Россия бросает в бой стратегический резерв - 25-ю Урало-Поволжскую армию

01:53 05.09.2023 Шойгу бросает в бой стратегические резервы: 25-армия, сформированная на Урале и в Поволжье, готовится к удару

Генштаб ВС РФ под Купянском и Сватово впервые выводит на рубежи атаки соединения, которые в тылу готовили все лето



Сергей Ищенко



Украина шумно празднует "решительный прорыв первой линии обороны русских" на запорожском направлении в районе села Работино. О том, что таким образом ценой больших потерь украинские войска на пути к Азовскому морю совершили главное: сумели преодолеть сплошную зону наших минных полей, в интервью газете Guardian только что победно заявил командующий оперативной группировкой "Таврия" ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский.



Как же! Ведь под Работино, по сведениям командующего группировкой "Таврия", пробита важнейшая брешь в оборонительных построениях российских войск. Штурмовые части и соединения ВСУ якобы вышли ко второй оборонительной линии ВС РФ, перед которой мины установлены уже не столь густо. Ведь здесь проходят и наши прифронтовые транспортные коммуникации. Следовательно, теперь, уверен пан Тарнавский, возглавляемое им наступление в сторону Крыма пойдет пошустрей.



На фоне столь бодрого рапорта командующего "Таврией" ушатом холодной воды для впавшего в восторг Киева прозвучало из Соединенных Штатов экспертное заключение отставного подполковника армии США, участника войн в Ираке и Афганистане, а ныне - старшего научного сотрудника работающего в Вашингтоне Фонда приоритетов обороны Даниэля Дэвиса. Он сделал попытку подвести промежуточный итог первых трех месяцев украинского "контрнаступа" и обрисовать грядущие боевые перспективы российско-украинского фронта.



Надо сразу сказать: оценки штатовского Фонда приоритетов обороны вышли крайне удручающими для Украины.



"Украина 5 июня начала наступление широким фронтом, сосредоточив внимание на четырех основных направлениях… Практически единственным направлением, где Украина все еще хоть как-то продвигается, хотя и медленно, является фронт Великой Новоселки, где Украина захватила Работино. Хотя любая победа украинцев нами приветствуется, ситуация, с которой сталкивается Украина сейчас, гораздо более устрашающая, чем кажется", - говорится в материале.



И далее: всего за три минувших месяца ожесточенных боев "на Великоновоселковском и Ореховском фронтах украинским войскам удалось продвинуться примерно на 10 км. Но цена для украинских войск оказалась чрезмерно высокой. Украина, очевидно, исчерпала большую часть своего наступательного потенциала, едва дойдя до Работино… По всей вероятности, Украина находится на исходе своего пути. Вскоре ей, возможно, придется вернуться к обороне, чтобы удержать хотя бы те территории, что она за лето отвоевала у России. Со стратегической точки зрения линия соприкосновения протяженностью 1000 км остается практически такой же, какой она была в начале 2023 года".



Как полагает эксперт Дэвис, скорее всего любое продвижение ВСУ на фронте полностью прекратится уже к концу сентября. Не только потому, что, как обычно, в этих краях наступит осенняя распутица и знаменитые украинские черноземы снова надолго превратятся в непролазную грязь. Но и оттого, что на многих участках, где ВСУ ценой умопомрачительных потерь хоть как-то сумели "вгрызться" в нашу оборону, с оперативно-тактической точки зрения группировка "Таврия" получила очень уязвимые фланги. И именно отсюда Киеву стоит ожидать контрударов русских.



Снова заглянем в тот же подготовленный в Вашингтоне аналитический материал: "Некоторые украинские защитники, похоже, полагают, что российская сторона является статичным субъектом, поэтому каждый метр земли, возвращаемый ВСУ, является углубляющейся раной на противнике. Однако правда в том, что Россия постоянно приспосабливается к новым и возникающим реалиям поля боя.



Российское высшее командование, вероятно, заметило, что три из четырех направлений украинского контрнаступления в значительной степени давно провалились. Поэтому часть русских сил снята с них и направлена на усиление уровней обороны в направлении Работино. Таким образом, чем дальше Украина будет проникать в эту сферу, тем сложнее и дороже для нее будет любой дополнительный прогресс".



Что важно: начавшуюся очень масштабную передислокацию российских резервов на участок намечающегося украинского прорыва под Работино отмечает и Главное управление разведки ВСУ. Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW), 1 сентября информацией об этом в Киеве поделился с журналистами главный диверсант Украины, начальник ГУР генерал Кирилл Буданов.



По словам Буданова, "российские военные перебросили на Купянское направление части вновь сформированной в тылу (и потому не имеющей, скорее всего, по этой причине боевого опыта - „СП") 25-й общевойсковой армии для замены частей (давно сражающейся здесь - „СП") 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа". В свою очередь 41-я общевойсковая армия начала "медленную" передислокацию на юг Украины". С большой долей вероятности - под Работино.



"25-я общевойсковая армия была создана недавно и используется для замены сибирских частей 41-й армии ЦВО на Купянском-Сватовском направлении. Это позволяет 41-й ОА начать перемещение из ЛНР на Запорожский фронт, где российские войска отражают контрнаступление ВСУ", - доложил начальник ГУР.



Таким образом, очевидно, что Москва на Украине впервые начала вводить в сражение стратегические резервы, которые она скрупулезно накапливала и готовила на полигонах в тылу с начала минувшего лета. И вот тут, считаю, нам крайне интересно понять: каковы масштабы этих резервов? И для какой цели, скорее всего, их до сих пор российское командование столь тщательно оберегало в качестве козыря в своем рукаве?



Первые сведения о 25-й общевойсковой армии в публичном пространстве появились 22 июня нынешнего года на совещании президента Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ.



Выступивший там министр обороны России Сергей Шойгу тогда доложил главе государства: "Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков - в 1-ю и 20-ю армии танковые. Там идет все планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии".



Как видите, номер будущего общевойскового объединения Шойгу назван не был. Но сегодня понятно, что в тот день речь как раз о 25-й общевойсковой на совещании и шла.



На сегодня о резервной армии тоже известно немногое. Формировалась главным образом из только что подписавших контракты с Минобороны солдат, сержантов и офицеров запаса на территории бывшего советского Приволжско-Уральского военного округа. То есть - большая часть ее личного состава в зрелом, как говорится, возрасте. Имеет не только солидный житейский опыт, но и опыт воинской службы. Хотя, вероятно, под пулями никогда не ходила.



Основа 25-й общевойсковой - заново созданные в Центральном военном округе 67-я мотострелковая дивизия и 72-я мотострелковая бригада. Командующий этой армией - генерал-майор Андрей Серицкий. Имеет опыт боевых действий в Сирии. В СВО на Украине с самого начала. Встретил ее в должности заместителя командующего 36-й общевойсковой армией.



Судя по биографии этого боевого генерала, пулям он никогда не кланялся. 31 марта 2022 был тяжело ранен в грудь украинским снайпером. В госпиталь эвакуирован в критическом состоянии. Но военные врачи не только сохранили Серицкому жизнь, но и вернули его в строй.



После излечения тоже отправился вовсе не на курорт. Переведен на должность начальника штаба 14-го армейского корпуса Северного флота. Теперь, стало быть, Серицкий поведет в бой за Украину целую резервную армию, части и соединения которой сегодня прибывают на передовую.



Внесет ли это перелом в боевых событиях на российско-украинском фронте? Вполне возможно. Просто потому, что парировать появление в зоне боевых действий столь внушительной российской силы истекающим кровью ВСУ просто нечем.



Последний крупный оперативный резерв ВСУ в лице элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады численностью в две тысячи человек и укомплектованной иностранной техникой (боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger 2) был введен в сражение во второй половине августа. И, по сведениям американского журнала Forbes, уже через неделю лишился значительной части своего ударного потенциала. А наловленные взамен на улицах украинских городов совершенно немотивированные и безо всякого обучения срочно брошенные в окопы ВСУ мужики никакой серьезной силы представлять собою просто не в состоянии.



Правда, сегодня Киев и Вашингтон как мантру почти то же самое с надеждой рассказывают и про нашу резервную армию. Мол, она "вероятно, низкокачественная или недостаточно укомплектованная". Это мнение американского Института изучения войны о подчиненных генерала Серицкого.



Но, во-первых, у большей части личного состава нашей 25-й общевойсковой армии за плечами минимум два-три месяца напряженной боевой учебы на полигонах Центрального военного округа. Наверное, нам хотелось бы большего. Но, как говорится, "за неимением гербовой пишут на простой".



Кроме того, у тех, кого нынче кидают из "огня да в полымя" в качестве резервов Киев, абсолютно точно и этого нет.



Для боевой учебы украинских новобранцев у командования ВСУ нет ни времени, ни места. Все полигоны и учебные центры украинской армии под непрерывными ракетными ударами русских.



А во-вторых, я бы предложил обратить внимание на очень значительное, как представляется, признание заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, сделанное 3 сентября.



Медведев среди прочего заявил, что на службу в Минобороны России уже перешло около 40 000 бойцов группы "Вагнер". По численности - как раз общевойсковая армия.



Я далек от мысли, что эти опытнейшие и наиболее "матерые" наши бойцы все как один отправлены под знамена генерала Серицкого. Но значительная часть почти наверняка - именно туда. Просто потому, что этот наш стратегический резерв первым появляется там, где фронтовая обстановка складывается наиболее трудной.



А если это так, если в каждой мотострелковой или танковой роте 25-й общевойсковой армии оказалось хотя бы по десятку-полтора бывалых "вагнеров", она уже не может считаться необстрелянной. Рядом с этими героическими мужиками каждый станет драться настоящим чертом. Иное - стыдно.



А в это время



По сведениям из заслуживающих доверия российских источников, одновременно с формированием резервной 25-й общевойсковой армии в Крыму на базе 22-го армейского корпуса Черноморского флота началось развертывание 18-й общевойсковой армии.



В отдельные общевойсковые армии решено преобразовать 14-й и 11-й армейские корпуса соответственно Северного и Балтийского флотов. На Дальнем Востоке на базе 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (Владивосток) воссоздана 55-я дивизия морской пехоты.



До 1 декабря 2023 года на базе 31-й десантно-штурмовой бригады будет возрождена 104-я десантно-штурмовая дивизия. Источник - СвободнаяПресса

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