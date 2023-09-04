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Появилось первое видео уничтоженного на Украине британского танка "Челленджер"
12:00 05.09.2023

Бронемашина поражена под селом Вербовое

В зоне специальной военной операции уничтожен как минимум один из четырнадцати поставленных на Украину британских танков "Челленджер-2" (Challenger 2). Видео, на котором снят поврежденный танк, вначале появилось в украинском сегменте интернета, а потом на канале "Рыбарь". Если информация подтвердится, это будет первый в истории этих танков случай уничтожения от огня противника.

Танки "Челленджер-2", в отличие от немецких танков "Леопард", долго не участвовали в большом украинском наступлении, которое началось 4 июня и продолжается уже три месяца. Видео и фото с горящими "Леопардами" много в Сети. Они нанесли существенный вред имиджу немецких танков. "Британцев", судя по всему, берегли до последнего.

На новом видео хорошо виден остов горящего танка. По визуальным очертаниям он похож на британский, пишет военный эксперт. Этот тип бронетехники еще не появлялся на фронте, и это может стать первым зафиксированным случаем его уничтожения, делает он вывод.

До этого британские танки, которые, согласно рекламе, имеют уникальную броню, несли потери только от "дружественного огня" на Ближнем Востоке.

Военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьевым" отметил, что горящий на видео британский танк совсем не оборудован дополнительными средствами защиты.

Британские танки стоят на вооружении 82-й десантно-штурмовой бригады из тактической группы "Марун". Эту бригаду в августе последней бросили в большое наступление на рубеже Работино - Вербовое. Вполне вероятно, делает вывод эксперт, британские танки использовали для прорыва обороны, где их и накрыла артиллерия.

Это вновь подтверждает тезис о том, что и "Челленджеры", и "Леопарды" и "Абрамсы" - все это техника, которую можно и нужно уничтожать, заключает информерсурс.

Сергей Вальченко

Источник - МК
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