Турбулентность в Таиланде: последствия для региона и мира

02:03 05.09.2023

Джошуа Курланцик



Национальные выборы в Таиланде ознаменовались громкой победой за демократические перемены, но правящая элита предприняла маневр, чтобы сохранить власть, что потенциально может привести к новому витку политических потрясений.



Это было неспокойное лето для политической сцены Таиланда, завершившееся возвращением бывшего премьер-министра Таксина Чинавата после пятнадцати лет пребывания за границей и формированием правящей коалиции с провоенными партиями и другими силами истеблишмента. Что означают недавние выборы для демократии Таиланда?



Хотя сами выборы были свободными и справедливыми, их последствия показывают, что Таиланд по-прежнему контролируется военно-роялистским истеблишментом, связанным с судебной системой и некоторыми крупными компаниями. Партия "Движение вперед" получила наибольшую долю голосов избирателей за места в нижней палате законодательного органа, состоящего из пятисот мест, который фактически разрабатывает и предлагает законодательство и является доминирующим актором на обычных парламентских сессиях. Однако сформированной коалиции не удалось организовать правительство, поскольку коалиция должна получить большинство мест в нижней и верхней палатах вместе взятых. Сенат, верхняя палата на 250 мест, состоит из консервативных чиновников, назначенных предыдущей хунтой. Сенат отказался принять предложение "Движения вперед" из-за желания партии реформировать суровые законы об оскорблении величества. "Пхеу Тай", в течение многих лет известная как ведущая продемократическая партия, сумела обеспечить большинство в нижней и верхней палатах и избрать премьер-министром магната Сретту Тависина.



Коалиция "Пхеу Тай" включает в себя несколько открыто провоенных партий, что потенциально подрывает демократические позиции коалиции. "Пхеу Тай" ранее обещали не вступать в союз с военными партиями, но теперь им могут быть предоставлены очень важные портфели. Между тем вероятность какой-либо реформы закона об оскорблении величества, который предусматривает суровые наказания для любого, обвиняемого в оскорблении монархии, и распространяется на все виды политической оппозиции, а не только на очевидную критику дворца, мертва. Многие тайцы подозревают, что возвращение Таксина из изгнания означает, что он заключил сделку с истеблишментом, чтобы сорвать реформы и создать консервативную коалицию. Хотя в Таиланде ему предъявлены обвинения по уголовным делам, он почти наверняка получит королевское помилование или смягчение приговора.



"Движение вперед" теперь становится главной оппозиционной силой в парламенте. Тем не менее, если коалиция "Пхеу Тай" будет держаться вместе, у "Движения вперед" будет мало формальных вариантов для подрыва правительства или продвижения своей повестки. Вместо этого его деятельность потенциально приведет к крупным уличным митингам, как это уже много раз случалось в Таиланде. Возможны бурные протесты, учитывая огромное разочарование сторонников "Движения вперед" и молодых тайцев в целом. Они не только ненавидят истеблишмент, но и могут наброситься на "Пхеу Тай", если они откажутся от каких-либо планов по реформированию роли вооруженных сил и монархии. Королю Маха Ваджиралонгкорну 71 год, и у него нет явного преемника. Ранее в этом месяце Вачараесорн Вивачаравонгсе, уже отрекшийся от престола сын короля, который не возвращался в Таиланд в течение 27 лет, прибыл в страну с визитом. Это могло быть сделано только с одобрения дворца. Вачараесорн принял участие в некоторых консервативных ритуалах, таких как посещение нескольких традиционных храмов, но также намекнул, что, если бы он был монархом, он бы перестроил дворец в более свободном и современном стиле.



Хотя возвращение Вачараесорна напрямую не связано с выборами, это означает, что король понимает: тайцы становятся более открытыми в обсуждении монархии, горячей темы недавних выборов. При Вачараесорне монархия могла бы стать более конституционной, но остается неясным, понимает ли Ваджиралонгкорн необходимость системных изменений.



Кризисы подорвут региональную роль Таиланда и, потенциально, его отношения с Соединенными Штатами. В последнее время происходит сближение Бангкока и Пекина. Некогда Таиланд был ведущей державой региона. Но двадцать лет беспорядков привели к утрате лидерства в Юго-Восточной Азии. Это может повлиять на усилия по установлению мира по соседству в Мьянме, а также на попытки справиться с ростом опасных инцидентов в Южно-Китайском море. Нестабильный Таиланд окажется слабым и ненадежным союзником Соединенных Штатов, что еще больше беспокоит американских политиков. Вашингтон сомневается, может ли он рассчитывать на поддержку Бангкока в случае возникновения конфликта из-за Тайваня или в другой горячей точке Южно-Китайского моря.