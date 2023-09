Великобритания намерена придавить ЕС надгробной плитой – Украиной

00:23 05.09.2023

04.09.2023

"Сегодня, когда перспективы присоединения Украины к ЕС становятся все реальнее, его руководство задается вопросом о том, готов ли Евросоюз к расширению.



Как это отразится на бюджете Евросоюза, который и без того испытывает большие нагрузки? Рады ли будут Польша, Греция и Венгрия, когда из получателей европейского финансирования они превратятся в доноров? Готовы ли Германия и Франция увеличить свой вклад?



Придется ли членам Европарламента потесниться на скамейках и дать место политикам из новых стран-членов", – пишет британское издание The Guardian.



Любое из 27 государств-членов может наложить вето на вступление новой страны. Таким образом, внутренняя политика станет серьезным фактором, влияющим на решения о том, кому быть членом ЕС, а кому нет. Если какое-то государство посчитает, что эти вопросы неприятны его электорату, оно вполне может воспрепятствовать вступлению, отмечает автор статьи Лиза О’Кэррол (Lisa O'Carroll).



По словам директора по исследовательской работе из Центра исследований европейской политики (Centre for European Policy Studies) Стивена Блокманса (Steven Blockmans), до вооруженного конфликта некоторые обозреватели придерживались мнения, что у расширения наступила "клиническая смерть и жизнь ему поддерживают искусственно разными саммитами в рамках ЕС".



Конфликт на Украине все изменил. Как сказал один дипломат, "расширение не только вернулось в повестку. Оно вошло в первую тройку вопросов, которыми занимаются лидеры Евросоюза".



Прошлым летом Украину и Молдавию поставили в очередь официальных кандидатов на вступление. Кроме них, в этой очереди стоят Албания, Сербия, Косово, Турция, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина. А Грузия находится в процессе подачи заявки.



Сейчас Украина и Молдавия стали главными претендентами, но один высокопоставленный европейский дипломат призвал к осторожности и сказал, что ускорить процесс ни в коей мере не удастся, если на этом не начнет активно настаивать сам ЕС. "Ничего не произойдет, пока не возникнет максимальное политическое давление. Зачем странам-членам соглашаться на расширение, действуя наперекор сложившемуся положению вещей?"



На этой неделе председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал политиков заняться осуществлением реформ в ЕС, сказав, что к 2030 году они должны быть готовы к расширению.



"Но насколько увеличится бюджет Евросоюза, составляющий сегодня 186 миллиардов евро? Придется ли трем крупнейшим донорам – Германии, Франции и Италии – глубже залезать в свои карманы ради поддержки Украины? И готова ли будет Польша, идущая в октябре на выборы, взять на себя более весомое финансовое бремя?



А еще есть вопрос о численности Европарламента. До вооруженного конфликта население Украины составляло 44 миллиона человек. Это на три миллиона меньше, чем в Испании, и на три миллиона больше, чем в Польше. Поэтому Украина сможет рассчитывать на 50-60 мест в Европарламенте. Может, ей дадут часть из 73 мандатов, оставшихся после Брексита? Или из-за расширения Европарламент станет слишком громоздким и неповоротливым? Следует ждать появления доводов в пользу сокращения норм представительства у стран-членов, а это очень непопулярная тема для стран, на которых сокращение отразится", – говорится в статье.



С учетом того, что аграрии совершенствуют свою политическую хватку и мастерство, одной из главных задач для брюссельских чиновников станет выработка контуров возможных реформ общей сельскохозяйственной политики, если Украину примут в члены.



Украина – один из крупнейших игроков на мировом рынке зерна. Обрабатываемых земель у нее больше, чем у Италии. До конфликта на ее долю приходилось 10% рынка пшеницы, 15% рынка кукурузы и 13% ячменя. Она также была господствующим игроком на рынке подсолнечного масла, поскольку ей, по данным Еврокомиссии, принадлежало 50% этого сектора.



Украина станет крупным получателем общих сельскохозяйственных выплат при сохранении действующих правил. До следующего периода финансирования этих выплат остается пять лет, и вопрос о расширении должен стать частью дискуссии, заявила недавно министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Сильвия Бендер (Silvia Bender).



Также предстоит обсудить вопрос о доступе к внутреннему рынку и о тех перекосах, которые это может создать для фермеров. Правда, Блокманс отмечает, что эта система уже испытывает потрясения в Польше и в других соседних странах, где введен временный запрет на продажу некоторых видов украинской продукции.



Эксперт считает, что перспектива вступления Украины спровоцирует начало дебатов об общих сельскохозяйственных выплатах и "подтолкнет дебаты, которые уже идут на протяжении ряда лет".



Представитель Евросоюза заявил: "Понятно, что вступление новых членов отражается на политике ЕС, в том числе на общих сельскохозяйственных выплатах и фонде солидарности. Невозможно всесторонне оценить последствия для общих сельскохозяйственных выплат, для других мер ЕС и для бюджетов до появления политического результата переговоров о вступлении с каждым кандидатом".



Украина и другие страны ждут своей очереди на вступление, но готов ли ЕС к расширению? – спрашивает The Guardian.



Наш комментарий. Мы решили опубликовать новость об этой статье The Guardian только для того, чтобы "подсветить" весь цинизм Великобритании, которая сбежала из Евросоюза как с тонущего корабля, а теперь британская пресса разводит дискуссии о том, как на этот корабль погрузить Украину со всеми ее проблемами и мнимым 44-миллионным населением, от которого на самом деле едва ли осталась даже половина.The Guardian уже рассуждает о 50-60 мандатах в Европарламенте для Украины (наверное, с той целью, чтобы корабль ЕС наверняка пошел на дно)!



В общем, с такими друзьями как англосаксы, Евросоюзу не надо никаких врагов.