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Объявлен конкурс на должность ректора Кыргызско-Узбекского университета
01:44 05.09.2023

Министерство образования и науки объявляет конкурс на вакантную должность ректора Кыргызско-Узбекского международного университета имени Батыралы Сыдыкова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В конкурсе могут участвовать граждане не старше 65 лет, отвечающие установленным квалификационным требованиям, необходимым для замещения вакантной должности.

У них должны быть высшее профессиональное образование, ученая степень и звание (кандидат наук/доктор PhD, доцент), стаж научной или научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Документы будут принимать с 5 по 18 сентября.

Источник - 24.kg
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