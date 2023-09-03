Глядя на Польшу, читая "Золотого теленка", - Дм.Седов

11:02 05.09.2023 3.09.2023 | ДМИТРИЙ СЕДОВ



К чему приводят перманентные психические отклонения



Психоделическое состояние – измененное состояние сознания, характеризуемое отличным от типичного восприятием и интенсивным процессом осознания. Психоделические состояния могут быть вызваны различными способами, например сенсорной депривацией или приемом психоактивных веществ класса психоделиков (псилоцибин, ЛСД, ДМТ, мескалин и т. д.). Данные состояния сознания заключаются в переживаниях иллюзий, галлюцинаций, измененного восприятия и ощущения внутреннего "Я", мистических состояний, а также иногда и состояний, схожих с психозом



Медицинская энциклопедия



Любой независимый психиатр согласится с утверждением о том, что современная польская правящая элита периодически впадает в состояние психоделического бреда и выкидывает опасные коленца на международной арене. Едва ли стоит изучать корни этого явления, зарегистрированного еще в период зарождения "Великой Речи Посполитой" в 15-17 веках. Тогда Ягеллонам удалось натянуть польскую сову на европейский глобус и произвести на свет империю от Черного до Балтийского моря. Затея, впрочем, не получилась в силу того, что попавшие под каблук шляхты окраинные территории, в том числе будущей Украины и будущей Беларуси, не согласились с этим историческим посылом и приступили к национальному сопротивлению. К тому же российский дом Романовых после ряда попыток договориться со шляхтой ликвидировал это образование, разделив Польшу вместе с Габсбургами на подвластные территории. Однако операция по ликвидации болезни не привела к радикальным результатам. Вырвавшийся на свободу Йозеф Пилсудский (реальный страдалец клиническим бредом) навязал Польше все ту же идею после выигранной им войны против Советской России в 1920 г. Итогом его правления было устойчивое вирусное заболевание под названием "шче Польска не сгинела" в народных глубинах этой страны. Только благодаря этому заболеванию Варшаве удается поддерживать убеждение среди рядовых поляков о зверином лице России, о расправе НКВД над "цветом польской нации" в Катыни и даже о том, что рухнувший под Смоленском в 2011 г. правительственный самолет разбился из-за происков российских спецслужб.



Ильф и Петров, выпустившие в 1931 г. роман "Золотой теленок" даже не догадывались, как точно глава этой книги "Ярбух фюр психоаналитик" отразит нравы правителей Польши наших дней.



В ней бухгалтер Берлага бежит от чисток в психбольницу, симулируя психоделичесий бред. Он решил притвориться вице-королем Индии.



"Два терпеливых санитара отвели сварливого вице-короля в небольшую палату для больных с неправильным поведением, где смирно лежали три человека. Только тут бухгалтер понял, что такое настоящие сумасшедшие. При виде посетителей больные проявили необыкновенную активность. Толстый мужчина скатился с кровати, быстро встал на четвереньки и, высоко подняв обтянутый, как мандолина, зад, принялся отрывисто лаять и разгребать паркет задними лапами в больничных туфлях. Другой завернулся в одеяло и начал выкрикивать: "И ты, Брут, продался большевикам!" Этот человек, несомненно, воображал себя Каем Юлием Цезарем. Иногда, впрочем, в его взбаламученной голове соскакивал какой-то рычажок, и он, путая, кричал: "Я Генрих Юлий Циммерман!"



- Уйдите! Я голая! - закричал третий. - Не смотрите на меня. Мне стыдно. Я голая женщина. Между тем он был одет и был мужчина с усами. Санитары ушли. Вице-королем Индии овладел такой страх, что он и не думал уже выставлять требования о возврате любимого слона, магараджей, верных наибов, а также загадочных абреков и кунаков. "Эти в два счета придушат", - думал он леденея. И он горько пожалел о том, что наскандалил в тихой палате. Так хорошо было бы сейчас сидеть у ног доброго учителя географии и слушать нежный лепет маленького идиота: "Эне, бэнэ, раба, квинтер, финтер, жаба". Однако ничего ужасного не случилось. Человексобака тявкнул еще несколько раз и, ворча, взобрался на свою кровать. Кай Юлий сбросил с себя одеяло, отчаянно зевнул и потянулся всем телом. Женщина с усами закурил трубку, и сладкий запах табака "Наш кепстен" внес в мятежную душу Берлаги успокоение.



- Я вице-король Индии, - заявил он, осмелев.



- Молчи, сволочь! - лениво ответил на это Кай Юлий. И с прямотой римлянина добавил: - Убью! Душу выну!"



Сермяжная правда романа отражает тот факт, что все обитатели палаты являются симулянтами. Они прячутся от возмездия. Точно по тем же причинам больные в Варшаве изображают из себя то человеко-собаку, то голую женщину, то Кая Юлия Циммермана. А куда деваться, если служение бетонному истукану Свободы в заливе Нью Йорка привело к бесчисленным тупикам в политике и практике? Деваться некуда. Психоделика представляется единственным выходом. Хотя их не осматривал еще главврач Титанушкин, находившийся в командировке.



Но на текущий день анамнез ментальных девиаций этой компании очевиден:



Бредовые представления о скорой победе над Россией. Для этого следует обзавестись самой мощной в Европе армией. Перечень стреляющего железа для закупки в США и Южной Корее подготовлен;



Генетически детерминированный шизоидный доминатор "от моря до моря". План вторжения в Западную Украину и выхода на побережье одесского региона сверстан и спрятан в простынях сидельцев палаты;



Бредовые грезы о молниеносной войне против Лукашенко, которая сметет последнего диктатора Европы и вернет многострадальных западных белорусов в объятья Варшавы. Ведь они спят и видят те благословенные времена от 1920 по 1939 г., в которых они купались от счастья и благополучия;



Постоянный зуд в конечностях, доводящий до озлобления на Беларусь. И так он достает страдальцев, что они не могут не послать своих доблестных жолнежей на прогулку через погранполосу к соседям, или их вертолет неприхотливым пируэтом вломится в воздушное пространство Беларуси и вскоре будет таков. Ну а если соседи станут спрашивать о причинах подобного идиотизма, то у них готов ответ, многие десятилетия фиксируемые записями лечащих врачей: "Знать ничего не знаю и знать ничего не хочу". Они просто не думают о том, что у главврача Титанушкина заканчивается командировка и им предстоит совсем другое отношение. Похоже, на сей раз образ литературного Титанушкина воплощают сразу два президента – В. Путин и А. Лукашенко, ежедневно сталкивающиеся с приступами психоделики у шляхты. Лучше всего их подход будет характеризоваться цитатой из бессмертного романа: "Утром вернулся из командировки профессор Титанушкин. Он быстро осмотрел всех четырех и тут же велел выкинуть их из больницы. Не помогли ни книга Блейлера, ни сумеречное состояние души, осложненное маниакально-депрессивным психозом, ни "Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик". Профессор Титанушкин не уважал симулянтов. И они побежали по улице, расталкивая прохожих локтями. Впереди шествовал Кай Юлий. За ним поспешали женщина-мужчина и человек-собака. Позади всех плелся развенчанный вице-король, проклиная шурина и с ужасом думая о том, что теперь будет?" Источник - fondsk.ru

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