Скончался народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев

12:26 05.09.2023

В последнее время он долго болел.



Советский и узбекский актер, сценарист, певец и композитор, писатель, народный артист Узбекской ССР и Таджикистана Шерали Джураев на 77 году ушел из жизни 4 сентября в Ташкенте, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.







По ее данным, в последнее время он долго болел.



Радио Озодлик пишет, что Шермат (Шерали) Джураев родился приблизительно 12 апреля 1947 года в Ленинском (ныне Асакинском) районе Андижанской области.



В 1966-1971 годах обучался в Ташкентском государственном институте искусства имени Маннона Уйгура. В 1990-1995 годах был депутатом Кенгаша парламента Узбекистана.



Написал более тысячи песен, переложил на музыку стихи знаменитых узбекских поэтов. Автор театрального концерта "История поет". Автор сценария и исполнитель главной роли в художественном фильме "Шерали и Ойбарчин".



За более чем 50-летний период творчества Шерали Джураев создал около 600 песен.



В 1981 году Шерали Джураеву присвоено звание заслуженного артиста, в 1987 году – народного артиста. Получил звание народного артиста Таджикистана (2018). В 2018 году награжден орденом "Фидокорона хизматлари учун".



В апреле 2022 года президент Шавкат Мирзияев наградил на 75-летие артиста орденом "Эл-юрт хурмати".



Президент РУ отмечал вклад артиста в переложение классической поэзии на музыку и продвижение узбекского национального наследия среди молодежи и мирового сообщества.



Артист также занимал должность председателя попечительского совета общественного фонда "Ватандошлар".



Как сообщают СМИ, Шерали Джураев с 1993 года по 2016 год не выступал на крупных концертных площадках, его песни не звучали в эфире радио и ТВ.



Удаление Джураева со сцены началось по "негласной указке сверху". После того, как президентом стал Шавкат Мирзияев ему позволили вернуться на большую сцену.