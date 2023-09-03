К чему Путин и Эрдоган пришли после трех часов переговоров

01:57 05.09.2023 Злаковый день: к чему Путин и Эрдоган пришли после трех часов переговоров

На каких условиях Россия "реанимирует" зерновую сделку и сможет ли Турция стать посредником в украинском конфликте



Алена Нефедова

Валентин Логинов



Россия готова поставить до 1 млн т зерна по льготной цене через Турцию в беднейшие страны, но рассчитывает на помощь Катара. И альтернативой черноморскому соглашению это не станет. Об этом Владимир Путин заявил по итогам встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пока Москва готовится к бесплатной поставке продовольствия в шесть нуждающихся стран, но в целом она может вернуться в зерновую сделку, как только все договоренности будут выполнены. Кроме того, РФ надеется на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба в Турции. По плану идет и работа над атомной станцией "Аккую", в следующем году уже планируется запустить первый энергоблок. Есть ли шансы на возобновление зерновой сделки и как президенты оценили текущую ситуацию на Украине - в материале "Известий".



Долгая подготовка

Прошедшие в Сочи переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана были одним из самых ожидаемых событий последних недель. Встреча прошла в санатории "Русь".



С российским президентом в одной машине также прибыли вице-премьер Александр Новак и глава "Росатома" Алексей Лихачев, которые курируют один из главных атомных проектов в Турции - строительство блока АЭС "Аккую". Перед началом официальной части переговоров на крыльце санатория лидеры успели побеседовать.



- Как долетели? Хорошо? - поинтересовался Владимир Путин.



- Час пятнадцать всего, - ответил его турецкий коллега.



- Можете прилетать к нам отдыхать. А то мы все [к вам]", - пошутил президент РФ.



В ответ турецкий лидер оценил красоту Сочи. "Правда-правда - зелени много", - отреагировал он.



Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана



Еще до беседы политиков было очевидно, что в центре внимания окажется будущее зерновой сделки, которая была согласована в Стамбуле летом прошлого года. Но по инициативе Москвы черноморская инициатива была приостановлена этим летом. При этом в открытой части беседы Реджеп Тайип Эрдоган усилил ожидания мирового сообщества, пообещав миру "необходимый месседж" по итогам переговоров.



Однако резонансных заявлений о потенциальном возобновлении соглашения или его альтернативе после трехчасового общения лидеров не последовало. Президент России повторил условия Москвы по возвращению в сделку - снятие ограничений на экспорт российской агропродукции. "Вот сегодня исполнят обещания - в течение ближайших нескольких дней мы вернемся в полном объеме и будем выполнять все, что от нас хотят", - подчеркнул он на итоговой пресс-конференции.



Хотя президент заметил, что украинская сторона использовала зерновые коридоры для террористических атак.



РФ неоднократно предупреждала, что вернется к реализации положений черноморской инициативы только после выполнения тех требований, которые предусматривала российская часть соглашений: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, восстановление поставок сельхозтехники и запчастей, отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты, возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.



- Западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки, то есть отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок, - сказал Владимир Путин, подводя итоги беседы с турецким коллегой.



Владимир Путин добавил: в этом году у России ожидается хороший урожай - экспортный потенциал достигнет 130 млн т зерновых, из них 60 млн т может пойти на экспорт. Пока РФ готова в ближайшие две-три недели поставить зерно безвозмездно в шесть беднейших стран мира.



Кроме того, сейчас РФ организует поставки 1 млн т зерна по льготной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Россия, по словам Владимира Путина, рассчитывает на содействие Катара в этом вопросе, однако это не станет альтернативой зерновой сделке.



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На роль миротворца



Переговоры не обошлись и без обсуждения украинского кризиса, учитывая заинтересованность Анкары выступить в роли медиатора этого конфликта. К слову, после начала СВО как раз в Турции в марте 2022 года прошло несколько раундов российско-украинских переговоров, которые, как заявлял ранее Владимир Путин, даже были близки к подписанию мирного соглашения. Однако позднее они были прекращены по инициативе украинской стороны. Затем Владимир Зеленский официально запретил вести переговоры с Владимиром Путиным.



- Но мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегациями. Но затем Украина отправила их на свалку, - подчеркнул на пресс-конференции российский президент.



Владимир Путин сказал, что контрнаступление Украины - "это не пробуксовка, это провал". При этом, по его словам, Россия никогда не отказывалась от посреднических услуг по урегулированию ситуации на Украине.



Впрочем, вопрос, насколько турецкий президент подойдет на роль медиатора между конфликтующими сторонами, остается открытым. Потому что Эрдоган на протяжении украинского кризиса часто выступал с прокиевских позиций: в частности, он довольно громко заявляет о необходимости соблюдения принципа территориальной целостности Украины и поддерживает вступление этой страны в НАТО.



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В то же время для Запада важной остается возможность Эрдогана вести прямую коммуникацию с Владимиром Путиным. Фактически из всех стран НАТО открытый канал для общения с российским руководством остается через Турцию, и такой статус-кво, похоже, устраивает все стороны конфликта.



Неслучайным представляется и выбор времени переговоров с Путиным - в конце недели в Нью-Дели пройдет саммит G20, на котором президент Турции представит актуальные позиции РФ западным партнерам.



Роль посредника по урегулированию на Украине очень выгодна Турции, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.



- Эрдоган в любом случае будет вести политику, соответствующую национальным интересам Турции. Он выстраивает стратегию таким образом, чтобы выгода Анкары была зависима не от результата переговоров, а от самого процесса. Позиция посредника позволяет быть равноудаленным от обеих сторон конфликта, но и при этом подойти к выигрывающей стороне ближе, если понадобится. Анкара просчитывает риски для того, чтобы избежать неудобных для себя сценариев, а роль посредника в этом случае - идеальный вариант, - сказал "Известиям" депутат.



Помимо Украины политики также обсудили сирийский кризис. По словам Владимира Путина, определять будущее республики должны ее граждане, какие-либо "готовые рецепты или модели" не могут навязываться другими государствами. Для запуска полномасштабного восстановления этой страны необходимо достичь национального примирения и согласия, уточнил он.



Давить на газ



По итогам переговоров в Сочи стало известно, что Москва и Анкара могут вскоре достичь договоренности по созданию газового хаба в Турции, идея которого появилась после взрывов на "Северных потоках". Владимир Путин надеется, что в ближайшее время соответствующие переговоры завершатся. Это, по его словам, сделает ситуацию в энергетике более стабильной и сбалансированной.



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Для этого уже готовятся учредить совместную рабочую группу по созданию хаба. Проект имеет большое значение для Турции, добавил Реджеп Тайип Эрдоган. Уточняется, что "Газпром" передал турецкой газовой компании Botas дорожную карту по созданию хаба во фракийском регионе, который находится в европейской части Турции недалеко от приемного пункта уже действующего газопровода "Турецкий поток" в Кыйыкее. При этом РФ готова транзитом поставлять газ через Турцию в другие страны, подчеркнул Владимир Путин.



Уверенно развиваются отношения России и Турции и в области энергетики. РФ планирует уже в следующем году запустить первый блок АЭС "Аккую" - атомной электростанции, строящейся в республике на основании межправительственного соглашения от 2010-го. После выхода на полную проектную мощность более 10% необходимой Турции энергии будет вырабатываться именно на этой станции. Стороны также обсудили вопрос строительства еще одной АЭС в турецкой провинции Синоп.



В целом у России и Турции сохраняется позитивный тренд и по линии товарооборота. По оценкам Владимира Путина, в прошлом году этот показатель увеличился на 86%. Стороны движутся к цели - достичь товарооборот в $100 млрд. Кроме того, доля расчетов в национальных валютах между странами растет, уточнил президент России.



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Экономика Турции в последние месяцы переживает не лучшие времена и для Запада также выгодно не разрывать связи Анкары и Москвы, считает турецкий политолог Керим Хас. Банки республики получили достаточно крупные займы в иностранных организациях, а потому Западу выгодны экономические вливания в турецкую экономику из третьих каналов. Во многом поэтому он не настаивает на присоединении Анкары к антироссийским санкциям. "Финансировать турецкую экономику в какой-то степени российскими деньгами также в интересах Запада", - подчеркивает Керим Хас.



Президент Турции также выразил благодарность России за помощь в ликвидации последствий землетрясений в республике. Он выразил надежду, что Россия сможет направить в Турцию больше самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами. Источник - Известия

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