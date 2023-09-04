Восточные тонкости: Эрдоган назвал Путина "дорогим другом" три раза

12:35 05.09.2023 Зерновая сделка стала предлогом для решения более насущных вопросов Москвы и Анкары



Ирина Гусева

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Кирилл Коктыш

Фархад Ибрагимов



Украина и зерновая сделка, как и ожидалось, оказалась в центре переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана, которые прошли 4 сентября в Сочи и продолжались три часа.



По словам российского лидера, были подробно рассмотрены все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, экономики, политики, туризма, культурно-гуманитарной сфере.



"Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того, готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны - туда, где в этом партнеры заинтересованы", - сказал он.



Вместе с тем, президент РФ обратил внимание на атаки беспилотников, которые направляются из украинских черноморских портов, на газопроводы и охраняющие их корабли.



Эрдоган со своей стороны вновь предложил посреднические услуги по ситуации на Украине. Ранее, как напомнил Владимир Путин, при посредничестве турецкого президента была достигнута договоренность, согласованы проекты документов между российской и украинской делегациями, "но затем Украина отправила их на свалку" и к этому никто не возвращается.



"Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось, поэтому мы ничего нового не воспринимаем", - сказал он.



Говоря о "черноморской зерновой инициативе", которая была прекращена с 18 июля, то Путин отметил:



"Нас просто вынудили принять это решение, - я имею в виду Россию вынудили, - так как западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки".



По его мнению, прекращение сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках - цены на зерновые снижаются, продовольствия достаточно. Есть проблемы с его распределением, что с самой сделкой никак не связано.



"Зерновая сделка" - международное соглашение между странами (Россия, Украина, Турция) и ООН о вывозе сельхозпродукции из черноморских портов Украины (Одесса, Черноморск и Южный. Официальное название -"Черноморская зерновая инициатива", документ был подписан 22 июля 2022 года. Представители ООН и Турции обязались контролировать, что на судах с зерном не будут перевозиться боеприпасы и вооружение. Соглашение включало два документа - "Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки" и "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины". "Зерновая сделка" была остановлена Россией 18 июля 2023 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что условия сделки в отношении России не выполняются.



Владимир Путин подтвердил, что Россия будет готова рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции.



"В этих целях предложили, в частности, организовать поставки одного миллиона тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны", - сообщил он.



Москва рассчитывает на поддержку в этом вопросе со стороны Катара, однако не рассматривает договоренности с Турцией и Катаром как замену "черноморской сделке". Россия, по словам Владимира Путина, также готова полностью обеспечить зерновые потребности Турции.



Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отметил, что принцип России и Турции "ни одной встречи без предметных соглашений" соблюден и в этот раз. Он также считает, что для визита Эрдогана были причина реальная и причина "красивая".



- Причина "красивая" - зерновая сделка. В отношении нее Западу возразить нечего.



Стороны изначально понимали, что здесь прогресса не будет, но есть ряд других вопросов, по которым что-то может решиться. Так и произошло.



У нас с Турцией взаимодействие в Сирии, по энергетике, как по атомной, так и по газовому хабу. Есть деликатные точки соприкосновения, например, Нагорно-Карабахская ситуация, понятно, что Турция там достаточно активно присутствует. Эти вопросы, возможно, также затрагивались.



Насколько можно судить по заявлениям, где-то достигнут прогресс. По АЭС "Аккую", газовому хабу все достаточно хорошо двигается, здесь сверили часы.



Зерновая сделка через Катар - тот вариант, который вырисоваться в качестве полноценной альтернативы и в интересах России. Понятно, то Западу зерновая сделка нужна, в первую очередь, для организации поставок оружия по морю. Доставка по суше достаточно дорогая, морская - дешевле. Если по прежней зерновой сделке прогресс и будет достигнут, то только на условиях России.



Месседж с альтернативой понятен - если Запад не пойдет нам на уступки по обязательствам, которые на себя брал, но не собирался выполнять, то зерновая проблема будет решена без учета заинтересованности Запада в снабжении Украины оружием.



Политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов считает, что если Эрдоган чего-то и достиг в результате встречи, то исключительно по вопросам российско-турецких взаимоотношений.



- Это двусторонние отношения, которые не ограничиваются зерновой сделкой. Это вопросы стратегической значимости, такие как проект атомной станции, которую они хотят в Синопе построить, наверняка будут развивать космическую программу. Есть вопросы двустороннего характера, которые подразумевают дискуссию и, конечно, реализацию.



Что касается зерновой сделки, то Эрдоган изначально понимал, что этот вопрос не является реалистичным в плане реализации. Он, может, надеялся, что когда приедет в Россию, с глазу на глаз встретиться с нашим президентом, то переубедит его, но все оказалось ровно наоборот. Эрдогану не удалось это сделать.



Это было понятно уже по визиту в Россию его министра иностранных дел неделю назад, когда ему объяснили, что пока не будет реализовано все прописанное на бумаге, ни о каком зерновом коридоре речь идти не может. Да, Россия будет поставлять миллион тонн Турции, но это вопросы, связанные с гуманитарным характером. Что касается вопросов, связанных с киевским режимом, то с нацистами мы дело иметь не будем.



Эрдоган опять пытался вписаться как важный игрок и актор, способный быть медиатором даже в таком сложном вопросе, как украинский кризис. Понятно, что если хотите играть значимую роль в этом вопросе, то мы не против, но сегодня реализация зерновой сделки в контексте, который предполагался изначально турками и ООН, не входит в наши интересы. Ни в интересах нашей безопасности, ни наших граждан, ни в национальных интересах эта сделка не нужна. Она нам руки связывала, мы в рамках СВО не сможем добиться поставленных целей, мы можем так столкнуться лбами с турками, а нам это не надо.



Нам надо добиваться на Украине поставленных целей, кто что хочет, то пусть и говорит в Турции, в Иране, Саудовской Аравии или где-то еще. Мы их услышали, спасибо, а дальше дело за нами - мы будем решать, как нам действовать дальше. Эрдоган это прекрасно понимает. Он осознает, что Россия исходит исключительно из своих национальных интересов.



Эрдоган сегодня мог обсуждать лишь вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений. Это реалистично, мы к этому готовы, мы в этом заинтересованы. Наш президент не просто так сказал про товарооборот в 100 млрд долларов. Это своего рода сигнал - "давайте развивать экономические связи".



Эрдоган назвал Путина дорогим другом не один раз, а аж три. Это, конечно, политика, но даже в таких моментах стоит узреть, что имеется ввиду, тем более если говорим о таком восточном политике, как Эрдоган. Усидеть на двух стульях - это про Эрдогана. Он хочет показать нам, что он нейтральный, а Западу, что он с ними.



"СП": Эрдоган призвал Украину "смягчить свой подход". Будет в Киеве услышан?



- Не удивлюсь, если в Киеве на него начнут ругаться, как это сделал представитель нацистского режима Подоляк. Так или иначе они его услышат и будут вопить, что Эрдоган сдается, что поступает непорядочно, что должен одуматься. На нам надо продолжать дальше работать в этом направлении.



Мы должны выработать дорожную карту, которая подразумевает, что Турция должна определиться со своей точкой зрения по украинскому вопросу. Если она решает, что Украина в этой истории права, то тогда о ее медиаторстве в украинском кризисе речи быть не может.



Если она хочет быть нейтральной, то тогда Эрдоган должен быть более последовательным: если он или его спикеры критикуют нас, то тогда критикуйте и киевский режим. Ну, а если он пророссийский (в чем я сомневаюсь), то тогда другой вопрос. В любом случае Киев будет серьезно недоволен.



И потом, на Западе считают, что киевский режим безоговорочно прав, и его правоту нельзя оспаривать ни в коем случае, ну, кроме их самих. А если это делают турки или кто-то еще, то по их правилам игры. В любом случае Эрдоган сегодня дал понять всем, что он пытается быть нейтральным. Насколько он искренен, время покажет. Источник - СвободнаяПресса

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