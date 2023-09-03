Молдавия рискует остаться зимой без российского газа. Совсем, - "Взгляд"

08:48 05.09.2023 Молдавия в открытую пошла на обострение газового конфликта с Газпромом. Кишинев заявил, что никакого газового долга перед Россией, оказывается, нет. Выбранный путь конфронтации может легко привести к остановке поставок газа в Молдавию. А ведь до отопительного сезона уже совсем недалеко. Что будет в этом случае с Приднестровьем, да и самой Молдавией?

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что нанятая правительством страны международная аудиторская компания не выявила долга республики перед российским Газпромом.



"Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу. "Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете 800 млн долларов – и у вас будет газ". Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги, мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: "У вас не будет газа", – заявила Санду.



Молдавия осенью 2021 года договорилась с Газпромом о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения в 2022 году аудита задолженности компании "Молдовагаз". Газпром говорил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.



"Когда Санду говорит, что Молдавию прижали к стенке и вынудили подписать контракт из-за отопительного сезона, то она лукавит. На самом деле, отопительный сезон сыграл им на руку. Россия приняла осенью 2021 года политическое решение, и глава Газпрома Алексей Миллер открыто об этом говорил – заключить новый контакт с Кишиневом, пусть они отдают долг позже, лишь бы молдаване сейчас не замерзли. Если бы не отопительный сезон, то Россия продолжила бы торговаться, Кишиневу приходилось бы подписывать месячные контракты, где цены были бы выше, чем по долгосрочному контракту", – напоминает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



По его мнению, если сначала Кишинев хотел провести аудит, чтобы снизить сумму долга, то теперь и вовсе считает, что никаких долгов не имеет.



Куда дальше может завести стороны обострение этого конфликта? Самый худший и очевидный вариант – к прекращению поставок газпромовского газа в Молдавию.



"Молдавия специально подобрала аудитора, который сделает тот вывод, который выгоден заказчику. Ни о каком объективном аудите речь не идет. Изначально историю с аудитом Молдавия хотела использовать как торг с Газпромом, чтобы снизить размер этого долга. Но после СВО на Украине Кишинев решил, что можно просто отказаться выплачивать долг России. Москве, конечно, не стоит признавать результаты аудита и надо идти в арбитраж", – считает Игорь Юшков.



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Ранее представители Газпрома говорили, что Россия подписала новый контакт осенью 2021 года с Молдавией о поставках газа как раз в обмен на обещание Молдавии оплатить старый долг после проведения аудита. Однако официально неизвестно, прописана ли в договоре привязка возврата старого долга к условиям выполнения нового контракта. "Если это прописано в договоре, то Газпром должен будет остановить действие нового контракта и поставки газа в Молдавию, так как Кишинев отказывается возвращать старый долг. Если это не прописано, тогда придется идти в арбитраж и пытаться взыскать деньги с Молдавии по старому договору", – рассуждает Юшков.



По его мнению, вся эта ситуация может привести к банкротству "Молдавагаза", где Газпром является акционером, и тогда текущий контракт на поставку газа будет разорван. При этом Молдавия уверяет, что ей российский газ не нужен, она справится без него. На что же рассчитывает Кишинев?



"Возможно, Молдавия опрометчиво думает, что сможет договориться с Газпромом заново о новом соглашении, создав новую компанию взамен обанкротившегося "Молдавагаза" без акционерного участия Газпрома", – рассуждает эксперт ФНЭБ.



Второй вариант: Молдавия рассчитывает обойтись без российского газа, закупая готовую электроэнергию с Приднестровской ГРЭС, а также излишки газа у соседей, в частности у Румынии.



"Основной объем газа, который шел в Молдавию по контракту с Газпромом, шел на Приднестровскую ГРЭС для выработки электроэнергии для нужд самой Молдавии. Чисто для бытовых нужд Молдавия мало использовала газа. Возможно, Кишинев надеется, что Газпром не перекроет поставки Приднестровью, и регион сможет закупать все необходимые для ГРЭС объемы газа, чтобы потом иметь возможность продавать готовую электроэнергию в Молдавию", – поясняет Юшков.



Что касается покупки газа у соседей, то речь, по сути, идет о закупках все того же газпромовского газа только через посредника и, конечно, по более высокой цене с наценкой за перепродажу. "Так сейчас делает, например, Болгария, которая отказалась от закупки газа по контракту у Газпрома, так как не захотела переходить на рублевые расчеты, но в итоге она покупает все тот же газпромовский газ, только через посредников – через греческие и турецкие компании. Молдавия может рассчитывать на такую же схему", – полагает Игорь Юшков.



При этом президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что сможет получать российский газ даже в случае прекращения транзита через Украину. "Нами отработан уже другой маршрут поставки газа в Приднестровье. Он действует, он работает, он уже проверен, объема сечения трубы вполне хватает. Многие сомневались, что сечение трубы не подойдет. Оно подходит. Приднестровье может получить газ, минуя Украину", – сказал он. При этом цена и условия, по его словам, будут зависеть от переговоров между "Молдовагазом" и Газпромом. "Мы надеемся на лучшее. Газ нужен всем, и Молдавии тоже", – отметил Красносельский.



Подробностей о новом маршруте нет. "Либо Приднестровье получает газ транзитом через Украину, как сейчас – это маршрут с севера. Либо получает газ с юга, тогда это транзит через Молдавию. Однако большой вопрос, будет ли Молдавия осуществлять транзит газа в Приднестровье, если у нее у самой не будет возможности покупать российский газ у Газпрома. Сомневаюсь, что если конфликт дойдет до разрыва контракта и отношений в газовой сфере, то Молдавия при этом сохранит транзит в Приднестровье", – полагает Юшков.



И еще один сценарий нельзя исключать, учитывая военно-политический аспект. "Если Газпром отключает поставки газа Молдавии, но при этом пытается сохранить поставки в Приднестровье транзитом через Украину, то



Украине с политической точки зрения выгодно дестабилизировать ситуацию и прекратить транзит российского газа в Приднестровье. Тогда регион останется без электричества, горячей воды, отопления, что может привести к волнениям и спровоцировать новый виток гражданской войны уже в Приднестровье. И России пришлось бы подтянуть сюда свои ресурсы",



– говорит эксперт ФНЭБ.



Хотя, конечно, с экономической точки зрения Украине такой сценарий не нужен, считает он. Потому что сейчас Украина получает электроэнергию из Румынии, которая идет транзитом через Молдавию. Если Молдавия сама станет энергодефицитной, то вряд ли такая схема станет возможной – Украина тоже потеряет приток электроэнергии, заключает собеседник. По какому сценарию будет развиваться конфликт Молдавии с Газпромом, пока неизвестно. Источник - Взгляд

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