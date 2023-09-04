 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 05.09.2023
00:23  Великобритания намерена придавить ЕС надгробной плитой – Украиной
00:06  Молдав-президентша Санду обвинила Москву в... газовой афере
Понедельник, 04.09.2023
19:06  Путин отказал Эрдогану возобновить "зерновую сделку". Вроде как...
18:17  Риши Сунак не может остановить падение популярности тори, - Дм.Моисеев
18:14  В Бишкеке за незаконные поборы задержан уже четвертый директор школы
17:54  Washington Post: Зачем жечь Коран? Всякому идиотизму можно придумать смысл...
17:52  Путин продолжит кальянную дипломатию с Эрдоганом, - Дженк Башламыш

16:52  Китай призвал мир объединяться, а не конфликтовать, - Ван И
15:36  Есть риск, что Аргентина не станет членом БРИКС
15:33  Друзы в Южной Сирии начали строить свое мини-государство
15:32  Валютная выручка от продажи российских нефти и газа остается за границей
14:51  Путин опять переговорничает с Эрдоганом: кто кого нае...?
09:48  Главой новосозданного министерства водного хозяйства Казахстана стал бывший облаким Нуржан Нуржигитов
09:45  Тимур Сулйменов - новый глава КазНацбанка
09:35  Индия грозит России сокращением закупок нефти по двум причинам...
09:26  Айдарбек Сапаров возглавил Минсельхоз Казахстана
08:57  США нацелились на Центральную Азию: зачем выпустили Фукуяму? - В.Прохватилов
08:48  Новым министром обороны Украины становится "добрый приятель" Абрамовича - крымский татарин Умеров
07:15  Турецкого бизнесмена Халита Арабаджи, поставлявшего Киеву бронежилеты, нашли мертвым
07:13  Минус $ 481 млрд: Китай ускоренными темпами избавляется от облигаций госдолга США
00:39  Как покоряли самую высшую точку СССР - пик Сталина (история)
00:37  НАТО осталось жизни - 2 года, - The Atlantic
00:36  Новые назначения в Администрации президента Казахстана: перевес вывесок отделов
00:35  Последний оплот влияния Макрона в Африке пал. Франция здесь больше не нужна, - Франсуа Байрд
00:32  Newsweek: На Земле стало уже слишком тесно - США готовятся воевать в космосе
00:29  Война на истощение. В США анализируют текущие результаты конфликта на Украине
00:26  Эсхатологии многополярного мира, - А.Дугин
00:21  Китай не мог допустить у себя "проклятия Чубайса"
00:16  Геополитика подводных коммуникаций, - Леонид Савин
00:06  Гастарбайт-бизнес готов выйти из тени, - Екатерина Трифонова
Воскресенье, 03.09.2023
22:10  Шавкат Мирзиеев посетил мавзолей Ислама Каримова
21:37  В шведском Мальме вновь публично сожгли Коран на городской площади
20:01  Работы на шахте "Казахстанская" по добыче угля и проходке горных выработок остановлены на неопределенное время
12:43  Сегодня Россия впервые официально отмечает День победы над Японией
12:38  Как задерживали Игоря Коломойского. Видео
11:50  Die Welt: Китай жестко запретил НАТО расширяться в Азии по "украинской" модели
11:46  Чэнь Фен: Пойти ва-банк или отступить? Оба варианта грозят Зеленскому катастрофой
11:43  Условия жизни на Украине напоминают рабство. Триумф западной "демократии" в XXI веке, - "Al Mayadeen"
11:42  Судьба ЧВК "Вагнер": серия неудобных вопросов об инсценировке гибели Пригожина и факты
11:38  СМИ развязали открытую информационную войну против новой Кырвласти, - К.Кожоев
11:37  Президент Казахстана поручил повысить размер минимальной зарплаты с января 2024 года
11:35  Украина разжигает пожар на мировом рынке нефти
08:37  В Алматы скончался последний солдат легендарной Панфиловской дивизии
07:42  В Душанбе задержан Абдукодир Рустам, редактор книги арестованного "врага народа" Холикзода
07:16  Власти Великобритании раскрыли данные о недвижимости Назарбаевых в Лондоне стоимостью более $50 миллионов
03:13  Время собирать юани: объем торгов китайской валютой вырос в 6,5 раза
02:27  Без российского газа - никуда. Почему страны ЕС, несмотря на санкции, увеличили закупки СПГ у России, - А.Соколов
00:25  Венгерская "рапсодия" Орбана. Будапешт может начать процесс по выходу из Евросоюза? - Валерий Панов
00:18  Конфликт в Гагаузии: удастся ли Кишиневу ликвидировать национальную автономию? - Александр Кориненко
00:13  Ловушка Владимира Путина и Си Цзиньпина ждет "западных партнеров"
00:11  Западные СМИ заговорили о конце "китайского чуда", - значит закончилась гегемония США?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Великобритания намерена придавить ЕС надгробной плитой – Украиной
00:23 05.09.2023

04.09.2023
"Сегодня, когда перспективы присоединения Украины к ЕС становятся все реальнее, его руководство задается вопросом о том, готов ли Евросоюз к расширению.

Как это отразится на бюджете Евросоюза, который и без того испытывает большие нагрузки? Рады ли будут Польша, Греция и Венгрия, когда из получателей европейского финансирования они превратятся в доноров? Готовы ли Германия и Франция увеличить свой вклад?

Придется ли членам Европарламента потесниться на скамейках и дать место политикам из новых стран-членов", – пишет британское издание The Guardian.

Любое из 27 государств-членов может наложить вето на вступление новой страны. Таким образом, внутренняя политика станет серьезным фактором, влияющим на решения о том, кому быть членом ЕС, а кому нет. Если какое-то государство посчитает, что эти вопросы неприятны его электорату, оно вполне может воспрепятствовать вступлению, отмечает автор статьи Лиза О’Кэррол (Lisa O'Carroll).

По словам директора по исследовательской работе из Центра исследований европейской политики (Centre for European Policy Studies) Стивена Блокманса (Steven Blockmans), до вооруженного конфликта некоторые обозреватели придерживались мнения, что у расширения наступила "клиническая смерть и жизнь ему поддерживают искусственно разными саммитами в рамках ЕС".

Конфликт на Украине все изменил. Как сказал один дипломат, "расширение не только вернулось в повестку. Оно вошло в первую тройку вопросов, которыми занимаются лидеры Евросоюза".

Прошлым летом Украину и Молдавию поставили в очередь официальных кандидатов на вступление. Кроме них, в этой очереди стоят Албания, Сербия, Косово, Турция, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина. А Грузия находится в процессе подачи заявки.

Сейчас Украина и Молдавия стали главными претендентами, но один высокопоставленный европейский дипломат призвал к осторожности и сказал, что ускорить процесс ни в коей мере не удастся, если на этом не начнет активно настаивать сам ЕС. "Ничего не произойдет, пока не возникнет максимальное политическое давление. Зачем странам-членам соглашаться на расширение, действуя наперекор сложившемуся положению вещей?"

На этой неделе председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал политиков заняться осуществлением реформ в ЕС, сказав, что к 2030 году они должны быть готовы к расширению.

"Но насколько увеличится бюджет Евросоюза, составляющий сегодня 186 миллиардов евро? Придется ли трем крупнейшим донорам – Германии, Франции и Италии – глубже залезать в свои карманы ради поддержки Украины? И готова ли будет Польша, идущая в октябре на выборы, взять на себя более весомое финансовое бремя?

А еще есть вопрос о численности Европарламента. До вооруженного конфликта население Украины составляло 44 миллиона человек. Это на три миллиона меньше, чем в Испании, и на три миллиона больше, чем в Польше. Поэтому Украина сможет рассчитывать на 50-60 мест в Европарламенте. Может, ей дадут часть из 73 мандатов, оставшихся после Брексита? Или из-за расширения Европарламент станет слишком громоздким и неповоротливым? Следует ждать появления доводов в пользу сокращения норм представительства у стран-членов, а это очень непопулярная тема для стран, на которых сокращение отразится", – говорится в статье.

С учетом того, что аграрии совершенствуют свою политическую хватку и мастерство, одной из главных задач для брюссельских чиновников станет выработка контуров возможных реформ общей сельскохозяйственной политики, если Украину примут в члены.

Украина – один из крупнейших игроков на мировом рынке зерна. Обрабатываемых земель у нее больше, чем у Италии. До конфликта на ее долю приходилось 10% рынка пшеницы, 15% рынка кукурузы и 13% ячменя. Она также была господствующим игроком на рынке подсолнечного масла, поскольку ей, по данным Еврокомиссии, принадлежало 50% этого сектора.

Украина станет крупным получателем общих сельскохозяйственных выплат при сохранении действующих правил. До следующего периода финансирования этих выплат остается пять лет, и вопрос о расширении должен стать частью дискуссии, заявила недавно министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Сильвия Бендер (Silvia Bender).

Также предстоит обсудить вопрос о доступе к внутреннему рынку и о тех перекосах, которые это может создать для фермеров. Правда, Блокманс отмечает, что эта система уже испытывает потрясения в Польше и в других соседних странах, где введен временный запрет на продажу некоторых видов украинской продукции.

Эксперт считает, что перспектива вступления Украины спровоцирует начало дебатов об общих сельскохозяйственных выплатах и "подтолкнет дебаты, которые уже идут на протяжении ряда лет".

Представитель Евросоюза заявил: "Понятно, что вступление новых членов отражается на политике ЕС, в том числе на общих сельскохозяйственных выплатах и фонде солидарности. Невозможно всесторонне оценить последствия для общих сельскохозяйственных выплат, для других мер ЕС и для бюджетов до появления политического результата переговоров о вступлении с каждым кандидатом".

Украина и другие страны ждут своей очереди на вступление, но готов ли ЕС к расширению? – спрашивает The Guardian.

Наш комментарий. Мы решили опубликовать новость об этой статье The Guardian только для того, чтобы "подсветить" весь цинизм Великобритании, которая сбежала из Евросоюза как с тонущего корабля, а теперь британская пресса разводит дискуссии о том, как на этот корабль погрузить Украину со всеми ее проблемами и мнимым 44-миллионным населением, от которого на самом деле едва ли осталась даже половина.The Guardian уже рассуждает о 50-60 мандатах в Европарламенте для Украины (наверное, с той целью, чтобы корабль ЕС наверняка пошел на дно)!

В общем, с такими друзьями как англосаксы, Евросоюзу не надо никаких врагов.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693862580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года №318
- Кадровые перестановки
- Маулен Ашимбаев: "Сенат готов к законодательному обеспечению предложенных в Послании реформ"
- О послании президента
- В Мажилисе прошло первое пленарное заседание в новой сессии
- "Перед Правительством поставлены амбициозные, но достижимые цели"
- Инфляция в Республике Казахстан
- Детей в Центре материнства и детства UMC поздравили с Днем знаний
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  