|Актер Кевин Сорбо (Геракл): Голливуд меня "отменил" за мою веру
01:40 05.09.2023
Fox News
США
Актер Кевин Сорбо: Голливуд меня "отменил" за мою веру
Актер Сорбо обвинил Голливуд в дискриминации по религиозным убеждениям
Консервативные взгляды и приверженность христианским ценностям актера Кевина Сорбо стали причиной разрыва его отношений с Голливудом. В интервью Fox News звезда сериала о подвигах Геракла рассказал подробности своей "отставки".
Ведущий: Не могли бы вы объяснить мне и нашим телезрителям, как вас "отменили" из-за веры? Как это случилось?
Кевин Сорбо: Я полагаю, что стал жертвой "культуры отмены". Двенадцать лет назад в Голливуде и менеджер, и агент сказали мне, что больше не могут со мной работать из-за моих постов в Интернете.
Кроме того, меня забанила популярная соцсеть 2,5 года назад. Я писал правду, и она им не нравится. Мне сказали, что это из-за моих консервативных взглядов, христианских ценностей, что я не тот человек, с которым люди хотели бы работать.
Мне показалось это занимательным. Так что, выходит, что если ты христианин и консерватор, то ты как будто дважды прокаженный. Такой себе криптонит для голливудской элиты.
Но знаете, ничего страшного. У меня нет никаких обязательств перед Голливудом. Я организовал свою киностудию. И это прекрасное место. Оно дало мне возможность сделать несколько фильмов самому. Это независимое кино.
Мы собираем деньги всеми возможными способами. И я снимаю такие фильмы, которые Голливуд делал раньше. О любви, надежде, вере и искуплении.