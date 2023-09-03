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Сокращение поставлено на "Поток". Турция закупает все меньше российского газа, - "Къ"
00:02 05.09.2023

Турция быстрыми темпами сокращает закупки газа из РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия поставила в Турцию по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" более 10 млрд кубометров газа за первые восемь месяцев 2023 года, в то время как в прошлом году поставки достигали 21,5 млрд кубометров газа. Такого низкого уровня поставок в Турцию не наблюдалось с 2019 года, когда РФ поставила в страну 15,2 млрд кубометров. По мнению аналитиков, по итогам 2023 года поставки газа в Турцию могут побить этот антирекорд, составив 15 млрд кубометров.

Поставки российского газа в Турцию за январь-август превысили 10 млрд кубометров, сообщил 4 сентября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Наши страны тесно взаимодействуют в газовой сфере. В прошлом году Россия поставила в Турцию по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" 21,5 млрд кубометров газа, а за январь-август текущего года - свыше 10 млрд кубометров",- сообщил президент.

Таким образом, поставки в Турцию за январь-август могли упасть на 39%: в прошлом году за восемь месяцев они составили 16,3 млрд кубометров.

Наименьший объем экспорта российского газа в Турцию был зафиксирован в 2019 году, когда он составил 15,2 млрд кубометров.

У "Газпрома" заключены контракты на поставку газа в Турцию с государственной Botas - на 16 млрд кубометров по "Голубому потоку" и на 5,75 млрд кубометров по "Турецкому потоку" - до 2026 года. Также есть контракты с частными импортерами по "Турецкому потоку" на 3,25 млрд кубометров. Турция также закупает трубопроводный газ из Азербайджана и Ирана и СПГ из Нигерии и Алжира.

Основными причинами снижения поставок российского газа в Турцию является его сравнительно высокая цена (ценообразование в контракте по "Голубому потоку" предусматривает нефтяную привязку, в остальных контрактах - привязка к спотовым ценам на газ в Европе). Кроме того, девальвация лиры затрудняет для местных потребителей импорт газа в валюте. Спрос на газ в Турции в этом году в целом сокращается, а импорт СПГ снизился на 10% в январе-июле, отмечает Евгения Попова из компании "Имплемента".

Сокращение отбора российского газа может привести к проблемам для Botas по выполнению условия take-or-pay (обязательная оплата 80% от контрактного объема).

Невыбранные объемы могут быть перенесены на следующие годы, но в будущем, учитывая экономическую ситуацию в Турции, могут возникнуть сложности с выборкой этих объемов.

Анкара уже добилась отсрочки платежей за российский газ в размере $600 млн до 2024 года в связи с ростом цен на энергоносители.

По оценкам Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, в 2023 году поставки газа из России в Турцию находятся устойчиво ниже уровней 2022 года, что отчасти связано с общим снижением спроса газ и переключением на покупку СПГ и более дешевого газа из Азербайджана (рост на 16% год к году). "Учитывая динамику последних месяцев, я думаю, что антирекорд 2019 года может повториться - по итогам года поставки могут составить менее 15 млрд кубометров",- считает он. Минимальный отбор в рамках take-or-pay в Турцию он оценивает в 19 млрд кубометров, добавляя, что, вероятно, турецкая Botas может столкнуться с определенными проблемами с его выполнением.

Выручка газовой отрасли РФ может восстановиться только к 2030 году
Евгения Попова также считает, что при сохранении поставок по "Голубому потоку" на уровне мая 2023 года (645 млн кубометров), а по "Турецкому потоку" на уровне июня 2023 года (350 млн кубометров) поставки в Турцию составят всего 15 млрд кубометров по итогам года. Но она уточняет, что все же такое развитие ситуации маловероятно, поскольку осенью и зимой спрос на газ в стране увеличивается. В случае роста поставок в сентябре-декабре до уровней 2022 года объем по итогам года может достигнуть 17 млрд кубометров. Госпожа Попова также отмечает, что участие Турции в проекте газового хаба и ее потенциальная роль важного посредника для "обезличивания" поставок газа из РФ дает Анкаре аргументы в переговорах о статусе невыбранных объемов по take-or-pay.

Татьяна Дятел
Газета "Коммерсантъ" №163 от 05.09.2023, стр. 1

Источник - коммерсант
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