Молдав-президентша Санду обвинила Москву в... газовой афере

00:06 05.09.2023 Санду обвинила Москву в газовой афере



Приднестровье опробовало для топлива альтернативный маршрут в обход Украины

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

3.09.23



Майя Санду сделала заявление, которое может еще больше осложнить отношения Молдавии с РФ. Фото с сайта www.presedinte.md

На будущей неделе правительство Республики Молдова (РМ) выступит с заявлением, в котором расскажет о газовой "афере" Москвы. Об этом население известила президент РМ Майя Санду. По ее словам, на переговорах РМ с "Газпромом" российские переговорщики хотели "быстро обмануть" молдавскую делегацию и оставить страну без газа. Санду заявила, что Молдавия ничего не должна Москве за газ: долг в 800 млн долл. не подтвержден аудитом. Приднестровье на случай прекращения подачи газа в РМ опробовало новый газовый маршрут – в обход Украины.



В воскресенье в Молдавии отмечали День Национальной армии, Майя Санду как главнокомандующий Вооруженными силами РМ обратилась с поздравлением к солдатам и офицерам и отметила: "Сейчас мы работаем над тем, чтобы компенсировать период пренебрежения к оборонному сектору".



"В этом году, мобилизуя внутренние ресурсы и опираясь на помощь стратегических партнеров, мы добились значительного увеличения бюджетных ассигнований на модернизацию оборонного комплекса. Военные и гражданские служащие Национальной армии должны иметь хорошие условия жизни и работы, современное оборудование и качественную подготовку", – заявила президент РМ.



Но кроме акцента на укреплении армии президент РМ анонсировала еще одно важное заявление, с которым правительство республики должно выступить на предстоящей неделе: о газовом контракте с Москвой. Майя Санду на встрече с женщинами-предпринимателями Гагаузии сообщила, что речь идет об аудиторской проверке долгов "Молдовагаз" перед "Газпромом", проведенной иностранными специалистами. Долг в 800 млн долл. они не нашли, заявила Майя Санду.



Президент рассказала о переговорах с "Газпромом" перед зимним сезоном 2021 года и подчеркнула, что российские переговорщики решили не продлевать контракт в последний момент и хотели "быстро обмануть" молдавскую делегацию.



"Это еще не известно публике, но на следующей неделе наше правительство выйдет и скажет, что мы наняли международную компанию, которая сделала аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов (перед "Газпромом". – "НГ") в 800 млн долл. Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу: "Давайте быстро подписывайте, что вы за четыре года вернете 800 млн долл. и у вас будет газ". Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги и мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: "У вас не будет газа", – напомнила Санду.



По ее словам, никто за 30 лет не пробовал покупать газ в другом месте. Президент РМ заметила, что если газ продает только монополист, то это ненормально. "И они сказали, что мы не сможем за два месяца поменять закон, найти новые контракты. Это было некрасиво с их стороны. Козак (Дмитрий Козак – замглавы администрации президента РФ. – "НГ") сказал, что будем контракт продлевать, а затем за два дня до его завершения поменяли решение. Я считаю, что мы поступили правильно", – рассказала Санду.



Напомним, 1 ноября 2021 года вступил в силу новый контракт между "Газпромом" и АО "Молдовагаз" на поставку газа в РМ сроком на пять лет. Заключению контракта предшествовало подписание протокола о дальнейших действиях сторон. В соответствии с протоколом молдавская сторона должна была провести аудит долга "Молдовагаза", который, по данным российской стороны, составлял 709 млн долл. Аудит по соглашению сторон должен был завершиться к 1 мая 2022 года. В марте 2022 года правительство Молдавии сообщило, что не успевает провести ревизию в срок. В апреле "Молдовагаз" попросил "Газпром" его продлить. В апреле председатель молдавского парламента Игорь Гросу сообщил о начале переговоров с "Газпромом" о продлении сроков проведения аудита. Сроки были перенесены, но опять не соблюдены. В Кишиневе при этом сослались на конфликт в Украине. "Газпром" уменьшил объемы поставки газа в РМ, Кишинев весь получаемый объем стал отправлять в Приднестровье на Молдавскую ГРЭС, которая обеспечивает электроэнергией Молдавию (см. "НГ" от 31.08.23). Собственником МГРЭС является ИНТЕР РАО.



Правительство РМ выделило аудиторам из Норвегии и Великобритании 800 тыс. евро из Резервного фонда на внешний аудит газового долга. Эта сумма потом возросла до 1,15 млн евро. Крайний срок сдачи отчета изначально был установлен на конец марта 2023 года.



В январе источник в правлении "Молдовагаз" на условиях анонимности рассказал Jurnal TV о серьезных опасениях по поводу того, что "Газпром" не признает результаты аудита исторического долга перед ним "Молдовагаза". Причиной называлось следующее: компания Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия), проводившая аудит, ранее помогала "Нафтогаз Украины" в споре в международном арбитраже с "Газпромом", который российский концерн проиграл. "Настоящей причиной долга, который по балансу "Молдовагаз" составляет 709 млн долл., аудиторы назовут корпоративное управление компанией, а не правительство Молдовы", – сообщил источник.



В июле с.г. министр энергетики Виктор Парликов заявил, что отчет о внешнем аудите задолженности "Молдовагаза" будет в ближайшее время направлен в российский концерн "Газпром". К нему будет приложен проект соглашения об урегулировании исторической задолженности в размере 720 млн долл. Потраченные на аудит деньги, со слов министра, себя оправдали.



Между тем в воскресенье член наблюдательного совета госпредприятия Energocom Александр Слусарь сообщил, что Молдова продолжает использовать сверхдорогой газ, закупленный в бытность Андрея Спыну на посту вице-премьера правительства. Именно Спыну подписал в 2021 году контракт с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.



"К сожалению, дорогой газ, закупленный в исключительных объемах зимой 2022/23 года, продолжает негативно влиять на внутренний рынок. Вслед за снижением потребления и миграцией ряда промышленных потребителей "Молдовагаз" четыре месяца подряд существенно снижает объемы, де-факто закупаемые у Energocom, по сравнению с первоначальным спросом. Например, на сентябрь аффилированный с "Газпромом" концерн первоначально запросил 37 млн куб. м, а затем снизил этот объем до 20 млн, или более чем на 50%. Таким образом, срок использования газа, купленного по завышенным ценам на государственные деньги, продлевается. Молдова дорого платит за прежнюю энергетическую некомпетентность на правительственном уровне", – сделал вывод Слусарь.



В республике готовятся к зиме, и потребителей интересует, будет ли газ и во что он им обойдется. Потому жители РМ ожидают обещанного Майей Санду объяснения правительства.



В Приднестровье в это время опробовали новый маршрут доставки газа на тот случай, если "Газпром" прекратит транзит через Украину. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил на пресс-конференции в Тирасполе: "Факторов миллионы, с помощью которых можно предположить прекращение подачи газа через территорию Украины. Ну, понятное дело, даже сами боевые действия об этом говорят. Но нами отработан уже другой маршрут поставки газа в Приднестровье. Он действует, он работает, он уже проверен, объема, сечения трубы вполне хватает".



Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики отметил, что "Приднестровье может получить газ, минуя Украину, напрямую". По его словам, "газ нужен всем, и Молдове тоже, тем более что Молдавская ГРЭС работает на этом газе и вырабатывает электроэнергию для Молдовы".



"Вопрос другой – сохранятся ли условия, какая ценовая политика будет, какой контракт будет между "Молдовагазом" и "Газпромом". Это уже переговоры этих субъектов экономических отношений. Мы надеемся на лучшее", – отметил Красносельский. Однако после соответствующего заявления президента РМ можно предположить, что на транзитной газовой трубе вентиль будет закручен со стороны РФ. В этом случае Кишиневу придется покупать электроэнергию за рубежом, причем по более высокой, чем в Приднестровье, цене.



Между тем в финансовом отчете SA Termoelectrica (100% государственного капитала) отмечено, что финансовое положение компании в первом полугодии текущего года продолжало ухудшаться. Крупнейший производитель тепловой и электрической энергии в Республике Молдова (без учета Приднестровского региона) за первые шесть месяцев текущего года зафиксировал убытки в размере почти 173 млн леев (1 лей – 3,56 руб.), в то время как за аналогичный период 2022 года он получил прибыль в размере около 390 млн леев, сообщает noi.md со ссылкой на mold-street.com



Руководство компании объясняет такое развитие событий не только значительным ростом цен на энергоресурсы, но и снижением объемов производства и поставок энергии. Согласно финансовому отчету, долгосрочные долги Termoelectrica превышают 3 млрд леев. Источник - НГ

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