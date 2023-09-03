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Путин отказался верить Эрдогану: зерновую сделку не реанимировали
02:05 05.09.2023

Украине придется искать другие варианты

Реджепу Эрдогану не удалось уговорить Владимира Путина вернуться в зерновую сделку с Украиной. После нескольких часов переговоров турецкий лидер поддержал предложение российского президента сообразить на троих: Россия по льготной цене поставит 1 млн тонн зерна, турецкие предприятия его переработают, а Катар оплатит транспортировку муки в беднейшие африканские государства.

Владимир Путин встречал турецкого гостя на пороге санатория "Русь" (со времен пандемии именно там, а не в резиденции "Бочаров ручей" проходят редкие встречи президента с представителями дальнего зарубежья).

Между лидерами состоялся небольшой small talk о местных красотах. Путин поинтересовался у Эрдогана, как прошло его путешествие, и услышав, что дорога заняла всего 1 час 15 минут, сообщил, что в Сочи "тоже можно приезжать отдыхать". "А то все время мы к вам".

Последнее замечание, разумеется, относилось не к самому Владимиру Путину, который так и не воспользовался настойчивыми приглашениями посетить Стамбул, а к российским туристам. Уже по итогам первого полугодия Турцию посетили 2,6 млн россиян, что на 80% больше, чем за тот же период 2022 года и всего на 3,5% меньше доковидного 2019-го. Эрдоган согласился с тем, что Сочи - это достойное место для отдыха. Здесь "кстати, тоже очень красиво" и "зелени много".

Сценарий переговоров предусматривал встречу в расширенном составе, для участия в которой в "Русь" прибыл большой отряд российских и турецких чиновников. В него вошли министры энергетики, обороны, иностранных дел, сельского хозяйства, а также главы ЦБ и помощники президентов (всего 25 человек).

Путин, предваряя переговоры, пояснил, что на повестке дня много двусторонних вопросов. "Отношения диверсифицируются, - с удовлетворением отметил он, - Это не только традиционные отрасли нашего взаимодействия - развиваются и другие направления. Что меня очень радует".

Не секрет, что Турция заняла многие ниши, где до начала СВО доминировали европейские страны. Это привело к взрывному росту товарооборота.

Владимир Путин заявил, что по итогам 2022 года он вырос на фантастические 86%. "В первом полугодии этого года позитивный тренд сохраняется. Он не такой мощный, но все-таки позитивный", - сообщил ВВП.

Турецкий гость не сразу смог разобраться с устройством для синхронного перевода, а когда нужная кнопочка, наконец, нашлась выяснилось, что с переводом тоже проблемы. Вместо "конфликт между Украиной и Россией" турецкий синхронист перевел про "войну" между Россией и Турцией, но, к счастью, успел оперативно поправиться. Путин даже удивиться не успел.

Эрдоган признал, что у Москвы и Анкары много совместных экономических проектов. Однако самый важный вопрос на сегодня - зерновая сделка. "Можно сказать, что весь мир устремил взгляд на зерновую сделку: что получится? Какой будет результат? У всех есть ожидание. Я верю, что после наших контактов мы дадим миру, особенно малоразвитым африканским странам необходимый месседж", - обнадежил мировую общественность турецкий лидер.

Напомним, что "малоразвитые африканские страны" неоднократно заявляли, что заинтересованы в поставках как российского, так и украинского зерна. А глава МИД Украины Кулеба назвал переговоры Путина и Эрдогана "едва ли не последним шансом" возобновить черноморскую инициативу.

Впрочем, большинство экспертов заранее были настроены весьма скептически, и интуиция их не подвела. Когда спустя 3,5 часа Реджеп Эрдоган и Владимир Путин вышли к микрофонам, стало очевидно, что ожидаемого миром месседжа на этот раз из Сочи послано не будет. Россия не вернется в сделку, пока не будут выполнены ее условия.

"Вот сегодня исполнят обещания - в течение ближайших нескольких дней мы вернемся в полном объеме, будем выполнять все, что от нас хотят", - заявил ВВП, отметив, что, помимо экономических требований, должны соблюдаться и требования безопасности.

"Мы договаривались, что (черноморские коридоры) не должны использоваться в военных целях. А они используются - предпринимаются попытки атак на Турецкий поток и на Голубой поток. Надо договориться, что ничего подобного происходить дальше не будет", - сказал Путин. (Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу подтвердил: атаки украинских морских беспилотников стали дополнительной причиной выхода РФ из зерновой сделки).

Российский президент также подчеркнул, что прекращение "черноморской инициативы" никак не сказалось на мировом рынке: дефицита продовольствия сейчас нет - цены на зерно снижаются. По его словам, существуют проблемы со справедливым распределением еды.

Но тут у России есть новое предложение. "Намерены организовать поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турцию и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны", - заявил Путин. Доставку зерна "по гуманитарным соображениям" оплатит Катар. Путин подчеркнул, что отдает себе отчет: это предложение не является альтернативой черноморской зерновой сделке. "Там есть еще Украина, у которой свои интересы. Мы это все прекрасно понимаем"

Реджеп Эрдоган поначалу явно не хотел комментировать достигнутые договоренности. И только после вопроса журналистов подтвердил, что да, мукомольные предприятия Турции готовы переработать 1 млн тонн российского зерна, чтобы потом эта мука отправилась в беднейшие африканские страны. "Надеюсь, что эти шаги мы совместно осуществим", - заявил он, не вдаваясь в детали (принципиальный вопрос - в какие именно страны и по какой цене будут осуществлены поставки).

Турецкий лидер также поддержал озабоченности российской стороны относительно использования черноморских коридоров в военных целях. Украине, по его словам, "необходимо смягчить свой подход. Особенно в настоящее время".

Что касается непосредственно зерновой сделки, то тут Эрдогану сказать по сути было совершенно нечего. Он лишь констатировал, что Турция продолжит прилагать усилия, чтобы в ближайшее время достичь результата. В народе это называется "делать хорошую мину при плохой игре".

Переговоры в Сочи только подтвердили, что возобновления зерновой сделки ожидать не стоит: Украине придется искать другие варианты для вывоза своего зерна.

Елена Егорова

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693868700


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