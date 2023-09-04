Жертвой селя в Таджикистане стала тренер по художественной гимнастике Тамара Аджиджемиль

12:19 05.09.2023

В списке жертв схода лавины в Таджикистане 27 августа оказалась заслуженный тренер республики по художественной гимнастике Тамара Аджиджемиль и ее сын, мастер спорта по боксу. Об этом сообщает Sports.tj со ссылкой на олимпийскую призершу по стрельбе из лука Зебинисо Рустамову.



