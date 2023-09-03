Сергей Марков: Отправит ли Си Цзиньпин "Большую двадцатку" на свалку истории?

07:27 05.09.2023

4 сентября 16:32

Сергей Марков: Отправит ли Си Цзиньпин "Большую двадцатку" на свалку истории?

Политолог оценил, сможет ли БРИКС заменить G20

Павел Еськов

Агентство Bloomberg обратило внимание, что председатель КНР Си Цзиньпин с момента прихода к власти в 2012 году присутствовал на каждом саммите лидеров "Большой двадцатки". Вместо него страну 9−10 сентября в Нью-Дели будет представлять премьер китайского Госсовета Ли Цян.



Как заявил агентству доцент Школы государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура Альфред Ву, сейчас китайский лидер придерживается другого подхода - он старается уклониться от событий, на которых может столкнуться с непростыми вопросами относительно экономической траектории Китая, позиции Пекина в отношении Тайваня и его поддержки России. "Си Цзиньпин сейчас находится в „мышлении императора" и ожидает, что высокопоставленные лица придут к нему", - объяснил Ву.



Впрочем, российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков с подобной точкой зрения категорически не согласен. "Обвинение Си Цзиньпина в „императорском мышлении" совершенно не справедливо. Напротив, Китай и его лидер стремятся к гармонизации отношений между государствами. Я бы сказал, что императорское мышление у хозяев Bloomberg - Соединенных Штатов и Британии", - пояснил он "Свободной Прессе".



"СП": Так почему же тогда Си Цзиньпин все-таки не едет в Нью-Дели?



- На этот счет в экспертном сообществе единой позиции не существует. Есть несколько версий. Первая - что есть какие-то противоречия между руководством Китая и Индии. Могу признать, что противоречия, действительно, существуют, причем системные. Между странами есть территориальные споры, более того, время от времени между этими странами происходят боевые действия. Поэтому ряд экспертов предполагают, что сейчас между Нью-Дели и Пекином вновь что-то произошло, поэтому Си Цзиньпин не хочет укреплять имидж Нарендры Моди.



Вторая версия заключается в том, что Си Цзиньпин старается минимизировать международную повестку. Известно, что он почти не ездит с визитами. Он после того, как схлынула пандемия, ездил только в Москву, где встречался с Владимиром Путиным, да на саммит БРИКС в Южную Африку, поскольку уделяет большое внимание этой структуре.



Хочу обратить внимание, Си Цзиньпин уделяет внимание преимущественно БРИКС и ШОС, поскольку именно в этих структурах Китай играет большую роль.



Третье же версия - что Пекин сейчас хочет принизить роль "Большой двадцатки", поскольку считает, что эта структура не приоритетная, что она ничего сделать не может. И, на мой взгляд, именно данная версия в большей мере имеет право на существование.



"СП": То есть, по вашему мнению, китайский лидер вознамерился заместить БРИКСом "Двадцатку"?



- Украинский кризис способствовал тому, что ускоряется развитие отношений между разными странами, идет формирование мира, в котором противостоят, условно говоря, "коллективный Запад" и Глобальный Юг. БРИКС - это, в какой -то степени, Глобальный Юг, даже несмотря, что там участвует такая северная страна, как Россия.



Насчет замещения я с вами не соглашусь: "Большая двадцатка" - это совещательный орган. В принципе, это весьма востребованный формат, но сейчас в нем все более агрессивную роль играет именно коллективный Запад. Возможно, Си, просто не хочет добавлять агрессивности "Двадцатке".



Что же касается БРИКС - на этой площадке происходит формирование нового мира, состоящего из лидеров Глобального Юга. Пока, безусловно, эта организация слаба, поскольку там пока мало чего происходит. Нет единых проектов, нет единой политики. Пока это, скорее, клуб для консультаций. Но, одновременно, это очень нужная организация, которая со временем должна укрепить страны Глобального Юга и их роль в мировой политике. Эта организация позволяет странам взаимодействовать друг с другом в отстаивании своего суверенитета в условиях агрессивной имперской политики коллективного Запада. Так что, возможно, за БРИКС будущее. Но только не сейчас.



"СП": Агентство Reuters сообщило, что когда президент Соединенных Штатов Джо Байден узнал, что Си Цзиньпин может не поехать на саммит в Нью-Дели, то высказал разочарование. При этом Байден уточнил, что хочет обязательно встретиться с китайским лидером.



- Я уверен, что и Си Цзиньпину нужна встреча с президентом США, и президенту США нужна встреча с китайским лидером. У них, действительно, много вопросов, которые должны быть оговорены. Но сейчас, видимо, эта встреча не вполне подготовлена, а потому может быть не вполне реализована. А то, что Байден и Си в ближайшее время все же встретятся, я даже не сомневаюсь.