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Кто удержит Дейр-эз-Зор? Арабо-курдская война на северо-востоке бывшей Сирии
07:05 05.09.2023

Арабские племена рассорились с курдами
Ситуация на северо-востоке Сирии может выйти из-под контроля США
Американцам пришлось вмешаться в конфликт между курдами и арабскими племенами на северо-востоке Сирии. За последнюю неделю в результате столкновений там погибли более 70 человек. Под угрозой оказалось военное присутствие США в этом районе. Некоторые из местных игроков обвиняют в раскачивании ситуации Россию, Иран и официальный Дамаск.

Решение вопроса было поручено заместителю помощника госсекретаря США Итану Голдричу, курирующему сирийское направление, и командующему операцией "Непоколебимая решимость" международной антитеррористической коалиции генерал-майору Джоэлу Вауэллу. В воскресенье они встретились на северо-востоке Сирии c представителями структур, контролирующих регион. Во-первых, это Силы демократической Сирии (SDF), основной костяк которых составляют курды. Во-вторых, представители Совета демократической Сирии (СДС) - политического зонтика SDF. В-третьих, шейхи арабских племен провинции Дейр-эз-Зор. После этого господин Голдрич отправился в Стамбул, чтобы обсудить с находящимися там членами сирийской оппозиции конфликт на северо-востоке и юге Сирии.

Ситуация в обоих регионах в последнее время вышла из-под контроля. На юге не прекращаются выступления друзского и арабского населения, вызванные резким ухудшением социально-экономического положения в стране (см. "Ъ" от 25 августа). А на северо-востоке, где базируются возглавляемые США силы международной антитеррористической коалиции, в конце августа внезапно вспыхнули столкновения между курдами и арабскими племенами.

Поводом стало задержание отрядами SDF командующего "Военным советом Дейр-эз-Зора" (арабское ополчение) Ахмеда аль-Хубейля за "совершение многих преступлений и правонарушений, связанных с его общением и координацией с внешними сторонами, за совершение уголовных преступлений против народа и незаконного оборота наркотиков, а также из-за его плохого управления ситуацией с безопасностью".

Ахмед аль-Хубейль - довольно одиозная личность, известная криминальным прошлым, но с вполне типичной судьбой для многих местных полевых командиров.

Он успел побывать в рядах террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), затем бежал в Турцию. Вернувшись в Сирию в 2016 году, начал сотрудничать с SDF и находящимися в этом районе американцами. Благодаря связям ему удавалось достаточно успешно заниматься контрабандой наркотиков и оружия. До последнего времени командование SDF его не трогало, так как он соблюдал лояльность, но, видимо, интересы сторон разошлись. Вместе с командиром "Военного совета" были задержаны еще четыре боевика.

Напомним, что SDF контролируют большую часть сирийских провинций на северо-востоке - Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В последних двух также заметно присутствуют силы сирийского режима, поддерживаемые российскими военными и иранскими ополченцами. Помощь SDF оказывают США. В том же районе находятся крупнейшие нефтяные и газовые месторождения.

Формирования арабских племен входят в состав SDF, они сотрудничали в борьбе с ИГ, однако между ними периодически возникают разного рода конфликты. Достаточно часто арабы обвиняют курдов в дискриминации по этническому признаку. Однако столь масштабных столкновений до сих пор не случалось.

Боевые действия вышли за пределы одной провинции, арабское ополчение взяло под контроль многие опорные пункты SDF, а в некоторых районах вступило в конфликт и с правительственными силами. Была также перерезана трасса M4. Параллельно обострилась обстановка в Манбидже, где SDF столкнулись уже с протурецкой сирийской оппозицией, практически никак не связанной с арабскими племенами в Дейр-эз-Зоре. За неделю в столкновениях погибли свыше 70 человек.

На фоне вспыхнувших боевых действий появились сообщения, что шейхи некоторых арабских племен призвали силы коалиции, а также Турцию покинуть регион, что воспринимается как возможный шаг к передаче этой территории под контроль официального Дамаска.

Напомним, что сирийские власти, а также Москва и Тегеран неоднократно настаивали на уходе из Сирии как американских, так и турецких военных. Так, шейх племени Джубур заявил в субботу, что Иран, Россия и сирийское правительство работают над разжиганием разногласий и подстрекательством племен в Дейр-эз-Зоре. При этом есть также информация о том, что арабские племена, напротив, обратились к США с просьбой защитить их от курдов и сформировать с ними отдельный от SDF союз.

Так или иначе, американцы подключились к переговорам. Они призвали курдов учитывать жалобы местного населения. Но чем все закончится, пока неизвестно. Одни говорят о достигнутом соглашении о перемирии, другие отрицают эту информацию. В некоторых районах курды смогли вернуть контроль над территорией.

Как Анкара и Дамаск искали пути к диалогу под присмотром Москвы и Тегерана
"Ситуация достаточно противоречива. События в Манбидже и Дейр-эз-Зоре развиваются параллельно, но выгодоприобретатели там могут быть разные. В Манбидже все-таки сильно влияние Турции, а вот Дейр-эз-Зор потенциально может вернуться под управление официального Дамаска. Есть информация, что президент Сирии Башар Асад скорее поддерживает восстание племен против SDF, но при этом ему невыгоден уход SDF из Манбиджа",- сказал "Ъ" эксперт РСМД Кирилл Семенов. Впрочем, по его словам, пока неясно, чем все закончится: слишком многие силы имеют свое влияние в регионе, и, чьи интересы возобладают, пока неизвестно.

Марианна Беленькая

Источник - коммерсант
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