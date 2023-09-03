 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 05.09.2023
07:27  Сергей Марков: Отправит ли Си Цзиньпин "Большую двадцатку" на свалку истории?
07:23  В Грузии запустили процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили
07:05  Кто удержит Дейр-эз-Зор? Арабо-курдская война на северо-востоке бывшей Сирии
02:05  Путин отказался верить Эрдогану: зерновую сделку не реанимировали, - МК
02:03  Турбулентность в Таиланде: последствия для региона и мира
02:01  Новый многополярный порядок. Гептархия и ее смыслы, - Александр Дугин
01:57  К чему Путин и Эрдоган пришли после трех часов переговоров, - "Известия"

01:53  Россия бросает в бой стратегический резерв - 25-ю Урало-Поволжскую армию
01:44  Объявлен конкурс на должность ректора Кыргызско-Узбекского университета
01:40  Актер Кевин Сорбо (Геракл): Голливуд меня "отменил" за мою веру
00:53  Уменьшение количества мигрантов из ЦА невозможно по трем причинам, - Е.Кузьмина
00:51  Войны за воду в ЦА не будет, но бряцание оружием возможно, - Данияр Ашимбаев
00:23  Великобритания намерена придавить ЕС надгробной плитой – Украиной
00:06  Молдав-президентша Санду обвинила Москву в... газовой афере
00:02  Сокращение поставлено на "Поток". Турция закупает все меньше российского газа, - "Къ"
Понедельник, 04.09.2023
22:51  Лихие зерновые. В Сочи сошлись Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, - репортаж А.Колесникова
19:06  Путин отказал Эрдогану возобновить "зерновую сделку". Вроде как...
18:17  Риши Сунак не может остановить падение популярности тори, - Дм.Моисеев
18:14  В Бишкеке за незаконные поборы задержан уже четвертый директор школы
17:54  Washington Post: Зачем жечь Коран? Всякому идиотизму можно придумать смысл...
17:52  Путин продолжит кальянную дипломатию с Эрдоганом, - Дженк Башламыш
16:52  Китай призвал мир объединяться, а не конфликтовать, - Ван И
15:36  Есть риск, что Аргентина не станет членом БРИКС
15:33  Друзы в Южной Сирии начали строить свое мини-государство
15:32  Валютная выручка от продажи российских нефти и газа остается за границей
14:51  Путин опять переговорничает с Эрдоганом: кто кого нае...?
09:48  Главой новосозданного министерства водного хозяйства Казахстана стал бывший облаким Нуржан Нуржигитов
09:45  Тимур Сулейменов - новый глава КазНацбанка
09:35  Индия грозит России сокращением закупок нефти по двум причинам...
09:26  Айдарбек Сапаров возглавил Минсельхоз Казахстана
08:57  США нацелились на Центральную Азию: зачем выпустили Фукуяму? - В.Прохватилов
08:48  Новым министром обороны Украины становится "добрый приятель" Абрамовича - крымский татарин Умеров
07:15  Турецкого бизнесмена Халита Арабаджи, поставлявшего Киеву бронежилеты, нашли мертвым
07:13  Минус $ 481 млрд: Китай ускоренными темпами избавляется от облигаций госдолга США
00:39  Как покоряли самую высшую точку СССР - пик Сталина (история)
00:37  НАТО осталось жизни - 2 года, - The Atlantic
00:36  Новые назначения в Администрации президента Казахстана: перевес вывесок отделов
00:35  Последний оплот влияния Макрона в Африке пал. Франция здесь больше не нужна, - Франсуа Байрд
00:32  Newsweek: На Земле стало уже слишком тесно - США готовятся воевать в космосе
00:29  Война на истощение. В США анализируют текущие результаты конфликта на Украине
00:26  Эсхатологии многополярного мира, - А.Дугин
00:21  Китай не мог допустить у себя "проклятия Чубайса"
00:16  Геополитика подводных коммуникаций, - Леонид Савин
00:06  Гастарбайт-бизнес готов выйти из тени, - Екатерина Трифонова
Воскресенье, 03.09.2023
22:10  Шавкат Мирзиеев посетил мавзолей Ислама Каримова
21:37  В шведском Мальме вновь публично сожгли Коран на городской площади
20:01  Работы на шахте "Казахстанская" по добыче угля и проходке горных выработок остановлены на неопределенное время
12:43  Сегодня Россия впервые официально отмечает День победы над Японией
12:38  Как задерживали Игоря Коломойского. Видео
11:50  Die Welt: Китай жестко запретил НАТО расширяться в Азии по "украинской" модели
11:46  Чэнь Фен: Пойти ва-банк или отступить? Оба варианта грозят Зеленскому катастрофой
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сергей Марков: Отправит ли Си Цзиньпин "Большую двадцатку" на свалку истории?
07:27 05.09.2023

4 сентября 16:32
Сергей Марков: Отправит ли Си Цзиньпин "Большую двадцатку" на свалку истории?
Политолог оценил, сможет ли БРИКС заменить G20
Павел Еськов
Агентство Bloomberg обратило внимание, что председатель КНР Си Цзиньпин с момента прихода к власти в 2012 году присутствовал на каждом саммите лидеров "Большой двадцатки". Вместо него страну 9−10 сентября в Нью-Дели будет представлять премьер китайского Госсовета Ли Цян.

Как заявил агентству доцент Школы государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура Альфред Ву, сейчас китайский лидер придерживается другого подхода - он старается уклониться от событий, на которых может столкнуться с непростыми вопросами относительно экономической траектории Китая, позиции Пекина в отношении Тайваня и его поддержки России. "Си Цзиньпин сейчас находится в „мышлении императора" и ожидает, что высокопоставленные лица придут к нему", - объяснил Ву.

Впрочем, российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков с подобной точкой зрения категорически не согласен. "Обвинение Си Цзиньпина в „императорском мышлении" совершенно не справедливо. Напротив, Китай и его лидер стремятся к гармонизации отношений между государствами. Я бы сказал, что императорское мышление у хозяев Bloomberg - Соединенных Штатов и Британии", - пояснил он "Свободной Прессе".

"СП": Так почему же тогда Си Цзиньпин все-таки не едет в Нью-Дели?

- На этот счет в экспертном сообществе единой позиции не существует. Есть несколько версий. Первая - что есть какие-то противоречия между руководством Китая и Индии. Могу признать, что противоречия, действительно, существуют, причем системные. Между странами есть территориальные споры, более того, время от времени между этими странами происходят боевые действия. Поэтому ряд экспертов предполагают, что сейчас между Нью-Дели и Пекином вновь что-то произошло, поэтому Си Цзиньпин не хочет укреплять имидж Нарендры Моди.

Вторая версия заключается в том, что Си Цзиньпин старается минимизировать международную повестку. Известно, что он почти не ездит с визитами. Он после того, как схлынула пандемия, ездил только в Москву, где встречался с Владимиром Путиным, да на саммит БРИКС в Южную Африку, поскольку уделяет большое внимание этой структуре.

Хочу обратить внимание, Си Цзиньпин уделяет внимание преимущественно БРИКС и ШОС, поскольку именно в этих структурах Китай играет большую роль.

Третье же версия - что Пекин сейчас хочет принизить роль "Большой двадцатки", поскольку считает, что эта структура не приоритетная, что она ничего сделать не может. И, на мой взгляд, именно данная версия в большей мере имеет право на существование.

"СП": То есть, по вашему мнению, китайский лидер вознамерился заместить БРИКСом "Двадцатку"?

- Украинский кризис способствовал тому, что ускоряется развитие отношений между разными странами, идет формирование мира, в котором противостоят, условно говоря, "коллективный Запад" и Глобальный Юг. БРИКС - это, в какой -то степени, Глобальный Юг, даже несмотря, что там участвует такая северная страна, как Россия.

Насчет замещения я с вами не соглашусь: "Большая двадцатка" - это совещательный орган. В принципе, это весьма востребованный формат, но сейчас в нем все более агрессивную роль играет именно коллективный Запад. Возможно, Си, просто не хочет добавлять агрессивности "Двадцатке".

Что же касается БРИКС - на этой площадке происходит формирование нового мира, состоящего из лидеров Глобального Юга. Пока, безусловно, эта организация слаба, поскольку там пока мало чего происходит. Нет единых проектов, нет единой политики. Пока это, скорее, клуб для консультаций. Но, одновременно, это очень нужная организация, которая со временем должна укрепить страны Глобального Юга и их роль в мировой политике. Эта организация позволяет странам взаимодействовать друг с другом в отстаивании своего суверенитета в условиях агрессивной имперской политики коллективного Запада. Так что, возможно, за БРИКС будущее. Но только не сейчас.

"СП": Агентство Reuters сообщило, что когда президент Соединенных Штатов Джо Байден узнал, что Си Цзиньпин может не поехать на саммит в Нью-Дели, то высказал разочарование. При этом Байден уточнил, что хочет обязательно встретиться с китайским лидером.

- Я уверен, что и Си Цзиньпину нужна встреча с президентом США, и президенту США нужна встреча с китайским лидером. У них, действительно, много вопросов, которые должны быть оговорены. Но сейчас, видимо, эта встреча не вполне подготовлена, а потому может быть не вполне реализована. А то, что Байден и Си в ближайшее время все же встретятся, я даже не сомневаюсь.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693888020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- AMANAT должна быть в авангарде реализации Послания Президента
- Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай - Алихан Смаилов
- О кадровых назначениях
- Шаньдун - третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае
- Дан старт строительству опреснительного завода для Жанаозена
- Ашимбаев: войны за воду в ЦА не будет, но бряцание оружием возможно
- Рабочий график главы государства
- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  