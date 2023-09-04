Власти Узбекистана учредили особую госнаграду - знак "Ибратли оила" ("Образцовая семья")

12:22 05.09.2023

Правительство Узбекистана определило порядок награждения знаком "Ибратли оила" ("Образцовая семья"), сообщает пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на еще не опубликованное постановление от 2 сентября.



