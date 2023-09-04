|Власти Узбекистана учредили особую госнаграду - знак "Ибратли оила" ("Образцовая семья")
12:22 05.09.2023
Правительство Узбекистана определило порядок награждения знаком "Ибратли оила" ("Образцовая семья"), сообщает пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на еще не опубликованное постановление от 2 сентября.
На награду могут претендовать семьи, "внесшие достойный вклад в популяризацию жизненного опыта благополучных и стабильных семей, укрепление института семьи, сохранение и развитие семейных ценностей".
При отборе кандидатов на звание "Образцовой семьи" будет учитываться, кроме прочего, ряд критериев:
- создание семьей библиотеки дома и в общественном месте;
- степень образованности и уровень культуры членов семьи, наличие у них научной степени;
- наличие приемных или опекаемых детей;
- увлеченность семьи спортом, наличие спортивных достижений на национальном и международном уровне;
- внесение вклада в развитие экономики страны путем открытия семейного бизнеса.
Отбор номинантов на награду поручается махаллинским (квартальным) активисткам и комиссиями по укреплению семейных ценностей. До первого марта списки подаются в районные или городские отделы по сокращению бедности и обеспечению занятости населения. До 15 марта кандидатуры изучаются, список победителей формируется к 15 апреля. Церемония награждения знаком будет проводиться накануне Международного дня семьи, который по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается 15 мая.
Семьи, удостоенные специального знака, получат единовременную денежную премию в размере четырех базовых расчетных величин (БРВ), сейчас это – 1,32 млн сумов или $110.
На домах или подъездах многоэтажек, где живут образцовые семьи, будут установлены соответствующие таблички.
️ В Узбекистане ежегодно проходит смотр-конкурс "Образцовая семья Нового Узбекистана". В 2023 году финалисты получали дипломы первого-третьего уровня и денежные призы в размере 15, 10 и 7 БРВ, то есть 4,95 млн, 3,3 млн и 2,31 млн соответственно.