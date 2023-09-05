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Спекулировать на дефиците воды в Центральной Азии опасно, - Э.Карыбеков
10:13 05.09.2023

ЭКСПЕРТ: СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ДЕФИЦИТЕ ВОДЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ОПАСНО
Эксперты из разных стран Центральной Азии предлагают варианты выхода из водно-энергетического кризиса в регионе. Каждый из этих вариантов ущемляет интересы какой-то из сторон - идеального компромиссного решения не существует. Какие способы решения проблемы могут быть выгодны Киргизии и почему на них не согласен Казахстан - читайте в интервью председателя Института изучения водных проблем и гидроэнергетических ресурсов в Центральной Азии Эрнеста Карыбекова.

Эксперт: спекулировать на дефиците воды в Центральной Азии опасно
- В Центральной Азии нарастает дефицит воды. Некоторые считают, что в недалеком будущем в регионе могут вспыхнуть вооруженные конфликты на этой почве. Киргизия обладает значительной частью дефицитного ресурса и слабой армией. Как в этой ситуации стране отстаивать свои интересы?

- Все центральноазиатские республики интегрированы друг с другом не только историей, культурой, обычаями и так далее, но и двумя основными реками - Амударьей и Сырдарьей, а также общим электроэнергетическим кольцом. Через энергетическую систему Казахстана мы также синхронизированы и с Россией, дальше - с Белоруссией. Сейчас у нас существует электроэнергетический совет СНГ.

Читайте первую часть интервью: Водно-энергетический кризис в Центральной Азии: взгляд из Киргизии

Вода и энергетика тесно взаимосвязаны, в связи с чем конфликты возможны, если мы и дальше будет так же безобразно использовать свои водные ресурсы. Это значит, что нам нужно правильно отрегулировать сток воды. Например, Киргизия 90 % электроэнергии получает с Токтогульской ГЭС, а так как потребление выше в отопительный сезон, то получается, что наибольший сброс происходит именно зимой, то есть у нас не получается использовать воду рационально - сбрасывать ее в вегетационный период.

Раньше мы подтапливали соседние республики - Казахстан и Узбекистан, сейчас они построили на своих территориях многочисленные водохранилища, так называемые контррегуляторы. Однако дно этих водоемов песчаное, и поэтому часть воды уходит в песок, часть испаряется и в итоге не доходит до Аральского моря - и Арал высыхает.

Сегодня в Аранасайском понижении на территории Узбекистана, которое граничит с Шардаринской ГЭС Казахстана, воды накоплено больше, чем два наших Токтогульских водохранилища. Токтогулка вмещает 19,5 млрд кубометров, в Арнасае сейчас более 40 млрд кубических метров воды, которая должна была находиться в Аральском море.

Каждая республика пытается решать свои водно-энергетические вопросы самостоятельно, но выходит это безобразно.
Поэтому я предлагаю отрегулировать сток Токтогульской ГЭС за счет строительства в Киргизии Кара-Кечинской угольной электростанции. Эта станция будет строиться три года, на четвертый год выйдет на проектную мощность и будет давать 500-600 мВт·ч. То есть через 4 года мы сможем обеспечить себя дешевой электроэнергией, у нее будет очень низкая себестоимость - 1 сом (примерно 0,9 рубля по курсу на август 2023 года. - Прим. Ia-centr.ru), что в четыре раза ниже, чем на Бишкекской ТЭЦ. И возить уголь никуда не надо. Сейчас мы возим уголь грузовыми машинами, через 3-4 года от новой дороги, на которую мы взяли огромный кредит, ничего не останется, почти миллиард долларов мы потратим впустую.

Нам нужно вырабатывать электроэнергию прямо на Кара-Кече и по линиям электропередач обеспечивать всю Киргизию дешевой электроэнергией - преимущественно в зимнее время, а летом делать упор на потребление с Токтогульской ГЭС.

Теоретически это позволит нам сохранять воду в Токтогулке для ирригационных нужд в вегетационный период.
Тогда мы сможем сесть за стол переговоров с соседями и обсудить не только распределение воды, а по международным нормам, все государства должны получать поровну, но и какую часть они должны пропускать в Арал, вместо того чтобы безобразно хранить ее у себя, позволяя воде уходить в песок. Разделить, допустим, по 25 % трем странам, а четверть пусть уходит в Аральское море. А за то, что Киргизия хранит их воду и осуществляет попуски в нужное время, Казахстан и Узбекистан должны платить. Если им не хватает их объема, а у нас есть излишек - Киргизия использует примерно 2 % воды для ирригации - мы можем продавать свою воду (идею продажи воды в Казахстан Бишкек озвучивает уже много лет. Пока стороны не пришли к компромиссу. - Прим. Ia-centr.ru)

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Но для этого Киргизии нужно национализировать электроэнергетический комплекс, а также отделить энергетику от воды и создать государственное или национальное предприятие "Вода", куда будут переданы все плотины, водохранилища и так далее. При этом мы должны оценить воду.

Это наша национальная ценность, которая должна иметь свою стоимость. Для внутренних потребителей она может составлять 0,05–0,1 сома, для внешних - 3 сома. И никто нам не может этого запретить. Пока мы этого не сделаем, все республики Центральной Азии будут относиться к воде безобразно, использовать ее нерационально.

Мы должны изменить политику и свое отношение к природе и нашим ценностям. Вода - это ценность всего региона, поэтому мы все вместе должны использовать ее бережно и эффективно. И тогда не будет никаких конфликтов.
- Требования Афганистана о "справедливом" водораспределении в регионе напрямую Киргизии не касаются. Но касаются Таджикистана и Узбекистана. Как можно мирно урегулировать возможный конфликт с Кабулом и предотвратить возможный конфликт Бишкека с Душанбе и Ташкентом?

- Надо договариваться. Понятно, что и по международным нормам, и по человеческим понятиям вода должна распределяться поровну. Исходя из этого сегодня Афганистан и делает канал для отвода воды из Амударьи, актуализируя в регионе многие нерешенные вопросы, в том числе нерационального использования гидроресурсов Узбекистаном и Туркменистаном, которые в итоге приводят к высыханию Аральского моря.

Питать его должна именно Амударья, но вода из нее практически не доходит до Арала, а если еще и афганцы будут отбирать часть воды, дефицит увеличится - и это усугубит аральскую проблему.
Это крайне конфликтная ситуация. Нельзя ждать и надеяться, что она как-то разрешится, нужно заранее начинать договариваться, предлагая экономические и технические решения.

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- Как будут обстоять дела с электроэнергией и водой в Киргизии через 10-20 лет при сохранении текущей динамики? Как повысить шансы на успешный выход из кризиса?

- Через 10 лет, если мы не построим Кара-Кечинскую электростанцию, Киргизия останется энергодефицитной страной. Надо просто считать. Все малые, средние и крупные ГЭС, которые планирует запустить наше правительство, не смогут покрыть потребность республики в электроэнергии в осенне-зимний период. Особенно если будут маловодные сезоны.

В итоге мы останемся у разбитого корыта - будем потреблять, как и сейчас, с бишкекской ТЭЦ и Токтогулки, соответственно, будем делать сброс в невегетационный период, то есть не решим проблему водных ресурсов.
Если наше правительство будет работать в нынешнем режиме, то прогноз будет очень пессимистичным. Если мы срочно построим станцию на угольном месторождении Кара-Кече - это будет оптимистичный сценарий.

Другой возможный вариант выхода из кризиса - строительство АЭС.

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- Какие частые ошибки совершают журналисты и исследователи, изучающие проблемы водопользования в Киргизии и регионе?

- Ошибки и недопонимание есть не только на уровне журналистов и исследователей, порой сами энергетики заблуждаются и не видят решения проблем. Страны Центральной Азии интегрированы друг с другом - как в электроэнергетическом кольце, так и в плане водных ресурсов. И у экспертов нет ответа на вопрос: как на фундаментальном уровне решить водно-энергетические проблемы.

Энергетики собираются на своих площадках. Водники собираются на своих площадках. Тот же Международный фонд спасения Арала - идея была хорошая, но сейчас эта организация превратилась в статистическую структуру, которая собирает данные и не более того.

Возможно, ошибочно говорить о том, что Киргизия может "козырять" водными вопросами в процессе переговоров с соседями. Так делать нельзя. На этих вопросах нельзя спекулировать, хотя Узбекистан так поступал раньше.
Журналистам надо чаще публиковать информацию и более углубленно, расширенно и всесторонне изучать водно-энергетические вопросы, потому что порой в них "плавают" даже официальные структуры и эксперты.

Наталья Крек
5.09.23

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693897980


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