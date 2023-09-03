Объявлен конкурс на должность ректора Кыргызско-Узбекского университета

01:44 05.09.2023

Министерство образования и науки объявляет конкурс на вакантную должность ректора Кыргызско-Узбекского международного университета имени Батыралы Сыдыкова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В конкурсе могут участвовать граждане не старше 65 лет, отвечающие установленным квалификационным требованиям, необходимым для замещения вакантной должности.



У них должны быть высшее профессиональное образование, ученая степень и звание (кандидат наук/доктор PhD, доцент), стаж научной или научно-педагогической работы не менее пяти лет.



Документы будут принимать с 5 по 18 сентября.