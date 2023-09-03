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В Грузии запустили процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили
07:23 05.09.2023

4 сентября 23

В Грузии началась процедура импичмента президента Саломе Зурабишвили, которую инициировала правящая партия "Грузинская мечта", сообщает телеканал Imedi. Партия смогла собрать необходимые 50 подписей депутатов для подачи заявления в Конституционный суд, пишет РБК.

Как считают в "Грузинской мечте", Зурабишвили нарушила Конституцию страны, поехав в европейское турне без согласия правительства. 1 сентября она посетила Берлин, где встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, и направилась в Брюссель на встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 4 сентября, что президент "демонстративно нарушила" Основной закон страны, передает Rustavi2.

По его словам, отказ в указанных визитах Зурабишвили получила около месяца назад, после того как заявила о невыполнении грузинским правительством требований Европейского союза, необходимых стране для получения статуса кандидата на участие в ЕС. В связи с этим у кабмина "не было мотивации" наделять главу государства правом выезда за рубеж, сказал премьер.

"Ни президент Грузии, ни наши критики из оппозиции за последние десять лет ничего не сделали на пути европейской интеграции. Все исключительно заслуга "Грузинской мечты", свободной торговли, безвизового режима и европейской перспективы", - также заявил Гарибашвили.
Он добавил, что верит в предоставление ЕС достаточного числа аргументов, чтобы Грузии дали статус кандидата.

Следующим этапом процедуры импичмента является вынесение решения Конституционного суда о том, допустила президент нарушение или нет. Если суд подтвердит этот факт, то вопрос вынесут на рассмотрение парламента. Чтобы завершить процедуру импичмента, решение должны поддержать минимум 100 из 150 депутатов.

У "Грузинской мечты" 82 парламентских мандата, то есть ей придется искать поддержки в рядах оппозиции. Председатель партии Ираклий Кобахидзе указывал, что довести процедуру до конца вряд ли удастся "в нынешней политической ситуации".

Зурабишвили не комментировала эти события. Как сообщает Mtavari, десять неправительственных организаций Грузии обратились к правящей партии с просьбой прекратить процедуру, поскольку она является "атакой на стремление страны вступить в Евросоюз".

Источник - asiaplustj.info
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