Республике Казахстан

- Детей в Центре материнства и детства UMC поздравили с Днем знаний

