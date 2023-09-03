Актер Кевин Сорбо (Геракл): Голливуд меня "отменил" за мою веру

01:40 05.09.2023

Fox News

США



Актер Кевин Сорбо: Голливуд меня "отменил" за мою веру



Актер Сорбо обвинил Голливуд в дискриминации по религиозным убеждениям



