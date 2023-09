Демократы нашли способ отстранить Трампа от выборов с помощью "убийственной" поправки

В пользу этого сценария раздается все больше голосов



Несмотря на возбужденные в отношении Дональда Трампа уголовные дела, экс-президент США даже в случае реального осуждения может из тюрьмы участвовать в президентской гонке-2024. И – теоретически – победить. Политические противники решили нанести неуемному республиканцу сокрушительный удар, лишив его самой возможности участвовать в выборах. В ход пущена 14-я поправка к американской конституции.



Ведущий демократ Тим Кейн утверждает, что 14-я поправка служит "мощным аргументом", который может снять Трампа с президентской гонки. Как пишет The Guardian, cенатор-демократ из Вирджинии заявил в интервью ведущему ABC Джорджу Стефанопулосу: "На мой взгляд, нападение на Капитолий в тот день (6 января 2021 года.– "МК") было спланировано с определенной целью, чтобы сорвать мирную передачу власти".



Тим Кейн, который на выборах в 2016 году баллотировался на пост вице-президента США в паре с Хиллари Клинтон, отметил специфическую формулировку третьего раздела 14-й поправки: "Ни одно лицо не может быть сенатором или представителем в Конгрессе, выборщиком Президента или вице-президента, занимать какую-либо должность, гражданскую или военную, на службе Соединенных Штатов, если оно, приняв ранее присягу в том, что будет поддерживать Конституцию, потом приняло участие в мятеже или восстании против США либо оказало помощь или поддержку врагам оных".



В этом разделе поправки добавляется, что такой пункт может быть исключен голосованием двух третей каждой палаты.



Кейн рассказал, что обсуждал этот раздел с коллегами во время второго импичмента Трампа: " Я подумал, что, возможно, было бы более продуктивным способом, чем второй импичмент, сделать заявление в соответствии с этим разделом 14-й поправки".



"Мне кажется, что это, вероятно, будет решено в судах", - сказал Кейн, добавив, что демократы должны сосредоточиться на победе в 2024 году.



Как отмечает The Guardian, Тим Кейн присоединяется к растущему числу экспертов-юристов, стремящихся помешать Трампу снова баллотироваться на пост президента в соответствии с 14-й поправкой.



Так, в статье двух консервативных профессоров права Уильяма Бауда и Майкла Стокса Полсена в журнале University of Pennsylvania Law Review рассматривается этот пункт в свете участия Трампа в "подрывных усилиях" на выборах 2020 года. В статье экспертов по конституции делается вывод: "Серьезное отношение к разделу 3 означает, что предусмотренные в нем конституционные ограничения на занятие должностей в будущих штатах и на федеральном уровне распространяются на участников попытки отмены президентских выборов 2020 года, включая бывшего президента Дональда Трампа и других".



Аналогичные мысли были высказаны и в статье, опубликованной недавно в The Atlantic отставным федеральным судьей-консерватором Дж. Майклом Латтигом и почетным профессором права Гарварда Лоуренсом Трайбом: "Этот пункт был разработан для того, чтобы действовать прямо и немедленно в отношении тех, кто нарушает клятву конституции, беря ли в руки оружие, чтобы свергнуть правительство, или ведя войну с правительством, пытаясь отменить президентские выборы путем бескровного переворота".



Как отмечает CNN, эксперты по правовым вопросам указали на 14-ю поправку как на потенциальный долгосрочный способ помешать Трампу стать президентом США. Вместе с тем, в американской Конституции не прописано, как обеспечить соблюдение предусмотренного поправкой запрета. С конца 1800-х годов он применялся всего дважды, когда использовался против бывших конфедератов.



