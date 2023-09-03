Aydinlik: новый министр обороны Украины Умеров - давний гюленовец

09:59 05.09.2023

Aydınlık: новый министр обороны Украины является марионеткой США



Турецкая газета Aydınlık, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров будет исполнителем планов Соединенных Штатов Америки в регионе.



Как уточнили авторы издания, Умеров связан с запрещенной в Турции организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена. Именно с этим проповедником власти страны связывают попытку переворота, которая была совершена в 2016 году.



Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Зеленский рекомендовал назначить на его должность главу фонда государственного имущества Рустема Умерова.



"Умеров является политиком, который будет исполнять все планы Америки в данном регионе. Наши источники отметили, что Умеров напрямую связан с представителями США. В молодости он принимал участие в программе американского Госдепартамента по обмену будущими лидерами. Его брат Руслан Умеров имеет связи в FETÖ", - отмечает Aydınlık.



Помимо прочего, газета добавила, что оба брата Умеровы известны в Украине как "дети Америки".



Авторы: АНТОН ТИХОНОВ