ЦентрАзия | New York Times: "А где деньги?" Разворовывание военных бюджетов стало головой болью Украины

12:40 05.09.2023 The New York Times

США



"А где деньги?" Разворовывание военных бюджетов стало головой болью Украины

NYT: идея Зеленского приравнять коррупцию к госизмене вызвала шквал критики



Мнения о том, верно ли Зеленский выбрал время для борьбы с коррупцией, разделились, пишет NYT. Оппоненты этой идеи утверждают, что приравнивание коррупции к госизмене приведет к злоупотреблению полномочиями военного положения.



Эндрю Крамер



Отстранение от должности министра обороны Украины после шквала сообщений о хищениях и финансовых злоупотреблениях в его ведомстве подчеркивает важнейшую задачу руководства президента Владимира Зеленского в военное время: искоренить коррупцию, которая была широко распространена в стране на протяжении многих лет.



Тема взяточничества среди чиновников была запретной на протяжении всего первого года конфликта, когда украинцы сплотились вокруг своего правительства в борьбе за национальное выживание. Однако заявление Зеленского в воскресенье вечером об отставке министра обороны Алексея Резникова подняло эту тему на самый высокий уровень украинской политики.



Это происходит в решающий момент боевых действий, когда Украина ведет контрнаступление на юге и востоке страны, в значительной степени опираясь на военную помощь западных союзников. Они с самого начала конфликта оказывали давление на правительство Зеленского с целью убедиться в том, что украинские чиновники не разбазаривают миллиарды долларов помощи со стороны Запада.



Только на прошлой неделе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился с тремя высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы обсудить усилия по искоренению коррупции во время конфликта. Это произошло после того, как некоторые законодатели в США использовали взяточничество в качестве аргумента для ограничения военной помощи Украине.



В ответ на давление со стороны союзников и критику внутри страны Зеленский выступил со шквалом антикоррупционных инициатив, не все из которых были одобрены экспертами в области прозрачности деятельности правительства. Наиболее спорным стало предложение приравнять коррупцию к госизмене.



Алексей Резников, занимавший ряд должностей в период работы Зеленского, подал заявление об отставке в понедельник утром. Он не был лично причастен к обвинениям в ненадлежащем исполнении военных контрактов. Однако расширяющиеся расследования в его министерстве стали первым серьезным вызовом правительству в области борьбы с коррупцией с момента начала российской специальной военной операции.



"Вопрос в том, где деньги?" - говорит Дарья Каленюк, исполнительный директор украинского Центра противодействия коррупции, который в настоящее время занимается вопросами спекуляции на конфликте.



"Коррупция может убить, - сказала Каленюк. - В зависимости от того, насколько эффективно мы охраняем государственные средства, у солдата либо будет оружие, либо его не будет".



В отчетах, предоставленных парламенту, говорится, что в определенный момент этого года по контрактам на поставку оружия на сумму около 980 миллионов долларов не были соблюдены сроки поставки, а часть предоплаты исчезла на зарубежных счетах торговцев оружием. Хотя точные детали не раскрываются, эти нарушения позволяют предположить, что сотрудники министерства, занимающиеся закупками, не проверили поставщиков или позволили торговцам оружием оставить деньги себе, не выполнив обязательства.



Украинские СМИ сообщают о переплате за основные предметы снабжения армии, такие как продукты питания и зимние куртки.



Публичные разоблачения злоупотреблениями пока не касаются напрямую иностранного оружия, переданного украинской армии, или денег, полученных в качестве западной помощи. Однако они разрушают ощущение беспрекословной поддержки правительства, которое украинцы демонстрировали в течение первого года конфликта.



Два сотрудника Министерства обороны - заместитель министра и начальник отдела закупок - были арестованы зимой в связи с сообщениями о закупке яиц для армии по завышенным ценам. В прошлом месяце Зеленский уволил начальников военкоматов после того, как появились обвинения в том, что некоторые из них брали взятки от людей, желающих избежать призыва.



Предложенная им инициатива о приравнивании коррупции к государственной измене вызвала волну критики, поскольку она может привести к злоупотреблению полномочиями военного положения.



Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность", так отозвался о Зеленском: "Я не могу похвалить его усилия по борьбе с коррупцией в военный период".



Представители правительства признают, что по некоторым военным контрактам не было поставлено оружие или боеприпасы и что часть денег исчезла. Однако они утверждают, что большинство проблем возникло в хаотичные первые месяцы конфликта в прошлом году, и позднее они были устранены.



Резников, покидающий пост министра обороны, на прошлой неделе выразил уверенность в том, что министерство вернет поставщикам пропавшие предоплаты.



На посту министра обороны Резников считал своей основной задачей привлечение союзников к поставке вооружений. Он не отвечал непосредственно за ведение боевых действий, и его увольнение не связывают с медленным ходом контрнаступления Украины.



В настоящее время военные расходы составляют почти половину государственного бюджета Украины, а сообщения о скандалах с заключением контрактов указывают на смещение источников государственной коррупции.



До спецоперации основным источником хищений были плохо управляемые государственные компании, которых на балансе правительства насчитывалось более трех тысяч. Деньги выкачивались через многочисленные схемы богатыми инсайдерами, а бюджет страны, поддерживаемый иностранной помощью, поглощал потери.



Антикоррупционные группы утверждают, что огромный приток средств на поддержку украинской армии заставил их обратить внимание на военные расходы.



Украинские журналисты, проводящие расследования, обратили внимание на переплату за основные предметы снабжения армии. Например, за яйца по 17 гривен за штуку, что намного выше сложившихся цен, говорится в репортаже украинской газеты "Зеркало недели". Консервированная фасоль закупалась в Турции по цене, превышающей стоимость тех же банок в украинских супермаркетах, хотя предполагалось, что военные будут закупать ее по ценам ниже розничных.



Министерство также закупило тысячи пальто, которые оказались недостаточно утепленными для суровых украинских зим.



По словам председателя национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной, западные доноры внимательно следят за тем, как Украина решает эту проблему.



Особую тревогу вызывает предложение приравнять коррупцию к государственной измене, поскольку это может позволить органам внутренней разведки, СБУ, находящимся под прямым контролем президента, расследовать коррупцию среди чиновников.



На встрече с американским советником по национальной безопасности Джейком Салливаном на прошлой неделе присутствовали руководители специализированного следственного органа, прокуратуры и суда, которые были созданы при помощи США и международных кредиторов, таких как Международный валютный фонд после политического разворота Украины в сторону Запада в 2014 году. Именно эти украинские ведомства могут лишиться полномочий в соответствии с предложением Зеленского о государственной измене.



По словам Радиной, западные правительства настороженно относятся к возможному ослаблению этих ведомств и добавляют, что, если предложение будет реализовано, то, "скорее всего, они будут возражать".



Однако в целом Радина, член правящей партии Зеленского "Слуга народа", защитила усилия правительства по борьбе с коррупцией в военное время.



Арест в минувшие выходные Игоря Коломойского, одного из богатейших людей Украины, был воспринят как признак стремления ограничить политическое влияние олигархов. Подозреваемый в мошенничестве и отмывании денег, он поддерживал избирательную кампанию Зеленского в 2019 году, но после начала конфликта президент, похоже, разорвал с ним все связи.



Среди других репрессий этого года следователи возбудили одно из самых громких дел о взяточничестве против председателя Верховного суда Украины, который был смещен и арестован в мае. Кроме того, перед судом предстал заместитель министра экономики, обвиняемый в хищениях из фондов гуманитарной помощи.



По словам Андрея Боровика, директора Transparency International на Украине, то, что вскрываются коррупционные дела на высоком уровне, является положительным фактором, а не свидетельством того, что страна увязла в инсайдерских сделках; по его словам, это показывает, что страна может одновременно вести боевые действия и бороться с коррупцией.



"Скандалы - это хорошо. Вооруженный конфликт, - добавил Боровик, - не может быть оправданием для прекращения борьбы с коррупцией". Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693906800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- AMANAT должна быть в авангарде реализации Послания Президента

- Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай - Алихан Смаилов

- О кадровых назначениях

- Шаньдун - третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае

- Дан старт строительству опреснительного завода для Жанаозена

- Ашимбаев: войны за воду в ЦА не будет, но бряцание оружием возможно

- Рабочий график главы государства

- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

Перейти на версию с фреймами